禁止复苏 (DNR) 指令和便携式遗嘱

患者拒绝心肺复苏术同意书应该置于病例档案中，提醒医务工作者当出现心脏骤停时不要实行心肺复苏(CPR)的抢救措施。这个同意书能够防止临终时滥用无助的有创的心肺复苏术。

作为重病患者护理计划的一部分，医生根据患者当前的医疗状况与他们共同讨论心肺复苏术的可能性，介绍这种措施的程序方法，并征询患者的意愿。如果患者已经出于丧失医疗决定能力状态，则应该由代理者根据患者原先表达的意愿做出是否接受心肺复苏术的决定；如果患者的意愿无从得知，则应该从患者最大利益的角度考虑做出决定。

对健康护理的生前遗嘱和持续性代理权在紧急情况下通常不能获得，因而无效。此外，急救人员几乎总是需要启动生命支持，除非有有效的DNR订单或便携式医疗订单(通常称为POLST计划)并提交给他们。所有州都有专门的DNR协议或为住在家里或任何非医院环境中的患者制定的便携式医嘱程序。 DNR协议指定了一些特殊的标记使得医生和患者（或者患者的代理者）能够辨明患者的拒绝心肺复苏术意愿，这些标记可能是手镯或者鲜明颜色的标记佩戴在患者身上或者置于近处。如果紧急情况下呼叫急救医务人员并看到指示DNR的完整标识符，他们将只提供舒适护理，而不尝试复苏。