支气管扩张的病理生理尚不完全清楚，可能部分原因是因为它是一组导致慢性气道炎症的异质性疾病的共同终点。最广泛接受的模型描述了炎症、气道破坏、粘液清除异常以及细菌感染或定植的“恶性循环”（1)。

弥漫性支气管扩张 发生在小型和中型气道，诱因触发气道炎症紊乱，管腔内中性粒细胞释放炎症介质。炎症介质破坏大气道弹力蛋白，软骨和肌肉，导致不可逆的支气管扩张。同时，在发生炎症的小型和中型气道，巨噬细胞和淋巴细胞形成粘膜浸润，导致气道壁增厚。气道壁增厚导致气道阻塞，这在肺功能测试过程中经常被发现。

随着病情进展，炎症漫延超出了气道，导致周围肺实质的纤维化。什么导致小气道炎症往往取决于支气管扩张症的病因。常见的病因者包括呼吸道清除受损（由于CF产生粘稠粘液，在原发性纤毛运动障碍（PCD）患者存在纤毛运动障碍，或气道感染或损伤导致纤毛和气道的损害）和宿主防御功能受损; 这些因素会导致患者出现慢性感染和炎症。在免疫缺陷（特别是CVID）和自身免疫性原因的情况下，自身免疫性炎症也可能起作用。

局灶性支气管扩张 通常发生于大气道被阻塞时。由于无法清除分泌物可导致感染，炎症和气道壁损伤的恶性循环。因为它的支气管细且成角，并在近端附近有淋巴结， 因此右肺中叶常被累及。由分枝杆菌感染造成的淋巴结肿大，有时会导致支气管阻塞和局限性支气管扩张。

由于持续的炎症可改变气道解剖，致病菌（有时还包括分枝杆菌），常常在气道定植。常见的微生物包括

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

非结核分枝杆菌

S. aureus 金黄色葡萄球菌定植与囊性纤维化高度相关;细菌培养发现 S. aureus 金黄色葡萄球菌应认识到可能是未确诊的CF。 此外，殖民与 P. aeruginosa 往往表明病情严重并预测更糟的结果，包括恶化风险增加、住院、生活质量差、肺功能迅速下降和死亡。 定植多种生物是常见的，在反复急性发作需要抗生素治疗的患者需要关注抗生素耐药。

并发症 随着病情的发展，慢性炎症和缺氧可导致支气管新生（不是肺）动脉的形成。 支气管动脉壁很容易破裂，导致咯血，咯血可能很大，危及生命。 其他血管并发症包括由于血管收缩，动脉炎，支气管肺分流等导致的肺动脉高压。 定植多耐药菌可导致慢性，较轻的气道炎症。这种炎症可以进展，造成反复加重，并使得肺功能检查中的气流受限恶化。