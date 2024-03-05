skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

胸部物理疗法

作者：Andrea R. Levine, MD, University of Maryland School of Medicine;
William R. Grier, MD, University of Maryland School of Medicine
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

    胸部物理疗法包括胸壁叩击、体位引流、震荡等体外机械性手段，用以促进气道分泌物的移行和清除。它适用于咳嗽不能有效清除黏稠、顽固、丰富或包裹性的分泌物者 (1)。 例如患者有

    禁忌证

    胸部物理治疗的禁忌证都是相对的，包括以下禁忌症：

    • 出血体质（包括治疗性抗凝）

    • 体位或操作引起的不适

    • 颅内压升高

    • 近期咯血

    • 肋骨骨折

    • 椎骨骨折或骨质疏松

    操作

    胸部物理治疗可由呼吸治疗师进行，但也可将操作技术教授给病人家属。

    最常用的操作是

    • 体位引流和胸部叩击

    在体位引流和胸腔叩诊时，患者变换体位以促进特定肺叶或肺段分泌物的引流，同时用杯状手法叩击患者胸部使分泌物松解、移行，然后被咯出或引流出。这种操作在某种程度上使病人感到不适和疲劳。除了用手叩击之外，其他方式如机械振荡器和充气马甲也可用于胸部叩击。

    其他有助于清理气道的方法包括使用受控呼吸模式、呼气正压装置来保持气道通畅、抽吸和超低频气道振荡装置来促进排痰。清除气道的方式的选择是相对性的，需根据患者的个人需要和喜好。

    并发症

    并发症不常见，包括体位相关性低氧血症和分泌物误吸入其他肺区。

    参考文献

    1. 1.McCool FD, Rosen MJ: Nonpharmacologic airway clearance therapies: AACP evidence-based clinical practice guidelines.Chest 129:(1 suppl):250S–259S, 2006.doi: 10.1378/chest.129.1_suppl.25OS

    2. 2.Osadnik CR, McDonald CF, Jones AP, Holland AE: Airway clearance techniques for chronic obstructive pulmonary disease.Cochrane Database Syst Rev Mar 14;(3):CD008328, 2012.doi: 10.1002/14651858.CD008328.pub2

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

    版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。