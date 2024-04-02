关节是两块骨交界的位置。

关节由韧带固定在一起。

韧带是一种坚韧、有弹性的组织，它生长在关节上，从一根骨到另一根骨

关节有几种不同的韧带将它们连接在一起。韧带和骨骼末端的形状让关节只能在特定的方向运动。例如，你的膝关节可弯曲并伸直，但不能侧向移动。

某些关节，如肩膀，可以大范围活动。其他关节，如肋骨和脊柱之间的关节，只有一点点活动度。

与韧带一样，肌肉连接关节端的两个骨骼。当肌肉收缩时，可拉开或收紧关节。