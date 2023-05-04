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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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气道肿瘤

作者：Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 5月 2023
看法 进行患者培训

原发性气管支气管肿瘤、侵犯或压迫气道的邻近的原发肿瘤或转移到气道的肿瘤，都会影响气道。

气管原发性肿瘤罕见。通常为恶性且发现时处于局部进展期。其他肿瘤（如甲状腺、肺）可局部侵犯气道。

最常见的恶性气管肿瘤 包括

  • 腺样囊性癌

  • 食管鳞状细胞癌

  • 类癌

  • 粘液表皮样癌

最常见的良性气道肿瘤 是一个

多形性腺瘤、颗粒细胞和良性软骨肿瘤也会发生。

气道肿瘤的症状和体征

患者常表现为

  • 呼吸困难

  • 咳嗽

  • 气喘

  • 咯血

  • 喘鸣

咯血虽然不常见，但更多发生于鳞癌并可由此早期诊断，而气喘或喘鸣更常发生于腺样囊性癌。吞咽困难和声音嘶哑也可为首发症状，通常提示疾病为晚期。

气道肿瘤的诊断

  • 支气管镜活检

气道狭窄的症状（如喘鸣、呼吸困难、气喘）可提示存在危及生命的气道阻塞。如果这种症状不能被解释，缓慢出现，合并其他气道肿瘤的症状（如不明原因咯血），并对标准治疗反应差（例如重度哮喘治疗不缓解喘息，或者对明显的肺炎使用抗生素并不能改善症状和x线检查表现），气道肿瘤应被考虑是一个可能的病因。

如果怀疑气道肿瘤，患者需立即行支气管镜检查评估病情。支气管镜检查既能治疗气道阻塞也能获取诊断标本。如果发现是恶性病变，需进一步检查来分期

气道肿瘤的治疗

  • 手术

  • 必要时放疗

  • 减轻阻塞的措施

如果可能，原发性气道肿瘤应当手术切除，气管、喉气管或隆突切除是最常用的术式。可安全切除长达50%的气管并一期吻合。若肺癌或甲状腺癌侵犯气道，如估计有足够的组织可用于气道重建则仍可手术；如果手术切缘与肿瘤的距离不足，则推荐辅助放疗。

因转移、局部进展或病人有合并症，大部分气道原发性肿瘤不能切除。若为腔内肿瘤，可通过支气管镜治疗切除肿瘤。其他祛除阻塞的治疗技术还有激光汽化、光动力疗法、冷冻疗法、支气管内放疗。压迫气管的肿瘤可放气道支架、放疗或二者联合治疗。

气道肿瘤的预后

预后依据组织学类型。

鳞癌易转移至区域淋巴结并直接侵犯纵隔，导致局部和区域复发率高。即使采用根治性切除术，5年生存率也仅为20%～40%(1)。

腺样囊性癌 通常呈惰性，但易转移至肺并沿神经周围播散，导致切除后的复发率高。然而，由于肿瘤生长缓慢，这些患者的5年生存率较高，可达60%～75%。

预后参考

  1. 1.Gaissert HA, Grillo HC, Shadmehr MB, et al: Long-term survival after resection of primary adenoid cystic and squamous cell carcinoma of the trachea and carina. Ann Thorac Surg 78(6):1889-1897, 2004.doi:10.1016/j.athoracsur.2004.05.064

关键点

  • 原发性气管肿瘤很罕见，常为恶性，一般在发现时已经是局部进展期。

  • 有缓慢出现的、不明原因的或难治性的呼吸困难、咳嗽、气喘、咯血和喘鸣的病人需要怀疑气道肿瘤。

  • 可能会出现咯血，但不常见，通常来自鳞状细胞癌

  • 行局部切除治疗，如果不能切除治疗，可行其他局部破坏性的治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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