急性感染性关节炎通常在几小时至几天内出现症状。受感染的关节通常变得严重疼痛，有时发红和发热。活动或触摸关节会导致非常疼痛。液体会积聚在受感染关节内，导致关节肿胀和僵硬。症状亦可表现为畏寒发烧。感染性休克很少发生。

淋球菌性关节炎的症状通常较轻。患者通常发烧 5 至 7 天。患者可能伴随皮肤水疱、凸起、溃疡、或皮疹、或口腔或生殖器溃疡，以及躯干、手和下肢溃疡等症状。在关节出现肿胀和压痛之前，疼痛可能会从一个关节转移到另一个关节。肌腱可能会发炎。

不会说话的婴儿和幼儿表现为不愿意活动受感染的关节、烦躁易怒、拒绝进食以及发高烧、低热或不发烧。膝关节或髋关节受感染的低龄儿童可能拒绝走路。

慢性感染性关节炎的症状通常包括逐渐肿胀、皮温轻度升高、关节区域略微发红或不发红、以及轻度疼痛，疼痛程度轻于急性感染性关节炎。通常只有一个关节受累。

根据感染性关节炎的病因不同，患者可能会出现其他症状，比如，如果病因是咬伤伤口感染，则可能出现莱姆病症状或淋巴结肿大。