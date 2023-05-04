手术

必要时放疗

减轻阻塞的措施

如果可能，原发性气道肿瘤应当手术切除，气管、喉气管或隆突切除是最常用的术式。可安全切除长达50%的气管并一期吻合。若肺癌或甲状腺癌侵犯气道，如估计有足够的组织可用于气道重建则仍可手术；如果手术切缘与肿瘤的距离不足，则推荐辅助放疗。

因转移、局部进展或病人有合并症，大部分气道原发性肿瘤不能切除。若为腔内肿瘤，可通过支气管镜治疗切除肿瘤。其他祛除阻塞的治疗技术还有激光汽化、光动力疗法、冷冻疗法、支气管内放疗。压迫气管的肿瘤可放气道支架、放疗或二者联合治疗。