动脉气体栓塞是具有潜在危害的事件，当气泡进入动脉或在动脉系统内形成时气泡可堵塞血流，从而导致脏器缺血。动脉气体栓塞可导致中枢神经系统缺血，迅速出现意识丧失，或其他神经系统受损表现，或两者都有；栓塞也可影响其他脏器。诊断是临床诊断，不需要影像学证实。治疗方法为 100% 氧气 再压缩 尽快地。

(参见潜水伤概述。）

气体栓子可以通过以下任一途径进入动脉循环：

肺气压伤后从破裂的肺泡入血

严重减压病时动脉循环本身产生。

来自静脉循环系统（静脉气体栓塞），或通过右向左分流（卵圆孔未闭，房间隔缺损），或因超过肺的滤过容量而溢出。

当存在右向左分流时即使是其他无症状的静脉气体栓塞也可导致严重的临床表现（如中风）。 没有进入动脉循环的静脉气体栓塞症状较轻，尽管高浓度的静脉气体栓塞会导致肺水肿，称为 窒息 。

尽管脑栓塞是最严重的表现，但动脉气体栓塞可引起其他脏器显著缺血（如脊髓、心脏、皮肤、肾、脾和胃肠道）。

深静脉血栓形成 和 肺栓塞 可使空气栓塞导致的固定变得复杂。

动脉气体栓塞的症状和体征 症状在浮出水面后数分钟出现，可出现神志改变、偏瘫、局部运动或感觉缺失、癫痫发作、意识丧失、呼吸暂停和休克；随后可能死亡。也可能出现肺气压伤或 Ⅱ型减压病的体征。 其他症状可由以下动脉气体栓塞导致： 冠状动脉（如心律失常、心肌梗死、心脏骤停）

皮肤（如皮肤花斑样发绀、舌头局部苍白）

肾脏（如血尿、蛋白尿、肾衰竭） 经验与提示

动脉气体栓塞的诊断 临床评估

有时需通过影像学检查证实 诊断首先是临床诊断。潜水者在上浮过程中或上浮后立即出现意识丧失应高度怀疑动脉气体栓塞。因为气体可能在检查前从受影响的动脉被重吸收，因此明确诊断很困难。同样，仅在诊断不明确时才应使用影像学检查，因为影像学检查会延误治疗。然而，可能支持诊断的影像学技术(每一种技术的灵敏度有限，因此不应用于排除诊断)包括以下： 心超（显示心室内的气体）

胸部CT（显示肺局部损伤或出血）

头部CT（显示血管内气体和弥漫性水肿）， 尽管可见的动脉气体不一定存在，但不存在气体并不排除动脉气体栓塞

腹部CT（显示肠系膜血管或门静脉内的气体） 评估还应包括对意识丧失的其他潜在原因的评估，包括受污染的呼吸气体导致的一氧化碳中毒。有时减压病可导致类似的症状和体征（两者特征比较见见表气体栓塞与减压病的比较）。 因为减压病或动脉气体栓塞可并发深静脉血栓形成 和 肺血栓栓塞症, 因此应考虑定期对腿部静脉进行超声检查。 表格 气体栓塞和减压病的比较 表格

动脉气体栓塞的治疗 即刻100%纯氧

再加压治疗 考虑有气体栓塞的潜水者应尽快加压治疗 (1，2)。转运至 再加压舱优先于其他非必需措施。 转运前，高流量100%纯氧可通过加大肺和环境间氮气压力梯度促进氮气的排出，从而加速含氮栓塞泡的重吸收。血流动力学不稳定的患者应保持仰卧位，以利于维持稳定的血压和心输出量。 如果能明显节省时间可考虑飞机转运。由于气泡体积膨胀的可能性，之前曾建议不要尽量减少在海拔高度降低压力的暴露。然而，如果患者一直在呼吸高流量氧气，通常可以很好地耐受空运。此外，还可能提供能够维持机舱海平面压力的空中救护车。 如果气管插管不可行，意识不清且气道反射受损的患者应保持侧卧位，以帮助防止误吸。必要时予机械通气、静脉使用升压药和容量复苏。 常规将所有患者置于左侧卧位（杜兰特操作法）或特伦德伦伯卧位，以前被认为可以防止气泡向头侧迁移，但效果不佳，不再推荐。 经验与提示 治疗参考文献 1.Moon RE: Hyperbaric treatment of air or gas embolism: Current recommendations.Undersea Hyperb Med 46(5):673-683, 2019.PMID: 31683367. 2.Mitchell SJ, Bennett MH, Moon RE: Decompression sickness and arterial gas embolism.N Engl J Med 386(13):1254-1264, 2022.doi: 10.1056/NEJMra2116554