囊性纤维化是一种遗传性外分泌腺疾病，主要影响消化和呼吸系统。导致慢性肺部病变、胰腺外分泌功能不足、肝胆疾病和大量出汗、电解质紊乱的特征。其诊断是对具有阳性新生儿筛查结果，或是具有典型症状患儿进行发汗试验或是两种囊性纤维化致病基因突变的检测。治疗主要是通过积极的多学科治疗，以及小分子校正和针对囊性纤维化跨膜传导调节蛋白缺陷的增效剂。
囊性纤维化 (CF) 是一种危及生命的遗传性疾病，在美国，大约 1/3,300 名白人出生、1/15,300 名黑人出生和 1/32,000 名亚裔美国人出生时患有囊性纤维化。美国约有 40,000 名 CF 患者，全球约有 100,000 名 CF 患者。由于治疗方法和预期寿命的改善，美国约 58% 的 CF 患者现已成年（1）。
参考文献
1.Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry 2021 Annual Data Report Bethesda, Maryland 2022 Cystic Fibrosis Foundation.访问时间：2023 年 10 月 20 日。
囊性纤维化的病因
囊性纤维化是常染色体隐性遗传，白人中基因携带者占3%。相关基因位于7号染色体长臂上。它编码膜相关蛋白，该蛋白称为囊性纤维化跨膜调节因子（CFTR）。最常见的基因突变为F508del，发生在大约85%的CF等位基因中；>2000种较少见的CFTR型突变体也已经被测定。
CFTR 是一种环磷酸腺苷 (cAMP) 调节的氯通道，调节氯、钠和碳酸氢盐跨上皮膜的转运。大量的附加功能都被认为是相似的。仅有纯合子发病。杂合子虽然存在上皮细胞电解质转运的轻度异常，但是并无异常的临床症状。
根据CFTR变体对CFTR蛋白功能或加工过程的影响，CFTR变异被分为6类。 I类，II类或III类突变的患者被认为有一个更严重的基因型，该基因型可导致CFTR功能很少或缺乏，而1或2类IV或V的突变的患者被认为具有一个较轻度的基因型，该基因型导致CFTR功能仍有残余。 但是，特异突变和疾病表现之间没有严格的对应关系，所以，临床检查（即器官功能）而非基因分型可以更好指导预后。 CFTR 变体可能涉及移码（DNA 序列中的缺失或插入，改变读取序列的方式）或无义（终止）突变。
囊性纤维化的病理生理学
病人的外分泌腺几乎都受影响，但在分布和严重程度上差异很大。受侵犯的腺体可分为三类：
被腔内(胰腺、肠腺、肝内胆管、胆囊和颌下腺)的黏液阻塞
组织学异常，但产生过量分泌物的腺体（气管支气管腺和十二指肠腺）。
组织学正常，但分泌过量的钠和氯离子的腺体（汗腺、腮腺、小的唾液腺）
呼吸系统
虽然肺部在出生时通常是正常的，但大多数患者在婴儿期或幼儿期开始出现肺部疾病的迹象。粘液填塞和慢性细菌感染，伴随着显著地炎症反应，损伤气道，最终导致支气管炎 和呼吸功能不全。其病程是以感染的间歇性恶化和肺功能的进行性减退为特征的。
肺损伤可能是因稠厚的粘液性分泌物广泛阻塞小气到而引起的。气道的支气管炎 和黏液脓性栓子继发于阻塞和感染。由气道细胞释放蛋白酶和促炎细胞因子引起的慢性炎症也会导致肺损伤。气道的改变比肺实质改变更为常见，肺气肿表现不突出。因支气管扩张剂的使用，大约50%的患儿可能具有支气管高反应性。
对于晚期肺疾病患者，慢性低氧血症导致肺动脉肌层肥厚、肺动脉高压和右心室肥大。
大多数病人的肺存在病原菌的克隆。在病程早期，分离到的最常见病原菌是金黄色葡萄球菌，随着疾病进展，包括耐多药菌株在内的绿脓假单胞菌被频繁分离到。脓假单胞菌 的黏液样变化是唯一与囊性纤维化有关的病菌，并且能导致比非粘液型脓假单胞菌更差的预后。
