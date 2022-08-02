几乎所有移植的肺都来自脑死亡、心跳未停止的供者。

来自于非心脏跳动捐赠者的移植物，也称为心脏死亡后（DCD）捐助者，正在越来越多地使用，因为来自于更合适的供体肺非常缺乏。

非常罕见的情况是当没有死的供着器官时，活的供者捐献一个肺叶（通常是家长捐献给孩子）。

供者必须小于65岁，无吸烟史，并通过以下检查无活动性肺疾患：

氧合功能检查： PaO2/FiO2（吸入气中氧浓度分数O2）>250～300mmHg，其中氧分压PaO2为mmHg，FiO2为分母（如0.5）

肺顺应性检查 ：吸气峰压<30cmH2O在（V T ）15mL/kg下，且呼气末正压=5cmH2O

大体观察 ：使用支气管镜检查

供者和受者的肺必须在解剖学（通过胸X片检查）和（或）功能（依据肺容量）上相匹配。