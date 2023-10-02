当成年患者缺乏同意或拒绝某治疗方案的能力时，医务工作者必须要有一份授权代理的同意书作为决定的依据。所有的代理者（无论是个人委托，法定或者法院委托）都有责任遵从患者明确表达的意愿，并在已知的范围内以病人的最佳利益为重，考虑病人的个人价值、护理目标和愿望。

如果成年患者已有有权做出医疗保健决定的法院指定的监护人或保护人（均为法院指定的代理人），则该法院指定的代理人即为授权代理人。应参考法院命令，以确定代孕母亲的保健决策权的范围。无论代理的权力范围如何，代理应尽可能让患者参与决策。

如果某丧失能力的病人有一份持续有效的医疗决定代理授权书(典型的部分 预立医疗指示)，那么其中的指定代理人或代理机构有权做出该文件指定范围内的医疗决定。一般来说，在文件阐明或解释患者意愿的范围内，应依赖患者在有能力时执行的生前遗嘱、医疗保健声明或其他预先指示中给出的具体指示。

如果授权代理人或代理人的决定似乎与生前遗嘱中的指示或患者给出的其他明确指示直接冲突，则结果取决于给予代理人或代理人的自由裁量权范围。正常情况下，持续有效的医疗服务代理授权书会授予代理人非常广阔的决策自由度。尽管如此，医疗服务提供者应该判断是否该文件授予了代理人超出自由度或将代理人的权利限制在书面指示的范围内。也许会需要法律上的建议。

如果患者既没有法院指定的代理人（监护人或保护人）也没有自己指定的代理人（代理人或代理人），那么医疗保健专业人员通常会依靠近亲甚至亲密的朋友作为默认的代理人决策者。大多数州授权默认的代理决策者；然而，授权代理人的确切范围和允许的代理人的优先顺序因国家而异。他们典型的优先顺序是配偶或家庭伴侣、成年子女、父母、兄弟姐妹，然后可能是其他亲戚或亲密朋友。 如果同等优先标准有多于一个人的选择（如有几个成年孩子），那么希望他们能达成一致协议。不过，一些州会遵从少数服从多数的决定。但是，授权决策者之间的分歧值得进一步商榷或咨询机构伦理委员会或类似资源。

如果患者的决策能力、代理人的权威或特定治疗决定的伦理或法律适当性存在争议或不确定，也建议进行此类咨询。如果无法达成一个既符合道德性又符合法律性的决议，医务工作者可以让法庭做出审议。许多机构可以在很短时间内组建道德审议委员会（一般1～2天）；反而法庭审议会更加耗时。