非血栓性PE常见原因

脂肪栓塞是脂肪或骨髓颗粒进入体循环静脉进而到达肺动脉所致。病因包括长骨骨折、骨科手术、镰状细胞危象的病人微血管阻塞或骨髓坏死，少见原因为自身或经静脉给予的血清脂质的毒性改变。某些手术（例如吸脂术，尤其是脂肪移植术）会使患者处于危险之中。

脂肪栓塞的肺部表现与急性呼吸窘迫综合征相似，为快速发生的严重低氧血症，常伴有神经系统改变和瘀斑。

长骨骨折早期行夹板固定或手术比外固定术更有效预防脂肪栓塞。