在美国，耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌 （MRSA）在呼吸道的感染率目前约25％；长期感染MRSA的患者较之没有感染MRSA的患者肺功能下降更快，其生存率更低。
2-3%的患者存在洋葱伯克霍尔德菌复合体的定植 (Burkholderia cepacia complex)，这可能与肺部更加快速的恶化相关联。
非结核分支杆菌，其中包括鸟型结核分支杆菌复合体 龟分支杆菌是潜在的呼吸道病原体。患病率约为 14%，并因年龄和地理位置而异。鉴别定植与感染是具有挑战性的。
其他常见的呼吸道病原体包括嗜麦芽窄食单胞菌、木糖氧化无色杆菌和曲霉菌属。
胃肠道
胰腺，小肠和肝胆系统最常受到影响。外分泌的胰腺功能危害了85%到95%的患者。一个例外是具有某些 CFTR 变异且具有残余功能的患者子集，其中胰腺功能得以保留。胰腺功能不全的患者对脂类和蛋白吸收障碍（脂溶性的维生素和蛋白）。 十二指肠液异常粘滞，并且出现酶活性的缺乏或减少，HCO3-浓度下降；大便胰蛋白酶和糜蛋白酶缺乏或减少。 胰腺内分泌功能障碍是不太常见的，但2%的儿童、20%的青少年和高达50%的成人会出现糖尿病或糖耐量受损。
胆管累及胆汁淤滞和胆道堵塞，会导致30%的患者患上无症状肝纤维化。约3至4%的患者进展为不可逆转的多结节性胆汁性肝硬化，胃底静脉曲张，门脉高压症，通常是发生在12岁的年龄。肝细胞衰竭是一种罕见的晚期事件。胆石症的发病率有所增加，但这通常是无症状的。
异常粘性的肠道分泌物常引起新生儿胎粪性肠梗阻，有时可引起结肠胎粪堵塞。大龄儿童和成人也有可能发展为间歇性或慢性便秘与肠梗阻。
其他胃肠道问题包括肠套叠，肠扭转，直肠脱垂，阑尾周围脓肿， 胰腺炎，肝胆管癌症以及胃肠道ai（包括胰腺）癌症的风险增加， 胃食管反流，食道炎，以及克罗恩病和腹腔疾病的患病率增加。
其他
囊性纤维化的症状和体征
呼吸系统
目前，未经新生儿筛查的诊断的患者中，有50%的患者具有肺部症状，这些症状通常从婴儿期就开始出现。表现为咳嗽和喘息的反复性或慢性感染是较常见的。咳嗽是最常见的慢性症状，常伴有咳痰、呕吐和睡眠不安。随着疾病的进展，会出现肋间凹陷，使用呼吸辅助肌，桶状胸，杵状指和发绀和运动耐量降低。 上呼吸道受累包括鼻息肉及慢性或复发性鼻窦炎。
肺部并发症包括气胸，感染非结核分枝杆菌，咯血，过敏性支气管肺曲霉病(ABPA)、继发于肺动脉高压的右心衰竭。
胃肠道
胎粪性肠梗阻 由于粘稠的胎粪阻塞回肠，可能是最早的征象，约10%-20%的CF患儿存在胎粪性肠梗阻。它通常表现为腹胀，呕吐，胎粪无法排出。有些婴儿有肠穿孔，腹膜炎和休克的迹象。胎粪堵塞综合征的婴儿有胎粪排出延迟。他们可能会有相似的梗阻体征，或是非常轻微和短暂的症状，容易被忽视。老年患者或许有便秘发作或进展为反复发作，并且有时会有部分或完全小肠或结肠梗阻慢性发作（远端肠梗阻综合征）。症状包括痉挛性腹痛、大便形状改变、食欲降低，有时会有呕吐。
对于无胎粪性肠梗阻的婴儿，发病常由恢复出生体重的延迟，以及4〜6周龄时体重增加不足所预示。
有时候，营养不良的婴幼儿，特别是采用低过敏配方或大豆配方喂养的婴儿，会出现继发于蛋白质吸收不良的全身水肿。
胰腺功能不全通常是在生命的早期，就出现临床上明显的表现，其病程可能是渐进式的。其表现包括包括频繁排出大团块的，恶臭的油性大便；腹部隆起，和尽管胃口正常或旺盛，但仍旧出现较差的生长模式，伴随有皮下组织和肌肉的坚实。继发于继发脂溶性维生素的缺乏，可能会出现相应的临床表现。
未经治疗的婴儿和幼儿可能发生直肠脱垂。在儿童和成人患者中，胃食管反流是相对比较常见的。
