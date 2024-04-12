此电脑化测试能检测静息状况下和运动一段时间内每次呼吸的气体交换，试验的强度逐渐增加直至病人出现症状而终止或病人达到最大运动水平。采集气流、氧耗量、CO2 产量和心率等信息可用于计算其他变量。 还可以对动脉血气进行采样。 本试验在一个跑台或自行车测力计上进行；因自行车测力计能直接测量功率并且受肥胖的影响较小，所以是首选。

CPET 主要确定患者的最大运动能力 (VO2max) 是否正常或降低，如果降低，则提示可能的原因（心脏或肺部疾病、体能衰退）。CPET用于发现导致病人劳力性呼吸困难和运动不耐受的病变属于哪个器官系统。此试验与病人静息时所做的其他简单检查相比，对发现早期或亚临床病变方面更敏感。本检查可用于以下方面

在伤残评定评价运动能力

术前评估

判断呼吸困难究竟是心脏疾病所还是肺部疾病所致或两者共同所致

选择心脏移植受体

评估疾病预后（如心脏病、肺血管疾病和囊性纤维化）

CPET也可用于定量评估疗效和指导开具康复治疗时的运动处方。在对疗效或病情进展情况进行随访时，以按最大CPET的50%～70%最大功率进行至少6分钟的稳态CPET测试，可能较逐渐增量至最大CPET更好。隔段时间后按此功率重复进行测试能提供可比较的检查数据，通过比较能敏感的发现心肺功能的改善或恶化。

CPET检查时能评价多个变量，其中没有哪一个单变量能作为诊断运动受限的原因。相反，此时应根据临床资料、运动测试时的变化趋势和识别潜在生理反应模式进行综合分析。