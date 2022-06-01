感染性关节炎是发生于关节液或关节组织的感染，多由细菌引起，但偶尔由病毒或真菌引起。
细菌、病毒或真菌有时可经血流途径引起关节感染，或临近的感染组织亦可引起关节感染。
疼痛、肿胀和发烧常在数小时或一两天内发生。
用针头抽取关节液检查。
立即应用抗生素。
感染性关节炎分为两种：
急性
慢性
急性感染性关节炎
慢性感染性关节炎
感染性关节炎的病因
急性感染性关节炎
急性感染性关节炎通常是由细菌和病毒导致。
不同细菌均可引起关节感染，但致病菌类型主要取决于患者的年龄：
婴儿和幼儿：金黄色葡萄球菌、链球菌、革兰氏阴性杆菌和金刚氏菌
年龄较大的儿童和成人：金黄色葡萄球菌、链球菌和淋球菌
病毒，例如人类免疫缺陷病毒（HIV）、细小病毒和引起风疹、流行性腮腺炎和乙型或丙型肝炎的各种病毒可感染任何年龄的人的关节。
感染性关节炎的危险因素有很多。患有感染性关节炎的儿童大多不存在明确的危险因素。
急性感染性关节炎的危险因素包括
既往关节感染史
人工关节置换术或关节手术
使用针头向关节注射药物
老年人
增加性传播感染风险的行为（例如与多个伴侣发生性行为而不使用避孕套）
血液感染（菌血症)
正在接受透析治疗的患者
皮肤感染
例如，细菌可能会沉积在患者的一个或多个关节中，此类患者患肺炎（一种肺部感染）或脓血症（一种血液感染），导致感染性关节炎。
急性感染性关节炎可发生于没有危险因素的儿童。约有 50% 的关节感染儿童年龄低于 3 岁。但是，儿童期常规接种流感嗜血杆菌和肺炎链球菌疫苗正在降低这一年龄组儿童的发病率。
慢性感染性关节炎
感染性关节炎的症状
急性感染性关节炎通常在几小时至几天内出现症状。受感染的关节通常变得严重疼痛，有时发红和发热。活动或触摸关节会导致非常疼痛。液体会积聚在受感染关节内，导致关节肿胀和僵硬。症状亦可表现为畏寒发烧。感染性休克很少发生。
淋球菌性关节炎的症状通常较轻。患者通常发烧 5 至 7 天。患者可能伴随皮肤水疱、凸起、溃疡、或皮疹、或口腔或生殖器溃疡，以及躯干、手和下肢溃疡等症状。在关节出现肿胀和压痛之前，疼痛可能会从一个关节转移到另一个关节。肌腱可能会发炎。
不会说话的婴儿和幼儿表现为不愿意活动受感染的关节、烦躁易怒、拒绝进食以及发高烧、低热或不发烧。膝关节或髋关节受感染的低龄儿童可能拒绝走路。
慢性感染性关节炎的症状通常包括逐渐肿胀、皮温轻度升高、关节区域略微发红或不发红、以及轻度疼痛，疼痛程度轻于急性感染性关节炎。通常只有一个关节受累。
根据感染性关节炎的病因不同，患者可能会出现其他症状，比如，如果病因是咬伤伤口感染，则可能出现莱姆病症状或淋巴结肿大。
感染性关节炎的诊断
关节液化验和培养
血液化验
有时需化验痰液，脑脊液和尿液
有时，X 光、磁共振成像（MRI）和超声对诊断有帮助
如果患者存在重度或不明原因的关节炎，或者患者存在感染性关节炎的其他症状组合时，医生一般会考虑感染性关节炎这一诊断。
通常，医生会尽早用针头取一份关节液样本（称作关节抽吸术或关节穿刺术）。样本将用于检查白细胞是否增多，以及是否存在细菌或其他致病菌。实验室通常可从关节液中培养和鉴定出感染菌（称作细菌培养），除非患者近期使用过抗生素。但是，导致淋病、莱姆病和梅毒的细菌很难从抽取的关节液中培养成功。如果培养出细菌，则实验室会测试哪种抗生素有效。
因感染关节的细菌可出现于血液中，所以医生常行血液常规化验。患者的黏液、脑脊液和尿液中也可检出细菌，有助于确定感染源和是否存在其他感染灶。
如果医生怀疑感染性关节炎是由淋球菌导致，也会从尿道、宫颈、直肠和咽喉部取样。还要进行生殖器衣原体感染（另一种性传播感染）的测试，因为许多患有淋病的人也患有衣原体感染。
为了使细菌更易于检测和识别，医生可以使用聚合酶链式反应技术（一种核酸扩增试验[NAAT]）来分析关节液，以检测淋球菌和分枝杆菌的 DNA。
医生可能会对受累的关节进行 X 光片检查以排除其他情况。如果关节不易于检查或穿刺，医生可能会做磁共振成像（MRI）。为确认关节积液或积脓（脓肿），也需要做 MRI 和超声检查。
感染性关节炎的预后
由非淋球菌导致的感染性关节炎可在几天或几小时内永久性破坏关节软骨。
由淋球菌导致的感染性关节炎通常不会导致永久性关节破坏。
类风湿性关节炎患者在发生关节感染后通常不能完全恢复关节功能，且死亡风险也会升高。
感染性关节炎的治疗
抗生素或抗真菌药物
去除脓液
夹板固定关节，随后进行物理治疗
使用非甾体类抗炎药 (NSAID) 和有时候使用其他镇痛药有助于缓解疼痛、炎症和发烧。
抗生素
一旦怀疑感染后，应立即开始抗生素治疗，即使实验室尚未查出感染性致病菌。在鉴别出致病菌前（通常在检验关节液后的 48 小时内），可先应用最可能杀死可疑致病菌的抗生素。首选静脉给药以保证足够的药物能够达到感染的关节。
如果抗生素对致病菌有效，通常在 48 小时内可见一些好转。医生接到实验室检查结果后，可立即根据细菌对抗生素的敏感性来更换抗生素。静脉抗生素治疗应持续 2-4 周。然后改为大剂量口服抗生素，持续 2-6 周。
如果感染持久存在或在使用常规抗生素后不消退，则可能是由分枝杆菌或真菌导致。真菌引起的感染可应用抗真菌药物治疗。由分枝杆菌导致的感染可采用多种抗生素联合治疗。由真菌和分枝杆菌导致的感染需要长期治疗。
由病毒导致的感染通常无需抗生素治疗即可好转。
去除脓液
医生通常用针头（抽吸）来去除脓液以防止其积聚，因为积聚的脓液可能会损坏关节，并且可能更难以用抗生素治愈。如果穿刺针引流困难或失败（如髋关节），可采用关节镜（一种直接通过小孔镜观察关节内情况的检查手段）或外科手术引流关节积脓。关节穿刺通常要做不止一次。有时可在脓腔处放置引流管引流。
夹板和物理治疗
在感染的前几天完成夹板固定关节（以防止其移动），以帮助缓解疼痛，但随后开始进行物理治疗以增强肌肉并防止僵硬和永久性功能丧失。
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关节炎基金会：各种关节炎的综合信息，包括感染性关节炎，以及关节炎患者生活信息