羊水栓塞可出现缺氧，低血压和凝血功能障碍，是胎儿抗原进入母体血液循环引起的一组临床综合征。
羊水栓塞是罕见的产科急症，估计发生率为2-6例/100,000例妊娠 (1)。它通常在妊娠后期出现，但也可在第一产程、第二产程终末出现。
虽然死亡率差异很大（约20〜90％），该综合征风险巨大，对于在分娩时突然死亡的女性，羊水栓塞是最可能的原因之一（2, 3)。生存率依赖于早期发现和迅速治疗。
参考文献
1.Knight M, Berg C, Brocklehurst P, et al: Amniotic fluid embolism incidence, risk factors and outcomes: a review and recommendations. BMC Pregnancy Childbirth 12:7., 2012.2012 年 2 月 10 日发布。doi:10.1186/1471-2393-12-7
2.Clark SL: Amniotic fluid embolism.Obstet Gynecol 123:337-348, 2014.doi: 10.1097/AOG.0000000000000107
3.Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), Pacheco LD, Clark SL, Klassen M, Hankins GD: Amniotic fluid embolism: Principles of early clinical management.Am J Obstet Gynecol 222 (1):48–52, 2020. 222(1):48-52. doi: 10.1016/j.ajog.2019.07.036
羊水栓塞的病理生理学
经久不衰的术语“羊水栓塞”首先意味着机械、梗阻性病症，如在血栓或空气栓塞。然而，由于羊水是在血液中完全可溶的，它不引起阻塞。此外，少量的胎儿细胞及组织碎片可能伴随羊水进入母体循环，它们太小以至于无法机械地阻碍肺血管树继而引起典型的血流动力学变化。
相反，目前认为分娩期暴露于胎儿抗原可激活促炎介质，其触发了炎症级联反应并释放了血管活性物质（例如，去甲肾上腺素），与败血症和感染性休克.时发生的全身性炎症反应综合征（SIRS）类似。
这种炎症反应能够引起器官损伤，特别是肺和心脏，并触发凝血级联反应，导致 弥散性血管内凝血 （DIC）。所导致的母体缺氧和低血压对胎儿产生不良影响。
由于母体分娩时暴露于胎儿抗原相当普遍，目前尚不清楚为什么只有少数妇女发展羊水栓塞。它被认为是不同类型和水平的胎儿抗原可能与未知母体易感因素相互作用。
危险因素
羊水栓塞的症状和体征
羊水栓塞通常在分娩时及分娩后不久就表现。首先可表现为心脏骤停。其他的病人可能突然发生呼吸困难、心动过速，呼吸急促和体位性低血压。随即发生呼吸衰竭, 可伴明显紫绀，缺氧以及肺部湿啰音。死亡风险很高。
凝血功能障碍表现为从子宫和/或切口和静脉穿刺部位出血。
子宫灌注不足会导致子宫收缩乏力及胎儿宫内窘迫。
羊水栓塞的诊断
羊水栓塞的治疗
重症监护团队和重症监护病房支持
心肺复苏
宫缩剂
通常，红细胞和冷沉淀输血
羊水栓塞是一种危及生命的紧急情况，需要由具有产科和重症监护经验并配备重症监护设备的临床团队进行紧急治疗。母胎医学会为羊水栓塞的即时处理提供了一份简明的清单，以帮助产科医师快速有效地做出反应（1)。
通过气管插管和维持气道和氧气流动来治疗呼吸停止。监测心率并通常需要进行心肺复苏。为了改善下腔静脉的静脉回流，患者应呈侧倾姿势或手动移动子宫。应避免液体超负荷，可能需要使用血管加压药。如果产妇心脏骤停不能通过其他复苏干预得到解决，则建议在 4 分钟内进行手术分娩（称为围生期剖宫产或复苏性子宫切开术），并在 5 分钟内分娩胎儿。分娩导致子宫肌层静脉血液的自体输血，并且清空的子宫不再限制静脉回流。分娩对于孕妇和胎儿的存活至关重要。
由于可能发生子宫收缩乏力和出血，因此预防性地使用催产素和其他宫缩剂。给予红细胞输注（根据需要补充失血）和冷沉淀（根据需要逆转凝血病）；与新鲜冷冻血浆相比，冷沉淀更受青睐，因为它导致的容量超负荷较少。重组凝血因子VIIa不应常规使用，但在使用了其它凝血因子后仍大量出血的妇女中，可予使用。也可使用氨甲环酸治疗出血（10分钟内静脉注射1克）。
治疗参考文献
1.Combs CA, Montgomery DM, Toner LE, Dildy GA: Society for Maternal-Fetal Medicine special statement: Checklist for initial management of amniotic fluid embolism.Am J Obstet Gynecol 224(4):PB29-B32, 2021.doi: 10.1016/j.ajog.2021.01.001
关键点
羊水栓塞通常发生于和分娩时或分娩后，导致缺氧，低血压和凝血功能障碍三大症状。
该病不是一个机械的栓塞现象，但在接触了胎儿抗原的母亲体内，可能触发级联瀑布样的炎症反应。
死亡率高，而且患者需要立即接受积极的呼吸、血流动力学支持，并更换凝血因子。
立即分娩是存活胎龄胎儿能够存活的必要条件；它也可以改善产妇的预后。