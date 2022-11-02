骨骼疾病可能是由于受伤、感染或癌症引起的，可能是遗传性，可能是儿童生长过程中的一部分，或是未知原因导致。
一些骨骼疾病会引起疼痛及行走障碍，而一些不会引起症状。
医生的诊断基于详细的病史、仔细的观察和检查，以及选择性地使用 X 射线或磁共振成像 (MRI)。
治疗方法取决于疾病本身。
儿童时期的骨骼持续生长并且能够自我重塑。骨骼生长始发于生长板，生长板是骨骼的易损部位。在重塑的过程中，旧骨组织逐渐被新生骨组织替代。许多骨骼疾病源于儿童肌肉骨骼系统发育过程中发生的变化。疾病可因儿童的生长发育而好转或加重。一些骨骼疾病可能是遗传疾病，或在儿童期因不明病因发生。
生长板
人们认为骨是坚硬物体。但是骨骼需要与孩子身体的其余部分一起生长。儿童的骨骼从靠近骨骼末端的软骨软性区域生长。这些区域称为生长板。当孩子完成生长后，生长板变成了坚固骨骼。生长板变坚固后，骨无法再生长。这就是人们在青春期后某个时间点不会长得更高的原因。尽管骨骼可自我修复（例如在受伤后），但修复不涉及生长板。
在儿童期，生长板损伤可能导致骨骼异常生长。
骨软骨病是指儿童快速生长时发生的一组生长板疾病。医生不确定是什么原因导致骨软骨病，但这种疾病似乎在家族中遗传。骨软骨病包括科勒氏骨病、幼年畸形性骨软骨炎、胫骨粗隆骨软骨病和脊柱骨软骨病。
生长板定位
生长板（用粉红色的线条表示）是长骨末端附近的软骨区域，如手臂和腿骨。生长板使得骨骼延长，直至儿童达到其完全生长的高度。
儿童骨骼疾病的病因
儿童骨骼疾病的症状
骨骼疾病有时引起无痛性畸形。有些畸形可影响患儿行走或活动四肢的能力。
儿童骨骼疾病的诊断
儿童骨骼疾病的治疗
具体取决于疾病
骨骼疾病治疗依据病情而定。有些病症，患儿可在长大后消退。然而，有一些疾病需装矫正架或手术干预。
若生长板受累，手术可能有所帮助。通过手术，精确调整脱位或移位的生长板末端，可恢复骨骼的正常生长。通过减轻移位，手术在一定程度上可阻止关节炎的发生。
一旦骨骼疾病导致了畸形的形成，则可能使患儿焦虑和抑郁。有些治疗在心理上难于接受。例如，青少年可能不愿意因治疗脊柱侧凸而穿戴背支具，因为这样做会使他们看起来与同龄人不同。专业咨询可能减轻焦虑或抑郁，也可帮助患儿顺利渡过艰难的治疗。