其他
在炎热的天气中或有发热的情况下，出汗过多可能会导致低渗性脱水和循环衰竭。在干旱的气候条件下，婴儿可能会出现慢性代谢性碱中毒。在皮肤上的盐晶体的形成和有咸味，都强烈提示患有囊性纤维化的可能。
青少年可能有生长迟缓，和青春期启动延迟。
囊性纤维化的诊断
新生儿筛查
经由积极的产前或新生儿筛查，家族病史，或症状表现进行考虑
通过排汗试验显示2次汗氯升高可证实诊断。
识别2个引起囊性纤维化的突变（每个染色体上1个）与诊断是一致的
在非典型情况下，通过显示异常的离子在鼻上皮细胞的转运或异常的肠电流检测，可能很少被证实
多数CF病例是通过新生儿筛查发现的，但是高达10%是直到青春期或成年早期才确诊。尽管基因检查取得很大进展，但发汗试验仍然是大多数病例确诊CF的标准方法，因为其具有敏感性和特异性，并且简单和易操作。
新生儿筛查
在美国，新生儿囊性纤维化普遍筛查现已成为标准。筛查是基于检测血液中免疫反应性胰蛋白酶原的升高浓度（红外热成像）。
有两种方法可用于确定升高的红外热成像浓度。在一种方法中，再进行一次红外热成像试验，如果仍旧升高，则紧接着进行一项排汗试验。而在另一种方法中，红外热成像浓度的升高，紧接着就进行CFTR突变检测，如果检测到1个或2个突变，那么就进行排汗试验。对于诊断，两种方法都有90～95%的敏感度。
发汗试验
此试验中，用匹罗卡品刺激局部汗液分泌，测定汗液总量和氯离子浓度。随着年龄的增长，汗液氯离子浓度也略有升高，排汗试验对所有的年龄段都是有效的。
正常： ≤ 30mEq/L （≤ 30 mmol/L）（不太可能出现CF）。
中级：30~59 mEq/L（30~59 mmol/L）（可能出现CF.）
不正常： ≥ 60mEq/L （≥ 60 mmol/L）（此结果与CF一致）
虽然在生后48小时内这一试验就有效，但在2周龄以前很难获得适当的汗液标本（在滤纸上>75mg，或在毛细管中>15mcL）。假阴性结果少见，但可见于水肿和低蛋白血症，或汗液量不足的情况下。假阳性结果归因于技术性错误。 暂时性的汗液氯离子浓度升高可能归因于社会心理环境丧失（虐待、忽视儿童），也可见于有神经性厌食的患者中。发汗试验如果为阳性，则应该进行第二次发汗试验进行确认，或是通过测定2个囊性纤维化致病基因突变进行确认。
临界发汗试验结果
有一小部分患者具有轻度或部分性的囊性纤维化表征，其汗液氯值持续位于临界范围或甚至是正常的范围内。此外，有些患者具有单一器官的表征，例如，慢性或反复发作的胰腺炎，孤立性支气管炎或先天性双侧输精管缺失，并提示CFTR功能异常。它们不符合CF诊断标准，被归类为CFTR相关疾病。在这些患者中，有一部分患者能够通过测定2个囊性纤维化致病突变基因就能够确诊囊性纤维化，每条染色体上各有一处突变。如果无法测定2个囊性纤维化致病突变体，辅助评估可能有助于诊断，例如，胰腺功能检测和胰腺成像，高分辨率胸部CT，鼻窦CT，肺功能检测，男性泌尿生殖评估和包括菌丛评估在内的支气管肺泡灌洗。
其他可能有助于诊断的检测包括扩大的CFTR遗传分析和鼻粘膜跨膜电位差测定（基于跨上皮钠重吸收增高的观察结果，患有囊性纤维化的患者的上皮对于Cl离子的通透性相对较差）和肠电流检测。
CFTR 相关代谢综合征和 CF 筛查阳性，诊断不确定
新生儿筛查结果呈阳性的婴儿，以及具有可能性的CFTR功能障碍依据的婴儿，但不符合囊性纤维化的诊断标准的婴儿，被归类为CFTR相关代谢综合征（CRMS），也称为CF筛查阳性，无结论性诊断(CFSPID)。 CRMS/CFSPID是在新生儿筛查呈阳性，无症状的婴儿中诊断出来的，并且具有以下两种类型的 任一 表现：
