什么是骨骼？
骨骼是由蛋白质和矿物质（如钙）构成的强硬结构。
你的骨骼：
为身体提供形状和形态
保护器官，例如，颅骨保护你的大脑
容纳生成血细胞的骨髓
骨骼有坚硬密实的外层，因此具有足够的强度。骨骼内部是多孔结构（充满小孔）以让血流流过。骨骼内部还含有骨髓。骨骼外覆盖一薄层组织，称为骨膜，有助于滋养骨骼。
骨骼如何工作？
骨骼构成你的身体形态和结构，让你能够四处移动。
什么是关节？
关节是两块骨交界的位置。
关节由韧带固定在一起。
韧带是一种坚韧、有弹性的组织，它生长在关节上，从一根骨到另一根骨
关节有几种不同的韧带将它们连接在一起。韧带和骨骼末端的形状让关节只能在特定的方向运动。例如，你的膝关节可弯曲并伸直，但不能侧向移动。
某些关节，如肩膀，可以大范围活动。其他关节，如肋骨和脊柱之间的关节，只有一点点活动度。
与韧带一样，肌肉连接关节端的两个骨骼。当肌肉收缩时，可拉开或收紧关节。
骨骼如何生长？
当你看到骨骼时，你可能认为骨骼不会生长，如木管或木棍的一样。然而：
骨骼是活体组织
与所有活体组织一样，骨骼需要持续供应血液以提供氧气和营养
儿童骨骼从末端开始变长。儿童骨骼末端有一个软的部分，称为生长板。生长板形成新骨骼，使骨骼更长。在青春期，儿童的生长板变成坚硬的骨头，所以他们的骨头停止变长。
但即使是成年人的骨骼也在不断地分解和重建，这一过程被称为重塑。
在重塑的过程中，旧骨组织逐渐被新生骨组织替代
你体内的每一根骨大约每 10 年就会完全重塑一次
为了使骨骼生长和重塑，它们需要稳定的钙、其他矿物质、维生素 D 和某些激素供应。
骨髓的作用是什么？
大多数骨骼中有一个多孔中心（即充满小孔）以容纳骨髓。骨髓是由产生血细胞的特殊细胞（包括干细胞）组成的。