酒精和违禁药品可致胎盘和发育中的胎儿中毒，引起先天性综合征和撤药综合征。处方药品对于胎儿也可能具有不良效应( # 妊娠期有不良影响的一些药物)。胎儿酒精综合征以及吸烟对胎儿的影响详见其他专题。

已经暴露于子宫内的药物（称为暴露于有害物质的胎儿[FENS]） 的胎儿可以在妊娠期间依赖于药物。母亲接触某些毒性物质常并不意味着违法，有许多则是。无论如何，应评价其家庭情况以确定婴儿在出院后是否能得到安全的照料。了解当地司法管辖区和法律很重要，因为许多国家和地区都有强制性报告指南。在亲戚，朋友和随访护士的支持帮助下，母亲也许能照料她的婴儿。如果不能实现，家庭寄养或替代抚养计划可能是最好的方法。

苯丙胺 出生后的苯丙胺 暴露对于新生的脑结构和功能具有持久而微妙的影响。一些研究表明，暴露于甲苯丙胺的儿童，其尾状核，豆状核和苍白球（脑的解剖组分）的体积缩小；然而其他的研究并未一致性地确认这些研究结果。其他的研究表明，出生前的甲苯丙胺暴露可能与神经行为方式的异常胎儿生长受限有关，但是，到目前为止，这些研究结果仍旧未能得到完好的确认。

巴比妥类 长期滥用巴比妥类药的母亲可造成新生儿撤药综合征，有烦躁不安、易激惹和焦虑，通常在生后7～10日，即在新生儿已从婴儿室出院后发病。 可能需要采用苯巴比妥3～6mg/kg/d，分4次口服或肌注，然后根据临床表现在数日或数周内逐渐减药直至停药。

可卡因 可卡因抑制神经递质去甲肾上腺素和肾上腺素的再摄取，它穿过胎盘并引起胎儿血管收缩和高血压。可以通过胎盘并引起血管收缩和高血压。妊娠期滥用可卡因与高发生率的胎盘早剥、自发性流产有关，可能为母亲输往胎盘血管床的血流减少所致。胎盘早剥也可致胎儿宫内死亡或对存活的婴儿造成神经损害。 药物成瘾母亲所生新生儿的出生体重轻，身长和头围均降低，Apgar评分低。可能发生脑梗死，与产前可卡因使用相关的罕见异常包括肢体截肢、生殖泌尿系畸形，包括梅干腹综合征和肠闭锁或坏死。所有这些都是由血管破坏引起的，推测可能继发于由可卡因引起的胎儿动脉的强烈血管收缩引起的局部缺血。除上述异常外，尚有轻度的神经系统损伤：注意力下降、警觉性下降、IQ低、肢体粗放和精细动作受损。 如果母亲在分娩前短期使用可卡因，一些婴儿也可产生撤药症状，但症状与麻醉剂撤药综合征相比要少见，症状也较轻。撤药综合征的表现及治疗与阿片类撤药综合征一样。

大麻 大麻 不会持续增加先天畸形、胎儿生长受限、或出生后神经行为异常的风险。但是，妊娠期应用大麻的女性也经常饮酒、吸烟、或两者都存在，这些因素可导致胎儿出现问题。

阿片类药物参考文献 1.Grisham LM, Stephen MM, Coykendall MR, et al: Eat, sleep, console approach: A family-centered model for the treatment of neonatal abstinence syndrome.Adv Neonatal Care 19(2):138–144, 2019. doi: 10.1097/ANC.0000000000000581 2.Dodds D, Koch K, Buitrago-Mogollon T, Horstmann S: Successful implementation of the eat sleep console model of care for infants with NAS in a community hospital.Hosp Pediatr 9(8):632–638, 2019. doi: 10.1542/hpeds.2019-0086