汗液氯化物浓度在中间范围，0或1个CF基因导致突变。
汗液氯化物浓度处于正常值范围，并且具有2个CFTR 突变体，其中至少1个的突变具有不明确的表型后果。
大多数患有 CRMS/CFSPID 的儿童保持健康，但随着时间的推移，大约 10% 会出现症状并符合 CF 或 CF 相关疾病的诊断标准。 CRMS/CFSPID 患者应在 CF 护理中心定期进行评估和监测。
胰腺试验
在诊断时，应评估胰腺功能，通常是通过测定人胰蛋白酶来进行评估。即使存在外源性胰腺酶，人胰腺弹性蛋白酶测量也是有效的。 最初胰腺功能不全，并且携带有2个严重的突变的婴儿，应进行一系列的检测，以确定胰腺功能不全的进展情况。
呼吸评估
在肺恶化或急性加重时，以及常规每1~2年，都要进行胸部影像学检查。高分辨率CT可能有助于更精确地确定肺损伤的程度，并检测轻微的气道异常。胸片和CT两种检查手段都可能显示通气过度、粘液嵌塞和支气管壁增厚这两个表现是最早出现的表征。随后的改变包括有肺部浸润、肺不张和肺门淋巴结肿大；晚期疾病可出现节段性或肺叶性肺不张、囊肿形成、支气管扩张以及肺动脉和右心室肥厚。分支的指状阴影表示扩张的支气管已被黏液嵌塞，具有特征性。
鼻窦CT检查适用于具有显著鼻窦症状或鼻息肉的患者，对于这些患者而言，正考虑行鼻窦内窥镜手术。这些研究几乎总是显示持续性的鼻旁窦浑浊化。
胸片显示右下叶塌陷。结果呈典型的CF表现，但并不特异。
By permission of the publisher.From Berman L: Atlas of Anesthesia: Critical Care.Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby.Philadelphia, Current Medicine, 1997.
囊性纤维化男性患者胸部X线片显示与支气管扩张一致的肺纹理增加。
PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
CT扫描显示整个肺部支气管扩张。CF表现很典型，但并不特异。
By permission of the publisher.From Berman L: Atlas of Anesthesia: Critical Care.Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby.Philadelphia, Current Medicine, 1997.
胸片显示右下叶塌陷。结果呈典型的CF表现，但并不特异。
By permission of the publisher.From Berman L: Atlas of Anesthesia: Critical Care.Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby.Philadelphia, Current Medicine, 1997.
囊性纤维化男性患者胸部X线片显示与支气管扩张一致的肺纹理增加。
PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
CT扫描显示整个肺部支气管扩张。CF表现很典型，但并不特异。
By permission of the publisher.From Berman L: Atlas of Anesthesia: Critical Care.Edited by R Miller (series editor) and RR Kirby.Philadelphia, Current Medicine, 1997.
