原发性气管支气管肿瘤、侵犯或压迫气道的邻近的原发肿瘤或转移到气道的肿瘤，都会影响气道。
气管原发性肿瘤罕见。通常为恶性且发现时处于局部进展期。其他肿瘤（如甲状腺、肺）可局部侵犯气道。
这 最常见的恶性气管肿瘤 包括
腺样囊性癌
食管鳞状细胞癌
类癌
粘液表皮样癌
这 最常见的良性气道肿瘤 是一个
鳞状乳头状瘤（通常与人乳头状瘤病毒有关)
多形性腺瘤、颗粒细胞和良性软骨肿瘤也会发生。
气道肿瘤的症状和体征
患者常表现为
呼吸困难
咳嗽
气喘
咯血
喘鸣
咯血虽然不常见，但更多发生于鳞癌并可由此早期诊断，而气喘或喘鸣更常发生于腺样囊性癌。吞咽困难和声音嘶哑也可为首发症状，通常提示疾病为晚期。
气道肿瘤的诊断
气道肿瘤的治疗
手术
必要时放疗
减轻阻塞的措施
如果可能，原发性气道肿瘤应当手术切除，气管、喉气管或隆突切除是最常用的术式。可安全切除长达50%的气管并一期吻合。若肺癌或甲状腺癌侵犯气道，如估计有足够的组织可用于气道重建则仍可手术；如果手术切缘与肿瘤的距离不足，则推荐辅助放疗。
因转移、局部进展或病人有合并症，大部分气道原发性肿瘤不能切除。若为腔内肿瘤，可通过支气管镜治疗切除肿瘤。其他祛除阻塞的治疗技术还有激光汽化、光动力疗法、冷冻疗法、支气管内放疗。压迫气管的肿瘤可放气道支架、放疗或二者联合治疗。
气道肿瘤的预后
预后依据组织学类型。
鳞癌易转移至区域淋巴结并直接侵犯纵隔，导致局部和区域复发率高。即使采用根治性切除术，5年生存率也仅为20%～40%(1)。
腺样囊性癌 通常呈惰性，但易转移至肺并沿神经周围播散，导致切除后的复发率高。然而，由于肿瘤生长缓慢，这些患者的5年生存率较高，可达60%～75%。
预后参考
1.Gaissert HA, Grillo HC, Shadmehr MB, et al: Long-term survival after resection of primary adenoid cystic and squamous cell carcinoma of the trachea and carina. Ann Thorac Surg 78(6):1889-1897, 2004.doi:10.1016/j.athoracsur.2004.05.064
关键点
原发性气管肿瘤很罕见，常为恶性，一般在发现时已经是局部进展期。
有缓慢出现的、不明原因的或难治性的呼吸困难、咳嗽、气喘、咯血和喘鸣的病人需要怀疑气道肿瘤。
可能会出现咯血，但不常见，通常来自鳞状细胞癌
行局部切除治疗，如果不能切除治疗，可行其他局部破坏性的治疗。