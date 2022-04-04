对于许多老年人来说，驾驶汽车是他们社区交通的首选。老年人中影响驾驶的进展性疾病可能导致2个严重的不良后果：机动车碰撞（MVC）导致的伤害或死亡或驾驶停止。

安全驾驶需要综合复杂的视觉、运动和认知过程，患有疾病的老年驾驶员可能在其中一个或多个方面存在轻度至中度缺陷。许多老年司机通过避免高峰时间、减少每年的行驶里程、限制短途旅行以及避免在黄昏、夜间或恶劣天气下驾驶来自我调节行为，成功地弥补自身缺陷。同样的，老年司机驾驶得更小心、更慢、发生的危险更少。他们也较少因酒后驾驶而被引用。然而，也有一部分老年人，由于他们否认或并未认识到自身限制（如判断力下降）或有保持独立性的强烈愿望，尽管与安全驾驶能力相关的技能严重受损，仍继续驾驶。

大部分老年司机的MVC发生在白天及工作日。这些MVCs常由于未在正确的道路上行驶，未注意停车标志或红灯、或未能保持正确的行车路线引起的，常发生在一些复杂的行车情况下（例如涉及交叉口、左转或汇入车流的情况）。老年司机的MVC相较于年轻司机，可能涉及多辆汽车，造成更严重伤亡。

不像年轻司机，老年人的MVC很少涉及酒精，发短信，使用手机和超速；不过，这种情况可能在将来老龄人群改变而有不同。随着车载技术（例如 GPS 设备）的普及，车内分心可能会变得更加频繁。

当MVCs发生时，老年人更容易受伤。此漏洞的原因尚未得到很好的研究，但可能包括以下内容：

老年司机承受创伤的能力下降。

老年司机通常有更多的合并症（如骨质疏松症、心脏病）。

许多MVCs是驾驶员侧面碰撞引起的（例如，在左转弯时发生），使老年驾驶员更容易受伤。

年长的司机可能会驾驶不太耐撞的车辆。

统计数据 根据公路安全保险协会的数据，2019年，美国约有3万名70岁及以上的持证司机（1)。老年人持有驾照的时间更长； 70 岁及以上的人持有执照的比例从 1997 年的 73% 增加到 2019 年的 83%。年长司机平均每年驾驶的里程数也更多，但仍低于中年司机的里程数。 2019 年，5195 名 70 岁及以上的人在美国道路上死于 MVC，比 1997 年减少了 12%。然而，与其他年龄组相比，随着人口老龄化群体规模的增加，老年人越来越多地卷入到致命MVCs中。

评估 当常规检查确定存在功能障碍，严重的医学问题或疾病表现，患者请求建议，家庭成员表示关切，或法律列举不安全的驾驶行为时，健康保健医务人员应参与到患者的驾驶决策中。医务人员的任务是做详细的功能评价 以及行车安全的医疗评估。 关于驾驶和痴呆症的国家指南包括 8 项基于证据的观察和建议（2)： 应该认真对待照顾者的担忧。

仅诊断痴呆症不足以取消驾驶特权。

处于痴呆症中度阶段的人不太可能成为安全的司机。

由于认知（但没有丧失基本的日常生活活动）而逐渐丧失2项或更多日常生活工具性活动 （IADL）的痴呆症患者驾驶障碍的风险更高。

由于认知能力下降而导致 IADL 缺陷的人如果希望继续驾驶，应该对驾驶进行正式评估和持续监测。

认知屏幕上的异常表明存在风险的驾驶员需要进一步评估；然而，在所有情况下，没有一项办公室测试或一系列测试（包括全球认知筛查）（例如，迷你精神状态检查[MMSE]、蒙特利尔认知评估[MoCA]）具有足够的敏感性或特异性，可以作为驾驶能力的唯一决定因素。

被认为适合继续驾驶的痴呆症患者应每 6 至 12 个月（或如果有指示，则更早）重新评估。 应回顾驾车史；驾驶习惯的细节和过去的违规、MVC、危险情况或迷路可能会发现一般或特定的功能障碍。由于患有认知障碍的老年驾驶员可能缺乏洞察力，因此本次审查应包括重要的其他人。照顾者报告（尤其是成年儿童的报告）已被证明是驾驶表现的有用指标，尤其是在患有痴呆症的老年驾驶员中 (3, 4）。阿尔茨海默氏症协会警告不安全驾驶的迹象，包括以下内容(5)： 忘记如何找到熟悉的目的地

不服从交通标志

驾驶过程中决策缓慢或决策不当

以不适当的速度驾驶

在驾驶过程中生气或困惑

撞到路边

不能保持在车道内驾驶

在路口犯错误

混淆油门和刹车

常规路线驾驶返程延迟

在驾驶过程中忘记目的地 对于一些功能障碍，医务人员有义务将患者转诊至州机动车管理部门做进一步的测试或驾驶限制。对当前州执照更新法律的审查揭示了不同的更新周期和测试要求（另见公路安全保险协会/公路损失数据研究所的 各州许可证续期程序）。