肺功能检查是临床状态和治疗反应的最佳指标。对于5岁以上的患者，应在临床衰退时常规进行肺活量测定。在婴儿中，可以通过使用增加容量的快速胸腹按压技术来监测呼吸状态，该技术会生成部分流量-容量曲线。对于 3 至 6 岁的儿童，多次呼气冲洗程序可用于生成肺清除指数作为通气不均匀性的衡量标准（1)。
通过肺活量测定法进行的肺功能测试表明
用力肺活量（FVC）、1秒钟用力呼气量（FEV1），25%～75%间的最大呼气流量（FEF25-75）以及FEV1/FVC的比值减低。
而肺残气量以及残气量/肺总容量比值增加。
50%的患者气道阻塞是可逆的，有证据表明通过雾化吸入支气管扩张剂可明显改善肺功能。
每年应至少完成4次的口咽或痰培养，尤其是对于尚无铜绿假单胞菌定植的患者。 当精确明确病人下呼吸道微生物菌群（例如，指导抗生素的选择）是较重要的时候，那么就适于进行支气管镜检查/支气管肺泡灌洗。
携带者筛查
在美国，是能够进行囊性纤维化携带者筛查的，并且建议计划怀孕的夫妇或寻求产前护理的夫妇进行囊性纤维化携带者筛查。如果两个潜在的家长都携带了一个CFTR突变体，可以通过绒毛膜绒毛取样或羊膜穿刺术来进行胎儿的产前筛查。在这种情况下，囊性纤维化的表型的广泛变异和通过筛查所测定的许多CFTR突变体的临床结局的不完整信息，使得产前咨询复杂化。
诊断参考文献
1.Stanojevic S, Davis SD, Retsch-Bogart G, et al: Progression of lung disease in preschool patients with cystic fibrosis.Am J Respir Crit Care Med 195:1216–1225, 2017.doi: 10.1164/rccm.201610-2158OC
囊性纤维化的治疗
全面的，多学科的支持
抗生素，薄气道分泌物的吸入药物和物理演习清除气道分泌物
吸入支气管扩张剂和对糖皮质激素有时有反应
通常是胰酶和维生素补充剂
高热量饮食（有时需要补充肠内营养喂养）
在具有特定变异的患者中，CFTR 调节剂由 CFTR 增效剂或 CFTR 校正剂和 CFTR 增效剂的组合组成
应在一名有经验的内科医生指导下，联合其他内科医生、护士、营养学家、物理和呼吸治疗师、药剂师、心理健康咨询师以及社会工作者共同进行综合强化治疗。治疗的目的是维持适当的营养状况，预防或积极治疗肺部和其他并发症，鼓励进行体格锻炼，提供适当的精神和社会支持。治疗方案很复杂，每天可能需要长达 2 小时。在适当的帮助下，大多数患者在家庭和学校中的表现能与相应的年龄适配。
(参见 the Cystic Fibrosis Foundation's comprehensive treatment guidelines for all age groups.)
呼吸道症状的治疗
肺部表现的治疗以预防气道阻塞和预防和控制肺部感染为中心。预防肺部感染包括保持百日咳、流感嗜血杆菌、水痘、肺炎链球菌和麻疹免疫力；年度流感疫苗接种；以及根据免疫实践咨询委员会（ACIP）的当前建议接种新冠肺炎疫苗。对流感易感患儿，神经氨酸酶抑制剂可用于预防或在感染的最初迹象时使用。给患有 CF 的婴儿给予 nirsevimab（或在没有可用的情况下）帕利珠单抗 (palivizumab) 预防呼吸道合胞病毒感染 已被证明是安全的，但功效尚未得到记录。
长期每日吸入α脱氧核糖核酸（重组的人类脱氧核糖核酸酶）或7%的高渗盐水已被证明(1, 2)可减缓肺功能下降的速度，减少严重呼吸困难的发生率(3)。
在最初出现肺部受侵犯征象时建议进行胸部的物理治疗，包括体位引流、拍背、振动按摩和辅助咳嗽（胸部理疗）。大龄患者有多种气道清除方法如用力呼吸、自助引流、正压呼气装置以及背心疗法（高频胸壁震动）等，都能取得效果。建议进行规律的有氧运动；其有助于呼吸道清洁。 对于阻塞性睡眠呼吸暂停患者， 持续气道正压通气 可能是有益的。
