已审核/已修订 3月 2023 | 修改的 9月 2023

金黄色葡萄球菌是所有常见葡萄球菌中最危险的一种（葡萄球菌有很多种）。这些革兰氏阳性球形菌（球菌）（参见图）常引起皮肤感染，但也可引起肺炎、心脏瓣膜感染和骨感染，可能对某些抗生素治疗耐药。

这些细菌可通过直接接触受感染的人，使用受污染的物品传播，或打喷嚏或咳嗽时吸入感染的飞沫传播。

皮肤感染是最常见的，但细菌可以通过血液传播感染远处器官。

皮肤感染可能会导致水泡，脓疮，受感染的皮肤区域红肿。

根据细菌外观，或鉴定感染相关的样品中的细菌可帮助诊断。

选择最有可能对致病菌株有效的抗生素。

彻底清洗双手，可以帮助防止感染扩散。

（另见细菌概述。）

金黄色葡萄球菌存在于约30%健康成人的鼻腔内（通常是暂时的），以及约20%健康成人的皮肤上。这些比例在住院患者或医院工作人员中更高。

金黄色葡萄球菌可在人际之间通过直接接触或接触受污染的物品（如健身房器械、电话、门把手、电视机遥控器或电梯按钮）传播，较少情况下也可通过吸入感染者打喷嚏或咳嗽时溅出的飞沫传播。

携带者是携带细菌但没有任何由细菌引起的症状的人。携带者可以用双手将细菌从鼻子转移至身体其它部位，有时甚至会导致感染。在医院工作或住院病人更有可能成为携带者。

葡萄球菌感染的类型 金黄色葡萄球菌感染的程度可从轻微到危及生命。 最常见的葡萄球菌感染是 皮肤感染，常导致脓肿 不过，该菌也可随血流播散（称作菌血症），感染几乎任何部位的的器官，尤其是心脏瓣膜（心内膜炎）和骨骼（骨髓炎）。 另外，该菌也常常积聚在体内的医疗装置内，如人工心脏瓣膜或人工关节、心脏起搏器以及穿经皮肤的血管插管内。 在某些情况下，金黄色葡萄球菌极易导致如下感染： 血流感染： 插入静脉的导管已经留置很长时间

感染性心内膜炎： 患者注射违禁药品或有人工心脏瓣膜或者插入静脉的导管被感染

骨髓炎： 发生于 金黄色葡萄球菌 随血流播散至骨骼，或从邻近的软组织蔓延至骨骼时，如见于深部褥疮患者或糖尿病足溃疡患者

肺部感染（肺炎）： 当人们患有（尤其是）流感或血液感染时，当人们服用皮质类固醇或抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）时，或因需要气管插管和机械通气而住院治疗（称为医院获得性肺炎）时

葡萄球菌毒素 金黄色葡萄球菌有多种菌株。有些菌株可产生毒素，导致葡萄球菌食物中毒、中毒性休克综合征或皮肤烫伤综合征。 中毒性休克综合征也可由某些链球菌产生的毒素引起。该综合征会导致迅速进展和严重的症状，包括发热、皮疹、危险的低血压以及多个器官衰竭。

葡萄球菌感染的高危因素 有些情况可增加葡萄球菌感染的发生风险： 流行性感冒

慢性肺病（如囊性纤维化或肺气肿）

白血病

肿瘤

移植器官、植入式医疗器械（如人工心脏瓣膜、关节，或心脏起搏器）或长时间插入静脉的导管

烧伤

开放性伤口或溃疡

慢性皮肤疾病

手术

糖尿病

慢性肾脏疾病需要透析

药物，如皮质类固醇、抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）或癌症化疗药物

放疗

注射违禁药品

新生儿和哺乳期母亲

对抗生素耐药 很多菌株已对抗生素产生耐药。如果细菌携带者服用抗生素，抗生素杀死没有抵抗力菌株，留在体内的主要是耐药菌株。这些耐药菌株可以繁殖，如果它们引起感染，感染治疗将非常困难。 菌株是否耐药和对哪种抗生素耐药往往取决于患者何处获得感染。

耐甲氧西林的 金黄色葡萄球菌 (MRSA) 由于医院内抗生素的广泛应用，医院工作人员通常携带耐药菌株。当患者在卫生保健设施内获得感染时，感染菌株通常对几种类型的抗生素耐药，包括几乎所有的青霉素类的抗生素（称为 β-内酰胺类抗生素）。对几乎所有β-内酰胺类抗生素有抗药性的细菌菌株称为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。甲氧西林是一种青霉素。 在医疗机构获得感染（称为医院获得性感染）时MRSA菌株常见。某些MRSA菌株可引起医疗机构外获得的感染（称为社区获得性感染），包括轻度脓肿和皮肤感染。这些社区获得性感染的数量正在增加。 你知道吗……

