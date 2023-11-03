作业治疗（occupational therapy）关注于生活自理的活动并能改善肌肉和关节（通常为上肢）的精细运动。不同于物理疗法着眼点在于肌肉的强度和关节的活动范围，OT着力于日常生活自理能力（ADLs），因为这是独立生活最重要的环节。
基本的ADLs（BADLs）包括吃饭、穿衣、洗澡、梳洗、上厕所和移动（即，在床、椅子、浴盆或淋浴器之间移动）。
辅助ADLs（IADLs ）比BADLs需要更复杂的认知功能。 IADLs包括准备食物；打电话、书写或计算机通信交流；资金管理和每日用药方案；清洁；洗衣服；购买食品或其他差事；像徒步者一样或借助公共交通工具旅行；和驾驶。驾驶及其复杂，需要视力、体力和认知任务的整合。
(参见康复学概述。）
评估
当医生写下康复的转诊单，作业治疗就应该遵嘱施行，这与写处方是相似的程序。 转诊单应该详细记录，包括简短的病史（如障碍或损伤的类型和持续时间），并建立治疗目标（如IADL的训练）。职业治疗师的名单能从病人的保险公司、当地医院、州立职业培训组织或American Occupational Therapy Association美国作业治疗协会的网站上获得。
为了加强病人康复需要弥补的弱项，需要评估病人的局限。局限包含运动功能、感觉、认知或社会心理功能。 检查者应该确定病人需要哪些活动（如工作、休闲、社交、学习）， 包括一般类型活动（如社交）或特殊活动（如参加教会），有时可能需要激励病人去参加活动。
治疗师可以使用评估工具来辅助评估。有几种不同的功能测量量表可供选择，其使用取决于患者的状况、需要评估的特定功能领域以及临床环境。例子包括 Barthel 指数、Katz 指数、功能独立性测量 (FIM) 和患者报告结果测量信息系统 (PROMIS)。/询问患者的行动能力；失禁；穿衣、如厕、转移位置、进食、行走和交流的能力；社会和家庭角色；习惯;和社会支持系统。 应确定资源的可用性（如社区项目和服务、私人助理）。Barthel、Katz、FIM 或 PROMIS 得分越高表明独立性越强。
作业治疗师也应该评估病人在家中的安全性，并给予建议（如移动地毯、增加走廊和厨房的亮度、为了够到床而移动床头柜、在门前放置全家福来帮助病人认出他们的房间）。
经过专业培训的作业治疗师通常要确定何时驾驶有风险，以及是否需要对驾驶员进行再训练。关于老年驾驶员和他们的照顾者如何正确应对处理驾驶能力改变并采取相应的措施，可以从 American Occupational Therapy Association 美国作业治疗协会和American Association for Retired Persons美国退休人士协会获取相关信息（参见老年司机）。
干预
作业治疗包含不同强度的一次会诊或多次疗程。疗程可以在不同环境下以不同形式进行：
急症照顾、康复科、门诊、成人日间照顾、技巧性的护理或长期的照顾设施
家中（作为家庭护理的部分）
高级家庭发展项目
生活护理或辅助生活的社区
作业治疗师应该制订个性化的项目来增强病人的运动、认知、交流和互动能力。目标不仅是帮助病人做ADL，而且是做合适的、喜欢的休闲活动，并且培养和保持社交整合与参与度。
在制订一个项目之前，治疗师应该先观察病人的日常活动，从而完成安全、适宜和成功的康复计划方案。然后，治疗师可以推荐减少不适宜的方法，建立提升功能和健康的模式。应该提倡特殊行为导向的锻炼方式，治疗师必须促使病人多练习，使得康复干预治疗成为病人在家和社区的一种生活方式。
病人要学会以创造性的方式来促进社交活动（如怎样不开车到达博物馆或教堂，怎样在不同环境下使用助听器或其他辅助沟通设备，怎样在没有助行器或轮椅的时候安全旅行）。 治疗师应该建议新的活动（如在学校或医院志愿抚养祖父母项目）。
病人要学会弥补他们的局限（如坐着做园艺）。治疗师会使用不同的辅助器械来帮助病人做很多日常生活的活动 （见表辅助器械)。大部分作业治疗师能挑选合适病人的轮椅，并且提供上肢代偿训练。作业治疗师应该能够帮助阻止挛缩，并治疗其他的功能性障碍。
辅助器械
出现的问题
器械
由于平衡受损和/或腿部无力而导致洗澡困难/
浴缸或马桶侧面和背面的扶手；浴缸长凳；淋浴椅
站起困难
马桶增高器及椅腿延长器（使椅子坐起来更高）
抓握无力
用大手柄组成的餐具、鞋拔和其他工具
震颤
加重的餐具、有盖子的杯子和有转换的调羹
协调问题
有边缘和橡胶柄的盘子（防止滑动）
够物困难或局限运动
能从地板或架子上摘取的抓取物
手部问题
用弹簧承载的或电子控制的工具
局限的运动或协调
人声控制开关的电器用品（如，台灯、收音机、电风扇） 或通过使用智能家居设备或手机应用程序
上臂或下肢瘫痪或其他障碍严重影响功能
计算机辅助设备
视觉障碍
电话和大字本或有声读物上的更大按钮或语音控制功能
听力损失
当电话或门铃响的时候能够有动画播放;具有实时语音到文本转录功能的智能手机
记忆困难
电话自动拨号、提醒人们何时服药的设备、在适当时间记录和播放消息（提醒、说明、列表）的袖珍设备和智能设备应用程序，以及用于跟踪位置的可穿戴安全设备