对于可逆性气道阻塞的患者，可通过吸入给予支气管扩张剂。吸入糖皮质激素通常是无效的。若有严重肺功能不足和低氧血症者给予氧疗。
机械通气或体外膜肺氧合 (ECMO) 通常不适用于慢性呼吸衰竭。ta'men应严格限制用于基本情况较好，出现急性呼吸衰竭，或接受肺部手术的患者，或即将行肺移植的患者。通过鼻和面罩的无创正压通气也有益处。
口服祛痰剂有时使用，但很少有资料证实其有效性。不应使用止咳药物。
气胸病人可以通过闭式胸腔管状胸廓造口引流术进行治疗。开胸手术或胸腔镜切除胸膜水泡和胸膜表面机械磨损可有效治疗复发性气胸。
轻度至中度咯血用抗生素（口服/气雾剂或静脉注射，取决于咯血的严重程度和感染的严重程度）和气道清除治疗。大量的反复咯血可行支气管动脉栓塞术进行治疗，很少用局灶性肺切除术治疗。
口服皮质类固醇适用于长期毛细支气管炎婴儿和难治性支气管痉挛、过敏性支气管肺曲霉病（ABPA）和炎症并发症（如关节炎、血管炎）患者。长期隔日使用糖皮质激素治疗可以减缓肺功能的下降，但由于糖皮质激素的副作用而不主张常规使用。接受糖皮质激素治疗的病人需严密观察有无碳水化合物代谢异常及生长迟缓的情况。
过敏性支气管肺曲霉病也可以用全身皮质类固醇和口服抗真菌药物进行治疗。
布洛芬的剂量应使血浆药物浓度高峰达到50～100mcg/mL(242.4和484.8 micromol/L) ，连续几年应用显示有延缓肺功能下降的作用，尤其对5～13岁的儿童。适宜的剂量必须根据药代动力学研究进行个体化应用。
慢性鼻窦炎很常见。 治疗选择包括鼻腔盐水冲洗、低压等渗鼻腔冲洗、鼻内注射alpha酶和鼻腔局部抗生素。鼻窦手术可能对药物治疗无效的病例有所帮助。建议使用鼻内皮质类固醇喷雾剂治疗过敏性鼻炎。
CFTR调节剂
CFTR 校正剂和增强剂药物适用于 CF 患者携带的约 90% 的变异。CFTR 调节剂不适用于 I 类移码和无义突变的患者。
伊伐卡托是一种长期口服的小分子药物，可增强特定CFTR突变患者的CFTR离子通道。它可用于携带至少 1 个依伐卡托增强的特定变异体的 1 个月及以上的患者。
Lumacaftor、tezacaftor 和 elexacaftor 是小分子口服药物，它们通过改变携带 F508del 变体或其他特定变体的患者的蛋白质错误折叠来部分纠正有缺陷的 CFTR 蛋白质。
lumacaftor 和 ivacaftor 的组合可用于携带 1 个 F508del 变体拷贝的 2 岁及以上患者。
替扎卡夫托和伊伐他汀的组合可用于携带2个 F508del 变体或其他特定变体的6岁及以上患者。
elexacaftor、tezacaftor 和 ivacaftor 的三重组合可用于携带至少 1 个 F508del 变异拷贝或 1 个某些罕见变异拷贝的 2 岁及以上患者 (4, 5)。
这些药物可以改善肺功能、增加体重、改善胰腺外分泌功能、减少肺部恶化和住院的频率、提高生活质量，并降低汗液氯化物浓度，有时使其正常化 (6)。ivacaftor、lumacaftor/ivacaftor、tezacaftor/ivacaftor 和 elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor 的适应证基于患者的 CFTR变异和年龄，并且变化迅速。尽管所有这些药物都有帮助，但只有 ivacaftor 和 elexacaftor、tezacaftor 和 ivacaftor 的组合被认为是高效的调节剂疗法。
感染的治疗和预防
对于轻度肺恶化，应该根据细菌培养和药物敏感试验结果短时间给予口服抗生素。对甲氧西林敏感的葡萄球菌的首选药物是耐青霉素酶的青霉素类（例如， 双氯青霉素）或头孢菌素（例如，头孢氨苄）或甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑。可使用红霉素、阿莫西林/克拉维甲酸、四环素或利奈唑胺。对于耐甲氧西林S. aureus（MRSA）定植的患者，口服甲氧苄啶/磺胺甲恶唑、克林霉素、利奈唑胺或四环素可能有效。对于铜绿假单胞菌定植的患者，短期吸入妥布霉素或氨曲南（如4周）和/或口服氟喹诺酮（如2至3周）可能有效。喹诺酮类应用于年幼儿童是安全的。
