法律能力（也叫做胜任力）是一个法律范畴；这无法由医务工作者决定。然而，卫生保健专业人员在评估过程中发挥着重要作用。在美国，18岁或者以上的人被自动认定能够做医疗决定。特许群是低于18岁的人，但也被考虑在法律上是被认定有能力的。这一群体的定义因州而异，但通常包括已婚的未成年人、在武装部队服役的未成年人、经济独立的未成年人或获得法院解放令的未成年人。此外，在某些州，医疗同意年龄低于成年年龄（例如，在阿拉巴马州，医疗同意年龄为 19 岁，但医疗同意年龄为 14 岁）。

一个人将一直被视为是有能力的，直到法官通过法律程序认定宣布该人在某些方面或所有方面丧失能力。这一宣布通常是通过法院的监护或者托管程序实现的。而宣布丧失能力的法律要求每个州都有所不同。然而，一般来说以下的状况尤其需要具体化：

致残状况(如智力残疾、精神障碍、痴呆或其他脑部疾病、长期吸毒)

无能力接受或评判信息或做或沟通决定

无法在没有外界照顾的情况下达到体格健康、安全或自理的基本要求

研究显示，监护或托管是保护个人的最小限制性替代措施。

当医生质疑患者不具备法律能力时，可以通过监护或保护程序向法院提出判定的申请。医生可能被要求参加听证会，并且作证或者提供相关文件。

当一个人在法律上被认定无能力时，法庭可以指定一个监护人在法庭指定的范围内为该人做有法律约束力的决定。法庭对于存在争议的特别问题也可以做出决定（比如，一个特别的治疗决定或者针对个人生存意愿特别指导意见的意义）。

对法律能力削弱的限制最小的替代措施要求越来越多地包括考虑技术援助和支持决策。受支持的决策是法定监护人的替代选择，它允许残障人士在可信赖的顾问（如朋友，家人或专业人士）的支持下，维护自己的权利和决策能力 （见 Center for Public Representation: Supported Decision-Making 和 National Resource Center for Supported Decision-Making) 。 决策支持可能涉及非正式帮助、技术援助（例如，表明需要采取行动的医疗监视器；为残疾人提供辅助技术的移动应用程序）和正式的支持协议。

至少有20个州已经承认正式的支持决策 (SDM) 协议，该协议可用于强制执行个人从第三方获得支持的权利。 SDM 协议应定义支持关系的要素，并明确承认被支持的个人仍然是决策者。各国也越来越多地承认其监护法规中的支持决策是一种限制较少的监护替代方案。