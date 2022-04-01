骨骼是一种强壮且处于不断动态变化中的组织，具有多种功能。它是身体的坚强结构并为脆弱的内脏器官提供保护屏障。它为骨髓提供场所，血细胞在此形成。它还是身体钙的储存库。

儿童时期，某些骨骼存在特殊区域称为生长板。在这些区域，一定时间内骨骼会不断生长直至其闭合。此后，基于人体某些部位骨骼强度的需要，骨的横径增长大于纵径增长。

骨骼的形状分为两种：

扁平（如颅骨和椎骨的骨板）

管状（如股骨和手臂骨骼，称作长骨）

某些骨具有这些结构的组合。所有骨具有相同的基本结构。

坚固的外层（称为皮质骨）包括大量的蛋白质（如胶原）和一种称为羟基磷灰石的物质，其主要由钙和其他矿物质组成。羟基磷灰石提供了骨的强度和密度。

骨的内层结构（骨小梁）较外层薄弱且密度低，但对维持骨骼的强度仍发挥显著作用。骨小梁在数量或质量上的降低可增加骨折风险。

骨髓充满于骨小梁中。骨髓中有能造血的特殊细胞（如干细胞）。血管为骨骼提供血运，神经分布于骨的周围。

你知道吗……

骨骼系统 3D 模型

骨骼持续处于重建过程中。在此过程中，陈旧的骨组织将被新生骨取代。大约每 10 年，身体的每块骨就会被彻底重塑。

为保持骨的强度和密度，身体需要充分的钙、其他矿物质及维生素 D，必须产生适当量的激素，如甲状旁腺素、生长激素、降钙素、雌激素和睾酮。活动（例如腿的负重练习）通过重塑增强骨骼。通过运动和最佳量的激素、维生素及矿物质，骨小梁发育成一种复杂的晶格结构，重量轻但是强壮。

骨的外面有一层薄膜，称为骨膜。骨骼损伤会导致疼痛，因为痛觉神经大多位于骨膜内。血管穿越骨膜为骨提供血供。