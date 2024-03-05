胸部物理治疗可由呼吸治疗师进行，但也可将操作技术教授给病人家属。

最常用的操作是

体位引流和胸部叩击

在体位引流和胸腔叩诊时，患者变换体位以促进特定肺叶或肺段分泌物的引流，同时用杯状手法叩击患者胸部使分泌物松解、移行，然后被咯出或引流出。这种操作在某种程度上使病人感到不适和疲劳。除了用手叩击之外，其他方式如机械振荡器和充气马甲也可用于胸部叩击。

其他有助于清理气道的方法包括使用受控呼吸模式、呼气正压装置来保持气道通畅、抽吸和超低频气道振荡装置来促进排痰。清除气道的方式的选择是相对性的，需根据患者的个人需要和喜好。