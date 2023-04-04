白细胞是身体防御传染性病原体和异物的重要组成部分（免疫系统）。为了有效保护身体，当传染性病原体或外来物质侵袭身体时，必须有充足的白细胞接到信号，到达需要它们的部位，然后杀伤和消化有害的病原体或物质（见图淋巴系统：帮助抵抗感染）。

像所有血细胞一样，白细胞主要在骨髓产生。它们源自干细胞（前体细胞），随后发育成熟为五种主要类型的白细胞之一：

嗜碱性粒细胞

嗜酸性粒细胞

淋巴细胞

单核细胞

中性粒细胞

白细胞 图片

正常情况下，人体每天产生大约一千亿个白细胞。单位血液容量中白细胞的数目表示为每微升血液的细胞数。正常情况下，白细胞总数为 4000 至 11000 个细胞/微升（4 至 11 × 109 个细胞/升）。在给定体积的血液中，白细胞五种主要类型各自的占比以及每类细胞的总数可通过实验室检查确定。

白细胞数目过低或者过高都提示存在某种疾病。

白细胞减少症是指血液中的白细胞数目低于 4000 个细胞/微升（4 × 109 个细胞/升），这通常会使患者更容易感染。

白细胞增多症是指血液中的白细胞数目增至 11000 个细胞/微升（11 × 109 个细胞/升）以上，常见原因是身体为帮助抵抗感染作出的正常应答或者使用了皮质类固醇等药物。然而，白细胞数目增加也由骨髓癌（如白血病）引起，其中受累细胞不受控制地繁殖。

有些白细胞疾病仅影响白细胞五种类型之一。

淋巴细胞性白细胞增多症是指淋巴细胞数目异常升高

淋巴细胞减少症是指淋巴细胞数目异常降低

中性粒细胞减少症是指中性粒细胞数目异常降低

中性粒细胞性白细胞增多症是指中性粒细胞数目异常升高

另一些疾病累及几种或全部五种白细胞类型。中性粒细胞疾病和淋巴细胞疾病最常见。单核细胞和嗜酸性粒细胞疾病相对少见，而嗜碱性粒细胞疾病罕见。