对中度至重度的肺部病变，尤其是有绿脓假单胞菌感染的病人，推荐静脉用抗生素。应住院接受住院治疗，但一些经选择的病人也可在家安全地接受一些治疗。 氨基糖苷类妥布霉素（或有时阿米卡星）加头孢菌素、超广谱青霉素、氟喹诺酮或具有抗假单胞菌活性的单菌胺的组合静脉注射，通常持续 2 周。 可能需要更高的剂量才能达到可接受的血清浓度。由于CT患者的肾脏清除率增加，可能需加大某些青霉素的剂量以达到适宜的血浆浓度。 对于 MRSA 定植的患者，可在 IV 方案中加入万古霉素或利奈唑胺。
根除慢性病 铜绿假单胞菌 是困难的。但是，有研究显示，早在绿脓假单胞菌黏液炎性栓子形成之前应用抗生素P. aeruginosa 可能杀菌效果好。对于绿脓假单胞菌 (P. aeruginosa)， 长期定植的患者，吸入使用抗生素能够改善临床结局，并且可能降低气道中细菌负荷 (7)。长期使用隔月吸入妥布霉素或阿曲南治疗，同时连续(每月)口服阿奇霉素，每周3次，可有效改善或稳定肺功能，减少肺恶化的频率。
具有临床显著非结核分枝杆菌感染的患者可能需要与口服，吸入，和静脉用抗生素的联合的长期治疗。
过敏性支气管肺曲霉病 （ABPA） 或下气道曲霉菌感染患者可能需要长期口服或静脉注射抗真菌唑和/或全身性皮质类固醇治疗。
胃肠道症状的治疗
新生儿肠梗阻有时用高渗性或等渗性的液体造影剂灌肠能解除梗阻，否则需行外科肠造瘘术以清除小肠内黏稠的胎粪。新生儿期后，节段性的部分性小肠梗阻（远端肠梗阻综合征）可用含有高渗或等渗性放射造影剂，或乙酰半胱氨酸或口服的平衡液灌洗。大便软化剂，如二辛基磺基琥珀酸钠(docate)或乳果糖可能有助于防止此类事件的发生。
熊去氧胆酸是一种亲水性胆汁酸，通常被用于患有因囊性纤维化而引起的肝脏疾病的患者，但是，目前还几乎没有任何证据能够支持其疗效。
胰酶替代疗法每餐饭和点心时都给予胰酶类替代治疗。最有效的酶制剂含有pH敏感的胰脂肪酶、肠溶性微球体或微片。对于婴儿，将胶囊打开，把内容物与酸性食物混合。婴儿期之后，则按照体重给药。应该避免每餐每千克体重>2,500 IU脂肪酶或每天每千克体重>10,000 IU脂肪酶的剂量，因为酶剂量过高和纤维结肠病有关。对于酶需要量高的患者，用受体阻滞剂H2 或质子泵抑制剂可以提高酶的效能。
饮食 治疗包括足够的热量和蛋白质以促进正常生长——可能需要比通常推荐的饮食摄入量多 30% 至 50%（见表 一些常量营养素的推荐膳食参考摄入量）。正常及高水平的脂肪摄入，以增加饮食中热卡量；双倍于推荐的日需要量的多种维生素；对于维生素D缺乏或不足的患儿，给予补充维生素D3（胆钙化醇）；在炎热和大量出汗的情况下注意补充盐。使用广谱抗生素的婴儿和有肝脏疾病和咯血的病人应补充维生素K。对有严重胰腺功能不足的婴儿，可用含蛋白水解产物和中链甘油三酯的配方奶代替改良的全奶配方。葡萄糖聚合物和中链甘油三酯的补充可增加热卡摄入量。
不能维持正常营养状况的病人，可经胃造瘘、空肠造瘘补充营养，以改善生长和稳定肺功能 （参见营养支持概述）。对于某些患儿而言，增进食欲类药可能有助于增强其发育。
其他表现的治疗
囊性纤维化相关糖尿病（CFRD）由胰岛素不足引起，与1型和2型糖尿病的特征相同。胰岛素是唯一推荐的治疗药物。 管理包括胰岛素方案、营养咨询、糖尿病自我管理教育计划、微血管并发症的监测。该计划应该与治疗CF和糖尿病有经验的内分泌专家和营养师一同进行。
有症状的右心衰竭的病人需给予利尿剂治疗、限盐和吸氧。
重组人生长激素(rhGH)能够改善肺功能、增加身高、体重和骨矿物含量，并且降低住院率。但是，由于增加了成本并使用不方便，不常使用rhGH。
外科适于药物治疗无效的局部支气管扩张或肺不张，以及鼻息肉、慢性鼻窦炎、门脉高压引起的食管静脉曲张出血、胆囊病变、内科不能减少的肠套叠。
