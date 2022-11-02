人们认为骨是坚硬物体。但是骨骼需要与孩子身体的其余部分一起生长。儿童的骨骼从靠近骨骼末端的软骨软性区域生长。这些区域称为生长板。当孩子完成生长后，生长板变成了坚固骨骼。生长板变坚固后，骨无法再生长。这就是人们在青春期后某个时间点不会长得更高的原因。尽管骨骼可自我修复（例如在受伤后），但修复不涉及生长板。

在儿童期，生长板损伤可能导致骨骼异常生长。

骨软骨病是指儿童快速生长时发生的一组生长板疾病。医生不确定是什么原因导致骨软骨病，但这种疾病似乎在家族中遗传。骨软骨病包括科勒氏骨病、幼年畸形性骨软骨炎、胫骨粗隆骨软骨病和脊柱骨软骨病。