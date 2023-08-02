健忘症是部分或完全无法回忆过去的经历或无法储存新的记忆 后 因果事件。 它可以由外伤、变性病、代谢障碍、癫痫或神经心理异常引起。 其诊断为临床诊断，但通常包括神经心理测试和影像学检查（如CT，MRI）。治疗为针对病因的治疗。
记忆处理的步骤如下：
识记（接收新的信息）
编码（建立联系，时间标记，及其他有利于信息读取的必须过程）
读取
任何一个上述过程的异常可以导致遗忘。 当然，遗忘症来源于记忆功能损害，而不是因为可产生相似症状的其他功能损害（如，注意力、刺激、推理性和语言）。
遗忘可以分为下列几种类型：
逆行性遗忘：对事件发生以前的事件遗忘
顺行性遗忘：事件发生以后无法产生新的记忆
感觉特异性遗忘：与某一类感觉有关的记忆，如，视觉记忆
遗忘可能是
遗忘一般多见于对发生事件的遗忘（陈述性记忆），而对某些技巧的遗忘（操作性记忆）较少见。
shi'yi的病因学
失忆可由弥散性脑损伤、大脑双侧病变、颅内多发损伤等影响大脑半球记忆存储功能区的病变引起。
与陈述性记忆有关的主要通路位于海马旁回内侧、海马以及颞叶内下侧、额叶眶面（基底前脑）和间脑（包括丘脑和下丘脑）。这些结构中，以下是至关重要的：
海马回
下丘脑
基底前脑核
丘脑背内侧核
杏仁核对记忆提供情感性补充。丘脑的板内核和脑干网状激活系统负责记忆的加强。双侧丘脑背内侧核损害严重影响近事记忆和新的记忆形成。
遗忘可由下列因素引起：
硫胺素缺乏（引起 Wernicke脑病 或 柯萨可夫精神病），见于慢性酒精滥用或严重营养不良患者
全脑缺氧或缺血
基底动脉顶端栓塞闭塞
各种药物中毒（如慢性有机溶剂、两性霉素B和锂中毒）
下丘脑肿瘤
精神心理创伤或应激状态
Wernicke-Korsakoff综合征是一种伴有韦尼克脑病和Korsakoff精神症状的健忘症。
脑震荡或其他中重度脑外伤引起的创伤后遗忘可能与颞叶内侧的受损有关。中度或重度创伤可能会影响更大范围的记忆存储和读取，一般多见于引起痴呆的弥散性病变。
精神性记忆障碍（如在 分离性遗忘）往往都与心因性创伤或压力有关。
年龄相关性记忆减退 (良性衰老性健忘症)是指由于年龄增长引起的记忆减退。良性衰老性健忘的人群常逐渐出现记忆问题，一开始是想不起别人的名字，然后是对某些事件缺乏记忆，偶尔对空间关系也不能回忆。客观认知测试通常显示正常或显示最小缺陷。良性衰老性健忘与痴呆目前没有证实有相关性，尽管两者之间存在一些相似之处。
遗忘型轻度认知功能障碍（健忘型MCI）可能存在于有主观记忆问题的人群，他们在客观记忆测试中表现较差，但不影响其他认知领域与日常功能。与不伴记忆障碍的年龄匹配的人群相比，遗忘性MCI患者更容易患阿尔茨海默病。
shi'yi的诊断
床旁神经系统检测
神经心理测试
简单的床旁测试（如，3项记忆，说出先前藏在房间里的物品的位置）和正规的神经心理测试（如单词列表学习测试：California词语学习测试和Buschke选择性提醒测试）都能帮助确定是否有语言记忆障碍。对非词语性记忆的评价较难，可能包括对视觉和语调的回忆。
临床检查往往可以发现病因，并行相关必要检查。
失忆症的治疗
直接对因治疗
任何潜在疾病或精神心理原因引起的记忆缺失都需要相应的治疗。但是有些急性遗忘的病人会自愈。 某些导致遗忘的疾病（如阿尔茨海默病，科萨科夫精神病，疱疹病毒性脑炎）可以进行治疗；但对潜在病因的治疗可能并不会使遗忘症状本身减轻。
胆碱能药物（如多奈哌齐）可暂时性改善阿尔茨海默病患者的记忆功能；其他类型的痴呆也可试用此类药物。除此之外，尚无可促进记忆恢复和改善结局的治疗措施。
关键点
导致遗忘的原因多样，包括创伤性脑损伤，退行疾病性痴呆，代谢异常，癫痫和精神创伤或应激。
临床诊断遗忘症可采用床边测试（例如，3项目回忆）或正式认知测试（例如，词语学习测试）。
对遗忘症的病因进行治疗。