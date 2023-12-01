囊性纤维化是常染色体隐性遗传，白人中基因携带者占3%。相关基因位于7号染色体长臂上。它编码膜相关蛋白，该蛋白称为囊性纤维化跨膜调节因子（CFTR）。最常见的基因突变为F508del，发生在大约85%的CF等位基因中；>2000种较少见的CFTR型突变体也已经被测定。

CFTR 是一种环磷酸腺苷 (cAMP) 调节的氯通道，调节氯、钠和碳酸氢盐跨上皮膜的转运。大量的附加功能都被认为是相似的。仅有纯合子发病。杂合子虽然存在上皮细胞电解质转运的轻度异常，但是并无异常的临床症状。

根据CFTR变体对CFTR蛋白功能或加工过程的影响，CFTR变异被分为6类。 I类，II类或III类突变的患者被认为有一个更严重的基因型，该基因型可导致CFTR功能很少或缺乏，而1或2类IV或V的突变的患者被认为具有一个较轻度的基因型，该基因型导致CFTR功能仍有残余。 但是，特异突变和疾病表现之间没有严格的对应关系，所以，临床检查（即器官功能）而非基因分型可以更好指导预后。 CFTR 变体可能涉及移码（DNA 序列中的缺失或插入，改变读取序列的方式）或无义（终止）突变。