肝移植已经在终末期肝病患者身上成功实施。
通常情况下，需要进行肺移植的讨论。在考虑移植时，患者需要通过移植来衡量更长生存期的优点，以避免移植的不确定性和器官移植的持续（但不同的）生活负担。双侧尸体肺和活体供体肺叶移植已在晚期肺病患者中成功完成。对终末期肝病和肺病患者进行了肝肺联合移植。
随着经验的积累和技术的改进，为严重的肺病进行双肺移植，已经变得越来越常规化，其成功率也越来越高。在成人CF患者，移植后的中位生存期约为9年。
治疗参考文献
1.Flume PA, O'Sullivan BP, Robinson KA, et al.Cystic fibrosis pulmonary guidelines: chronic medications for maintenance of lung health. Am J Respir Crit Care Med 2007;176(10):957-969.doi:10.1164/rccm.200705-664OC
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囊性纤维化的预后
囊性纤维化的病程很大程度上是由视肺部受累的程度所决定的。随着时间的推移，肺功能恶化，通常以进行性支气管扩张为特征，导致虚弱并最终增加死亡风险，通常是由于以下因素的综合作用： 呼吸衰竭 和 肺心病。
在过去的50年中，由于在出现肺部不可逆病变前早期诊断和积极治疗，预后逐步改善。2021 年的死亡年龄中位数为 33.9 岁。在美国，2021年出生的美国儿童的平均预期存活年龄为65.6岁。没有胰腺功能不足的患者长期存活率较高 (1)。预后受到CFTR突变特征，调节基因，呼吸道微生物状况，性，暴露于空气污染（包括吸烟）和社会经济学状态的影响。经年龄和性别调整后的 FEV1是最好的死亡预测指标。如果 CFTR 调节剂治疗的健康结果得以维持，预期寿命可能会进一步延长。
临终关怀
患者及其家人应该在整个病程中就预后和护理偏好进行敏感的讨论，特别是在肺功能逐渐下降的情况下。
对囊性纤维化患者的一个重要的尊重，是他们有做出人生选择的信息获得和机会，包括决定如何以及何时接受死亡。
在适当的时候，姑息治疗应提供包括充分的症状管理在内的服务，以确保平静的临终关怀。必要时，限时的充分抢救仍是一种有效的措施，但需事先和患者及家长商议，同意何时结束抢救终止生命（请参考拒绝心肺复苏令及手提医疗令）。
预后参考
1.Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry 2021 Annual Data Report Bethesda, Maryland 2022 Cystic Fibrosis Foundation.访问时间：2023 年 10 月 20 日。
关键点
囊性纤维化是由携带囊性纤维化跨膜电导调节因子（CFTR）蛋白基因的两种突变体造成的，CFTR能够调节氯、钠和碳酸氢盐跨上皮细胞膜的转运。
主要并发症累及肺，有小气道和大气道损伤、慢性炎症、慢性及复发性细菌感染，尤其是铜绿假单胞菌感染。
其他主要后果包括胰腺功能不全，导致营养和维生素吸收不良，从而损害生长发育，老年患者有患糖尿病的风险。
气道清除措施（例如体位引流、叩击、振动、辅助咳嗽）、粘液溶解剂和气道水合剂通常在幼儿期开始；建议定期进行有氧运动。
纠正或增强 CFTR 的药物（CFTR 调节剂）可以改善患有某些 CFTR 变异的患者的健康结果。
在任何肺疾病加重早期就应给予抗生素；药物选择要基于细菌培养和敏感性检查。
饮食应补充胰酶，大剂量维生素，主要来自脂肪的热量高达30～50％。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Cystic Fibrosis Foundation: Age-specific care guidelines for cystic fibrosis