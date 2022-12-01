Cathinones

卡西酮是从植物阿拉伯茶（阿拉伯茶）提取到的生物碱化合物兴奋剂。

卡塔叶植物原产于非洲和阿拉伯半岛。叶子含有卡西酮，安非他明类生物碱。几个世纪以来，该地区居民有咀嚼树叶获取温和欣快感和刺激作用。在这些地区，嚼阿拉伯茶叶往往是一个社会活动，类似于在其他社会中的喝咖啡的行为。近日，阿拉伯茶叶的使用已蔓延到其他国家。晚近，部分生物碱衍生物已被合成，并成为滥用药物。

衍生物包括被称为浴盐的药物，这些药物通常含有卡西酮、甲氧麻黄酮或亚甲基二氧吡咯戊酮的替代成份。然而，实际的化学结构根据它们的生产方式而有所不同。卡西酮可以吸入、食用、吸食，有时还可以注射。这些产品被称为“浴盐”，因为它们与泻盐相似，并被标记为“不供人类食用”，以避免法律责任。据报道，从2010年至2011年，替代卡西酮类的药物使用量增加了数千倍，2017年初，全球缉毒机构对相关化合物的缉获量比2016年同期大幅增加。

卡西酮中毒的病理生理学 替代性卡西酮的生理效果类似 安非他明 ，包括可能造成心肌梗塞，横纹肌溶解症，肾功能衰竭和肝衰竭。然而，造成器官损害的确切机制尚不清楚。

卡西酮中毒的体征和症状 患者可出现头痛、心动过速和心悸、幻觉、躁动、耐力和抗疼痛能力增加，倾向暴力行为。

卡西酮中毒的诊断 通常是临床诊断 诊断是通过临床评估作出的;常规尿或血液测试检测不能检测出替代性卡西酮。严重急性中毒患者应评估横纹肌溶解症，并可能需要进行血液检查（全血细胞计数、电解质、血尿素氮、肌酸酐、肌酸激酶）、尿肌红蛋白尿检查和心电图检查。