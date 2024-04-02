提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

骨骼

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
浏览专业版
获得完整的细节

什么是骨骼？

骨骼是由蛋白质和矿物质（如钙）构成的强硬结构。

你的骨骼：

  • 为身体提供形状和形态

  • 保护器官，例如，颅骨保护你的大脑

  • 容纳生成血细胞的骨髓

骨骼有坚硬密实的外层，因此具有足够的强度。骨骼内部是多孔结构（充满小孔）以让血流流过。骨骼内部还含有骨髓。骨骼外覆盖一薄层组织，称为骨膜，有助于滋养骨骼。

骨骼如何工作？

骨骼构成你的身体形态和结构，让你能够四处移动。

什么是关节？

关节是两块骨交界的位置。

关节由韧带固定在一起。

  • 韧带是一种坚韧、有弹性的组织，它生长在关节上，从一根骨到另一根骨

关节有几种不同的韧带将它们连接在一起。韧带和骨骼末端的形状让关节只能在特定的方向运动。例如，你的膝关节可弯曲并伸直，但不能侧向移动。

某些关节，如肩膀，可以大范围活动。其他关节，如肋骨和脊柱之间的关节，只有一点点活动度。

与韧带一样，肌肉连接关节端的两个骨骼。当肌肉收缩时，可拉开或收紧关节。

骨骼如何生长？

当你看到骨骼时，你可能认为骨骼不会生长，如木管或木棍的一样。然而：

  • 骨骼是活体组织

  • 与所有活体组织一样，骨骼需要持续供应血液以提供氧气和营养

儿童骨骼从末端开始变长。儿童骨骼末端有一个软的部分，称为生长板。生长板形成新骨骼，使骨骼更长。在青春期，儿童的生长板变成坚硬的骨头，所以他们的骨头停止变长。

但即使是成年人的骨骼也在不断地分解和重建，这一过程被称为重塑。

  • 在重塑的过程中，旧骨组织逐渐被新生骨组织替代

  • 你体内的每一根骨大约每 10 年就会完全重塑一次

为了使骨骼生长和重塑，它们需要稳定的钙、其他矿物质、维生素 D 和某些激素供应。

骨髓的作用是什么？

大多数骨骼中有一个多孔中心（即充满小孔）以容纳骨髓。骨髓是由产生血细胞的特殊细胞（包括干细胞）组成的。

骨骼可能出现什么问题？

骨骼的问题包括：

骨肿瘤可能是癌性或非癌性（良性）的。一些癌性肿瘤会从其他器官扩散到你的骨骼中。

骨髓中可能发生几种类型的癌症，包括多发性骨髓瘤白血病淋巴瘤

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。