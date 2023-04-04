心跳骤停导致全身广泛缺血，造成细胞损伤，对复苏和灌注恢复后器官功能恢复不利。主要影响包括直接细胞损伤和水肿形成。由于颅内空间有限，水肿可对脑部造成损害，导致复苏后颅内压升高、脑灌注压下降。成功复苏的患者部分存在短期或长期的脑功能障碍，表现为警觉性改变（轻微意识紊乱至昏迷）和（或）惊厥。

三磷酸腺苷（ATP）合成减少导致细胞膜完整性缺失，伴有钾外流和钠、钙内流。细胞内钠过量是细胞水肿的最初原因之一。 过量的钙会破坏线粒体（抑制ATP合成），增加一氧化氮产生（导致有害自由基生成），并在某些情况下，会激活蛋白酶进一步损伤细胞。

异常离子流也可引起神经元去极化，释放神经递质，其中一些递质具有损伤性（如，谷氨酸激活特定的钙通道，加剧细胞内钙超载）。

炎性介质（如，IL-1B，TNF-alpha）作用已被阐明，其中一些可能导致微血管血栓形成和血管完整性缺失，进一步加剧水肿。一些因子可激活细胞凋亡，从而加速细胞死亡。