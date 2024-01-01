经久不衰的术语“羊水栓塞”首先意味着机械、梗阻性病症，如在血栓或空气栓塞。然而，由于羊水是在血液中完全可溶的，它不引起阻塞。此外，少量的胎儿细胞及组织碎片可能伴随羊水进入母体循环，它们太小以至于无法机械地阻碍肺血管树继而引起典型的血流动力学变化。

相反，目前认为分娩期暴露于胎儿抗原可激活促炎介质，其触发了炎症级联反应并释放了血管活性物质（例如，去甲肾上腺素），与败血症和感染性休克.时发生的全身性炎症反应综合征（SIRS）类似。

这种炎症反应能够引起器官损伤，特别是肺和心脏，并触发凝血级联反应，导致 弥散性血管内凝血 （DIC）。所导致的母体缺氧和低血压对胎儿产生不良影响。

由于母体分娩时暴露于胎儿抗原相当普遍，目前尚不清楚为什么只有少数妇女发展羊水栓塞。它被认为是不同类型和水平的胎儿抗原可能与未知母体易感因素相互作用。