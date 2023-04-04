中性粒细胞性白细胞增多症

中性粒细胞性白细胞增多症是指血液内中性粒细胞（一类白细胞）的数目异常升高。

中性粒细胞是一类可帮助身体抵抗感染、愈合损伤的白细胞。在对许多不良状况或疾病作出应答时，中性粒细胞可能会增多，这包括

感染

损伤

炎性疾病

某些药物

某些白血病

中性粒细胞数目增加的最常见原因是

身体对感染作出的正常应答

很多情况下，中性粒细胞数目增加是身体在尝试愈合或防御微生物或异物侵袭时的必要反应。细菌、病毒、真菌和寄生虫感染都可以使血液内的中性粒细胞数目增加。

患者在受到损伤（如髋骨骨折或烧伤）时，中性粒细胞数目也可能会升高。炎症性疾病，包括类风湿关节炎等自身免疫疾病，可导致中性粒细胞数目和活性增加。皮质类固醇等药物也可导致血液内的中性粒细胞数目增加。骨髓性白血病可导致血液中未成熟或成熟的中性粒细胞数目增加。

中性粒细胞计数高可能不引起症状。但引起中性粒细胞数目增加的疾病通常会表现出症状。

高粘滞综合征 在非常罕见的情况下，白血病患者体内极大量的未成熟中性粒细胞（每微升血液超过 10 万个细胞 [100 × 109 个细胞/升]）会使血液变得过于黏稠，导致呼吸问题、中风和死亡。这是紧急医疗状况，需要住院治疗，进行静脉补液并给予可降低白细胞计数的药物（羟基脲和化疗药物）。有时，可使用一种血液过滤治疗（白细胞分离术）去除血液中的白细胞。

中性粒细胞性白细胞增多症的诊断 血液化验 医生通常会进行一项称为全血细胞计数的血液检查。针对许多不同症状均可进行这项检查，包括感染征象（如发烧、咳嗽或腹痛）或慢性疾病征象（如体重下降或疲劳）。 如果医生发现中性粒细胞数目增加且无明确原因（如明显的感染），就会采集血样并在显微镜下检查，以确定是否有未成熟的中性粒细胞（髓母细胞）离开骨髓进入血液。血液中未成熟的中性粒细胞可能提示存在骨髓疾病，如白血病。 在血样中发现未成熟的中性粒细胞后，医生通常会从骨髓取样检查（骨髓活检）。