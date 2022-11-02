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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童骨骼疾病概述

作者：Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
已审核/已修订 11月 2022
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  • 骨骼疾病可能是由于受伤、感染或癌症引起的，可能是遗传性，可能是儿童生长过程中的一部分，或是未知原因导致。

  • 一些骨骼疾病会引起疼痛及行走障碍，而一些不会引起症状。

  • 医生的诊断基于详细的病史、仔细的观察和检查，以及选择性地使用 X 射线或磁共振成像 (MRI)。

  • 治疗方法取决于疾病本身。

儿童时期的骨骼持续生长并且能够自我重塑。骨骼生长始发于生长板，生长板是骨骼的易损部位。在重塑的过程中，旧骨组织逐渐被新生骨组织替代。许多骨骼疾病源于儿童肌肉骨骼系统发育过程中发生的变化。疾病可因儿童的生长发育而好转或加重。一些骨骼疾病可能是遗传疾病，或在儿童期因不明病因发生。

生长板

人们认为骨是坚硬物体。但是骨骼需要与孩子身体的其余部分一起生长。儿童的骨骼从靠近骨骼末端的软骨软性区域生长。这些区域称为生长板。当孩子完成生长后，生长板变成了坚固骨骼。生长板变坚固后，骨无法再生长。这就是人们在青春期后某个时间点不会长得更高的原因。尽管骨骼可自我修复（例如在受伤后），但修复不涉及生长板。

在儿童期，生长板损伤可能导致骨骼异常生长。

骨软骨病是指儿童快速生长时发生的一组生长板疾病。医生不确定是什么原因导致骨软骨病，但这种疾病似乎在家族中遗传。骨软骨病包括科勒氏骨病幼年畸形性骨软骨炎胫骨粗隆骨软骨病脊柱骨软骨病

生长板定位

生长板（用粉红色的线条表示）是长骨末端附近的软骨区域，如手臂和腿骨。生长板使得骨骼延长，直至儿童达到其完全生长的高度。

儿童骨骼疾病的病因

儿童骨骼疾病可能会由可影响各年龄段的人的各种原因引起，包括损伤、感染（骨髓炎）或癌症。主要影响儿童的骨骼疾病的原因通常涉及骨骼逐渐移位，这是由于儿童生长发育时施加在生长板上的力引起的。血供不足可损害生长板，导致其与骨的其他部位分离，甚至轻度移位。生长板受累最终造成骨骼生长受抑、关节变形，以及长期关节损害（如关节炎）。

某些罕见的结缔组织疾病也会影响骨骼。它们包括马凡综合征成骨不全症骨软骨发育不良骨硬化症是其他罕见的遗传性疾病，会增加骨骼密度，导致骨骼异常生长，或两者兼有。

儿童骨骼疾病的症状

骨骼疾病有时引起无痛性畸形。有些畸形可影响患儿行走或活动四肢的能力。

儿童骨骼疾病的诊断

  • 医师的评估

  • X 射线、磁共振成像 (MRI) 和实验室检测

骨骼疾病的诊断通常包括详尽的病史、密切的观察和检查以及选择性地使用 X 射线MRI 和实验室检查。

儿童骨骼疾病的治疗

  • 具体取决于疾病

骨骼疾病治疗依据病情而定。有些病症，患儿可在长大后消退。然而，有一些疾病需装矫正架或手术干预。

若生长板受累，手术可能有所帮助。通过手术，精确调整脱位或移位的生长板末端，可恢复骨骼的正常生长。通过减轻移位，手术在一定程度上可阻止关节炎的发生。

一旦骨骼疾病导致了畸形的形成，则可能使患儿焦虑和抑郁。有些治疗在心理上难于接受。例如，青少年可能不愿意因治疗脊柱侧凸而穿戴背支具，因为这样做会使他们看起来与同龄人不同。专业咨询可能减轻焦虑或抑郁，也可帮助患儿顺利渡过艰难的治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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