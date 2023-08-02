失忆可由弥散性脑损伤、大脑双侧病变、颅内多发损伤等影响大脑半球记忆存储功能区的病变引起。

与陈述性记忆有关的主要通路位于海马旁回内侧、海马以及颞叶内下侧、额叶眶面（基底前脑）和间脑（包括丘脑和下丘脑）。这些结构中，以下是至关重要的：

海马回

下丘脑

基底前脑核

丘脑背内侧核

杏仁核对记忆提供情感性补充。丘脑的板内核和脑干网状激活系统负责记忆的加强。双侧丘脑背内侧核损害严重影响近事记忆和新的记忆形成。

遗忘可由下列因素引起：

硫胺素缺乏（引起 Wernicke脑病 或 柯萨可夫精神病），见于慢性酒精滥用或严重营养不良患者

脑外伤

癫痫

全脑缺氧或缺血

脑炎

基底动脉顶端栓塞闭塞

退行病变性痴呆如阿尔茨海默病

各种药物中毒（如慢性有机溶剂、两性霉素B和锂中毒）

下丘脑肿瘤

精神心理创伤或应激状态

Wernicke-Korsakoff综合征是一种伴有韦尼克脑病和Korsakoff精神症状的健忘症。

脑震荡或其他中重度脑外伤引起的创伤后遗忘可能与颞叶内侧的受损有关。中度或重度创伤可能会影响更大范围的记忆存储和读取，一般多见于引起痴呆的弥散性病变。

精神性记忆障碍（如在 分离性遗忘）往往都与心因性创伤或压力有关。

年龄相关性记忆减退 (良性衰老性健忘症)是指由于年龄增长引起的记忆减退。良性衰老性健忘的人群常逐渐出现记忆问题，一开始是想不起别人的名字，然后是对某些事件缺乏记忆，偶尔对空间关系也不能回忆。客观认知测试通常显示正常或显示最小缺陷。良性衰老性健忘与痴呆目前没有证实有相关性，尽管两者之间存在一些相似之处。

遗忘型轻度认知功能障碍（健忘型MCI）可能存在于有主观记忆问题的人群，他们在客观记忆测试中表现较差，但不影响其他认知领域与日常功能。与不伴记忆障碍的年龄匹配的人群相比，遗忘性MCI患者更容易患阿尔茨海默病。