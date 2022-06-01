人工关节感染性关节炎

在特定治疗方案前，可应用抗生素治疗

带有人工关节的人在接受治疗前应与其牙医或医生商议是否需要预防性使用抗生素（此即预防）。有时需要预防性使用抗生素的手术包括涉及牙齿、消化道和尿道的手术。

有时，医生在关节置换前会检查是否存在金黄色葡萄球菌感染。使用拭子从鼻内部获取样本，并检查样本中是否有细菌。如果检测到这种细菌，可以在鼻内涂抗生素软膏以帮助防止感染。