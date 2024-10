1.Coulter ID, Crawford C, Hurwitz EL, et al: Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis.Spine J18(5):866-879, 2018.doi: 10.1016/j.spinee.2018.01.013

2.Fernandez M, Moore C, Tan J, et al: Spinal manipulation for the management of cervicogenic headache: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pain 24(9):1687-1702, 2020.doi:10.1002/ejp.1632