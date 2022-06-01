人工关节感染性关节炎

人工关节可发生细菌感染。
细菌可能在手术过程中或术后感染关节假体，引起感染。
症状包括疼痛、肿胀和活动受限。
诊断基于症状、查体和相关化验结果。
有时，在某些手术前服用抗生素可以预防人工关节感染。
感染的人工关节需要翻修替换，而且患者需要较长时间使用抗生素。
人工关节感染性关节炎的病因
人工关节感染性关节炎的症状
假体关节感染的症状可包括疼痛、肿胀和活动受限，体温可能正常。
有些人在感染症状开始前的几周内会出现摔倒。
约有 20% 的患者在出现症状之前曾接受人工关节矫正术。
即使手术已顺利康复多月，有些患者仍会在休息或承重时出现持续性关节疼痛。
人工关节感染性关节炎的诊断
关节液化验和培养
X 光片检查，如有条件，可行骨扫描或白细胞扫描
医生根据症状、查体和一系列检查结果作出关节假体感染的诊断。
医生检查人工关节是否出现窦道。窦道是关节发生感染时与皮肤之间形成的异常通道。
医生用一根针头抽取一份关节液样本（关节抽吸术），然后送往实验室检查其中的白细胞是否升高，以及是否存在细菌及其他微生物。在实验室中，培养和鉴定出感染性细菌（称为细菌培养）。
医生通常会用 X 光片检查人工关节是否松动或是否有新骨形成。可能也会做骨扫描（注射放射性锝后生成的骨影像）或白细胞扫描（静脉内注射放射性铟标记的白细胞后生成的图像）。
如果其他检查未能排除感染，医生会通过一项手术采集人工关节周围的组织，然后送往实验室进行培养和分析。
人工关节感染性关节炎的预防
在特定治疗方案前，可应用抗生素治疗
带有人工关节的人在接受治疗前应与其牙医或医生商议是否需要预防性使用抗生素（此即预防）。有时需要预防性使用抗生素的手术包括涉及牙齿、消化道和尿道的手术。
有时，医生在关节置换前会检查是否存在金黄色葡萄球菌感染。使用拭子从鼻内部获取样本，并检查样本中是否有细菌。如果检测到这种细菌，可以在鼻内涂抗生素软膏以帮助防止感染。
人工关节感染性关节炎的治疗
人工关节置换
长期抗生素治疗
彻底治疗感染的人工关节需要很长时间。
通常，感染的人工关节会被部分或全部移除（关节翻修），关节周围的骨水泥、积脓（脓肿）和感染组织也会被切除。然后，立即重新植入新的人工关节，或先植入一个装满抗生素的垫片，2-4 个月后再植入带有抗生素骨水泥的新人工关节。不管采用哪种方案，患者都需要接受长期抗生素治疗。不管是立即更换还是数月后更换，很多（但少于一半）新人工关节会再次发生感染。
如果患者不能耐受手术，医生可尝试长期抗生素治疗。
有时候，由于感染无法控制或骨骼丢失太多，患者的人工关节会被部分或全部切除。这项手术后，医生可能会将患者的关节进行融合，或者不融合。
在少数情况下，当任何其他方式均不能控制感染时，关节所在的肢体必须要截掉一部分（截肢）。