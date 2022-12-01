安非他明是一种拟交感神经作用药物，对于中枢神经系统有激动作用，产生欣快感。中毒反应包括谵妄、高血压、高热（可导致横纹肌溶解和肾衰竭）、惊厥。中毒时予以支持性治疗即可，包括静脉注射苯二氮䓬类（用以控制激越、高血压和惊厥）和降温措施（针对高热）。一般没有特定的戒断症状。
安非他明类药物根据苯环上的修饰物可以衍生为多种物质，包括二亚甲二氧基乙基安非他明（MDMA，摇头丸）、亚甲二氧基乙基安非他明（MDEA）以及其他物质。
一些安非他明类药物，如右旋安非他明、甲基安非他明以及相关的哌甲酯，经常被用于治疗注意缺陷多动障碍、肥胖以及嗜睡症，因此很容易被使用者储藏而非法使用。安非他明也很容易被非法制造。
病理生理
安非他明可增加儿茶酚胺的释放，从而提高突触间隙去甲肾上腺素、多巴胺以及5-羟色胺的水平。结果表现为激动alpha和beta受体和中枢神经系统的兴奋，产生使用者所希望的警觉性增加、欣快、厌食，也可以导致谵妄、高血压、高热和惊厥等不良反应。
安非他明类药物的作用均类似，在作用强度和持续时间上略有差异。安非他明可以为丸剂或胶囊，经鼻或吸烟吸入，或者通过注射和口服。
慢性作用
反复使用安非他明可导致依赖。耐受的形成比较缓慢，但逐渐耐受后的剂量会是原始剂量的几百倍之巨，并最终发展为静脉使用。不同反应的耐受程度不一。心悸和警觉性增加会逐渐缓解，但会逐渐出现幻觉和妄想。
安非他明可引起男性勃起障碍，而另一方面却增强性欲。安非他命的使用常与不安全的性行为联系在一起，使用者面临着更高的性传播疾病感染危险，其中包括HIV病毒感染。安非他明使用者更容易受伤，因为药物会产生兴奋和夸大，但随后会有严重的疲劳和困倦。
坏死性血管炎，涉及多个器官系统。
某些苯丙胺相关食欲抑制剂（右芬氟拉明，芬氟拉明，苯丁胺）的使用与心脏瓣膜病有关。右芬氟拉明和氟苯丙胺，在1997年从美国市场撤除。芬特明-芬氟拉明（啉芬）产品同样从美国撤出市场。但是作为降低食欲剂，芬特明可以单独使用或者和与托吡酯联合使用。
苯丙胺使用的症状和体征
急性作用
安非他明的很多精神活性作用与可卡因类似，包括警觉性增加、注意力集中、自我感觉良好、欣快和夸大。在中毒时会出现心悸、震颤、出汗和瞳孔散大。
一次大剂量使用（可能数天一次）可导致耗竭症状，包括在兴奋之后严重的疲劳和困倦。
过量或中毒
会出现心动过速、心律失常、胸痛、高血压、头晕、恶心、呕吐以及腹泻。中枢神经系统的表现包括急性谵妄、中毒导致的精神病。过量也可导致中风（通常由于缺血）、惊厥、肌肉强直以及高热（>40°C），所以这些会加重横纹肌溶解从而导致肾衰竭。
慢性作用
长期使用安非他命后会出现偏执性精神病，但精神症状很少是由一次大剂量或反复多次中等剂量的使用而诱发。典型的症状包括被害妄想、关系妄想（觉得日常生活事件有着特殊意义或是针对其个人的）以及觉得自己无所不能。有些使用者会有长期的抑郁，可能会出现自杀。
安非他明导致的精神病即使病程很长也能恢复，但很缓慢。明显的精神病性症状在数天或几周内可以消失，但意识模糊、记忆缺失以及一些妄想观念会持续数月。
使用者会有较高几率出现严重蛀牙，影响多颗牙齿；原因包括唾液分泌减少、酸性燃烧产物、磨牙症和口腔卫生不良。
戒断
尽管停用安非他明时没有固定的戒断症状，脑电图通常会发生变化，有些专家认为可作为成瘾的依据。 突然停止使用该药物的慢性苯丙胺使用者可能会感到烦躁、疲劳、焦虑、易怒、失眠或嗜睡，或做不愉快的梦。突然停药会诱发或加重潜在的抑郁，或引发严重的抑郁反应。戒断症状通常在最后一次使用苯丙胺的24小时内开始。严重的症状可能在一周内消退，但一些不太严重的症状，如睡眠障碍，可能持续数周至数月。
苯丙胺使用的诊断
通常是临床诊断
相关的实验室检查排除其他可能导致意识问题精神障碍
苯丙胺滥用的诊断通常根据临床，尽管有时用药史和诊断并不清楚，对于那些出现意识障碍、高热或惊厥的患者应进行相关检查从而做出鉴别诊断。 评估可能包括CT、腰椎穿刺和实验室测试，以确定感染和代谢异常。
常规尿检筛查包括安非他明,一般都会常规检查除非病史十分明确。尿检可能会出现假阳性，对于甲基安非他明和哌甲酯未必能检测出。
苯丙胺使用的治疗
静脉注射苯二氮䓬类
肌注或静脉注射氯胺酮用于急性激越
对于苯二氮䓬类无效的患者必要时静脉注射硝酸盐降压
需要时对高温患者进行降温
过量或中毒
当最近口服大量安非他命(例如， < 1~2小时)时，可给予活性炭以限制吸收，尽管这种干预措施并未显示能降低发病率或死亡率。酸化尿液可加速安非他明的排泄，但不会降低毒性且会加重肌红蛋白在肾小管中的沉积，一般不推荐。
苯二氮䓬是处理中枢兴奋、惊厥、心动过速和高血压的首选药物，劳拉西泮每5分钟2～3mg静脉滴注，直至逐渐起效。有时可能需要大剂量或持续注射。对于使用 机械辅助通气并且躁动的患者可使用异丙酚。氯胺酮 4 mg/kg IM 或 2 mg/kg IV 可能有助于缓解严重的躁动。对于苯二氮䓬类药物无效的高血压患者，根据高血压的严重程度可使用硝酸盐（有时可用硝普钠）或其他降压药。 对于苯二氮䓬类药物无效的高血压患者可使用硝酸盐（有时可用硝普钠）或其他降压药。beta阻滞剂（如美托洛尔2～5mg静注）可用于严重的室性心律失常或心动过速。
高热可能会致命，需要积极处理，可予以镇静剂加上蒸发降温、冰袋冷敷，通过常规静脉补液应维持血容量，保持尿量。
吩噻嗪药物可降低惊厥阈值，并且其抗胆碱能作用会影响降温，因此不主张使用该药。
戒断和康复
没有任何药物被证明对治疗苯丙胺戒断是有效的。
无需特殊处理。 一开始应监测血压和情绪。在停用安非他明后仍然持续存在抑郁的患者可使用抗抑郁药物。
认知-行为治疗（一种心理治疗）对有些患者有效。目前还没有经证实的戒毒后康复和维持的药物治疗方法。
更多信息
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Findtreatment.gov：列出获得许可的美国物质使用障碍治疗提供者。