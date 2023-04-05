动脉气体栓塞是具有潜在危害的事件，当气泡进入动脉或在动脉系统内形成时气泡可堵塞血流，从而导致脏器缺血。动脉气体栓塞可导致中枢神经系统缺血，迅速出现意识丧失，或其他神经系统受损表现，或两者都有；栓塞也可影响其他脏器。诊断是临床诊断，不需要影像学证实。治疗方法为 100% 氧气 再压缩 尽快地。
(参见潜水伤概述。）
气体栓子可以通过以下任一途径进入动脉循环：
当存在右向左分流时即使是其他无症状的静脉气体栓塞也可导致严重的临床表现（如中风）。 没有进入动脉循环的静脉气体栓塞症状较轻，尽管高浓度的静脉气体栓塞会导致肺水肿，称为 窒息 。
尽管脑栓塞是最严重的表现，但动脉气体栓塞可引起其他脏器显著缺血（如脊髓、心脏、皮肤、肾、脾和胃肠道）。
深静脉血栓形成 和 肺栓塞 可使空气栓塞导致的固定变得复杂。
动脉气体栓塞的症状和体征
动脉气体栓塞的诊断
临床评估
有时需通过影像学检查证实
诊断首先是临床诊断。潜水者在上浮过程中或上浮后立即出现意识丧失应高度怀疑动脉气体栓塞。因为气体可能在检查前从受影响的动脉被重吸收，因此明确诊断很困难。同样，仅在诊断不明确时才应使用影像学检查，因为影像学检查会延误治疗。然而，可能支持诊断的影像学技术(每一种技术的灵敏度有限，因此不应用于排除诊断)包括以下：
心超（显示心室内的气体）
胸部CT（显示肺局部损伤或出血）
头部CT（显示血管内气体和弥漫性水肿），尽管可见的动脉气体不一定存在，但不存在气体并不排除动脉气体栓塞
腹部CT（显示肠系膜血管或门静脉内的气体）
评估还应包括对意识丧失的其他潜在原因的评估，包括受污染的呼吸气体导致的一氧化碳中毒。有时减压病可导致类似的症状和体征（两者特征比较见见表气体栓塞与减压病的比较）。
因为减压病或动脉气体栓塞可并发深静脉血栓形成 和 肺血栓栓塞症, 因此应考虑定期对腿部静脉进行超声检查。
气体栓塞和减压病的比较
特征
气体栓塞
减压病
症状和体征
常见的： 无意识，常伴有癫痫发作（任何在浮出水面后不久失去知觉的潜水员都应被认为患有动脉气体栓塞，并应立即重新加压)
少见： 轻微脑部表现，肺气压伤的体征（如纵隔或皮下积气，气胸）
变化很多-屈肢痛（疼痛，大多位于关节或关节附近），各种类型和程度的神经系统表现和窒息（循环衰竭导致的呼吸窘迫—绝对的急症），单独或伴随其他症状出现
发病
突然发作，通常在上浮过程中或浮出水面后数分钟发生
通常：逐步或突然发作，大约50%在浮出水面≥1h后出现；潜水*>10m（>33英尺）或暴露于>2绝对大气压的环境者最长24h发病
稀有的：症状发展 > 浮出水面后 24 小时很少见，尽管高空暴露（例如，商用飞机飞行）会导致延迟发作
最可能的病因
通常： 上浮过程中屏住呼吸或气道堵塞（即使从数英尺深度上浮，尤其快速上浮时），或在上浮过程中气体残留在膨胀的肺中，导致肺组织损伤。
偶然： 严重 减压病 或由于先前存在的肺部疾病（例如大疱、间质性肺病）导致的肺内气体潴留
通常： 潜水或高气压暴露，尤其是超过不间断限值
偶尔： 潜水或高压暴露在浅水(40英尺或以下)；低压暴露（如潜水后飞行）
机制
通常： 肺的过度膨胀使游离气体进入肺血管，进而导致脑血管栓塞
偶而： 任何来源的游离气体导致冠脉，肾或皮肤循环堵塞
当外界压力减低时过度溶解于血液或组织中的气体溢出形成气泡
急诊处理
必需的紧急治疗是需要的（如开放气道、止血、心肺复苏或机械通气）
尽快转移至最近的再加压舱
使用水平姿势（如果需要）以保持血压
如果气管插管不可行，气道反射受损的昏迷患者应保持侧卧姿势，以有助于防止误吸
密封面罩给予100%纯氧
如病人清醒给予口服液体，否则静脉补液
仅短暂浅潜水后的动脉气体栓塞可能不需要积极的补液
必需的紧急治疗是需要的（如开放气道、心肺复苏或机械通气）
尽快转移至最近的再加压舱
使用水平姿势（如果需要）以保持血压
如果气管插管不可行，气道反射受损的昏迷患者应保持侧卧姿势，以有助于防止误吸
密封面罩给予100%纯氧
如病人清醒给予口服液体，否则静脉补液
*通常指反复潜水。
ATA=绝对大气压; CPR=心肺复苏。
动脉气体栓塞的治疗
即刻100%纯氧
再加压治疗
考虑有气体栓塞的潜水者应尽快加压治疗 (1，2)。转运至 再加压舱优先于其他非必需措施。
转运前，高流量100%纯氧可通过加大肺和环境间氮气压力梯度促进氮气的排出，从而加速含氮栓塞泡的重吸收。血流动力学不稳定的患者应保持仰卧位，以利于维持稳定的血压和心输出量。
如果能明显节省时间可考虑飞机转运。由于气泡体积膨胀的可能性，之前曾建议不要尽量减少在海拔高度降低压力的暴露。然而，如果患者一直在呼吸高流量氧气，通常可以很好地耐受空运。此外，还可能提供能够维持机舱海平面压力的空中救护车。
如果气管插管不可行，意识不清且气道反射受损的患者应保持侧卧位，以帮助防止误吸。必要时予机械通气、静脉使用升压药和容量复苏。
常规将所有患者置于左侧卧位（杜兰特操作法）或特伦德伦伯卧位，以前被认为可以防止气泡向头侧迁移，但效果不佳，不再推荐。
经验与提示
治疗参考文献
1.Moon RE: Hyperbaric treatment of air or gas embolism: Current recommendations.Undersea Hyperb Med 46(5):673-683, 2019.PMID: 31683367.
2.Mitchell SJ, Bennett MH, Moon RE: Decompression sickness and arterial gas embolism.N Engl J Med 386(13):1254-1264, 2022.doi: 10.1056/NEJMra2116554
关键点
患者浮出水面数分钟后出现神经系统症状或有其他脏器缺血表现时，需首先考虑动脉气体栓塞。
影像结果阴性不能除外动脉气体栓塞。
没有指示寻找血管内空气的常规成像。
一旦怀疑气体栓塞，即刻予高流量100％ 纯氧，并着手转运至再加压舱。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Divers Alert Network: 24-hour emergency hotline, 919-684-9111
Duke Dive Medicine: Physician-to-physician consultation, 919-684-8111
Undersea and Hyperbaric Medical Society：通过其双月刊、同行评审期刊，提供有关海底和高压医学的科学和医学信息， 海底和高压医学, 和其他资源