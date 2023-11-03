作业治疗（occupational therapy）关注于生活自理的活动并能改善肌肉和关节（通常为上肢）的精细运动。不同于物理疗法着眼点在于肌肉的强度和关节的活动范围，OT着力于日常生活自理能力（ADLs），因为这是独立生活最重要的环节。

基本的ADLs（BADLs）包括吃饭、穿衣、洗澡、梳洗、上厕所和移动（即，在床、椅子、浴盆或淋浴器之间移动）。

辅助ADLs（IADLs ）比BADLs需要更复杂的认知功能。 IADLs包括准备食物；打电话、书写或计算机通信交流；资金管理和每日用药方案；清洁；洗衣服；购买食品或其他差事；像徒步者一样或借助公共交通工具旅行；和驾驶。驾驶及其复杂，需要视力、体力和认知任务的整合。

(参见康复学概述。）