葡萄球菌感染的症状 由金黄色葡萄球菌引起的皮肤感染包括以下几种： 毛囊炎 ，最轻微的一种。发根（毛囊）被感染，可在头发根部形成有轻微疼痛的，白色小脓疱。

脓疱病 ，表现为浅表的、充满液体的水疱，水疱破裂后形成蜂蜜色痂皮。脓疱疮可有瘙痒或疼痛。

脓肿（疮或疖） ，为紧贴皮肤的皮下疼痛性积脓，伴皮温升高。

蜂窝织炎 ，皮肤和皮下组织的感染。蜂窝织炎可以扩散，导致疼痛和发红。

中毒性表皮坏死松解症以及新生儿中的烫伤样皮肤综合征，均为严重的感染。两者皆可导致皮肤大面积脱落。 引起的一些皮肤感染 疖(Boil) 这张照片中的疖是一个柔软，肿胀，充满脓液的区域。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。 眉毛下疖 这位女性的眉毛下面有一个发红、发炎的疖。 DermPics/科学图片库 脓疱病 在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。 图片由Thomas Habif医学博士提供。 儿童脓疱病 这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 疖(Boil) 这张照片中的疖是一个柔软，肿胀，充满脓液的区域。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。 眉毛下疖 这位女性的眉毛下面有一个发红、发炎的疖。 DermPics/科学图片库 脓疱病 在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。 图片由Thomas Habif医学博士提供。 儿童脓疱病 这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 所有类型的葡萄球菌皮肤感染均有很强的传染性。 由金黄色葡萄球菌引起的乳房感染（乳腺炎）可发生于分娩后1～4周，包括蜂窝织炎和脓肿。感染部位红乳头周围的区域红肿、疼痛。乳腺脓肿常可释放大量细菌进入乳汁。有可能感染哺乳中的婴儿。 由金黄色葡萄球菌引起的肺炎常导致高热、呼吸急促、咳嗽及咳痰并伴痰中带血。可形成肺脓肿。它们有时会扩大并累及肺周围的膜，有时会引起脓液积聚（称为脓胸）。这些均可进一步加重呼吸困难。 葡萄球菌血行感染是烧伤患者的常见死因。典型病例常出现持续高热，有时可发生休克。 心内膜炎可迅速累及心脏瓣膜而引起心力衰竭（伴有呼吸困难）乃至可能导致病人死亡。 骨髓炎导致寒战、发热和骨痛。覆盖病变骨的皮肤和软组织发红肿胀，相邻关节可出现积液。

葡萄球菌感染的诊断 对于皮肤感染，依据医生的检查

对于其它感染，依据血液或带菌体液的培养结果 葡萄球菌皮肤感染一般根据皮损外观即可诊断。 其它感染需要血液或受感染的液体样本，然后将其送往实验室进行培育（培养）、鉴定和检测细菌。实验室检查可确认诊断，并确定哪些抗生素可杀死葡萄球菌（称作药敏试验）。 如果医生怀疑骨髓炎，会做 X 线检查、计算机断层成像 (CT)、磁共振成像 (MRI)、放射性核素骨扫描或以上两者的组合。这些检查可显示病变部位，并帮助确定病变的严重程度。 进行骨活检以获取样本进行检测。可用针头或在手术过程中取出样本。

葡萄球菌感染的治疗 抗生素

有时需要手术清除感染的骨骼和／或异物 金黄色葡萄球菌感染必须用抗生素治疗。医生必须试图确定细菌是否对抗生素耐药性，并且对哪种抗生素耐药。 在医院获得的感染可用有效对抗MRSA感染的抗生素治疗。它们包括万古霉素、利奈唑胺、特地唑胺、奎奴普丁加达福普汀、头孢洛林、特拉万星、达托霉素和其他抗生素。如果以后的测试结果表明该菌株对甲氧西林是敏感的，且患者对青霉素类药物不过敏，则应使用与甲氧西林有关的药物，如萘夫西林或苯唑西林。根据感染的严重程度，可应用抗生素治疗几周。 MRSA感染可在院外社区获得的。社区获得的MRSA菌株通常对其它抗生素敏感，例如甲氧苄氨嘧啶／磺胺甲恶唑、克林霉素、米诺环素或强力霉素，以及用于治疗医院获得的 MRSA感染的抗生素。 微小皮肤感染如毛囊炎可局部外用药膏处理，如非处方抗生素三联混合剂（杆菌肽、新霉素和多粘菌素B）或处方药物莫匹罗星。如果软膏应用效果不佳，可考虑对MRSA有效的抗生素口服或静脉注射。使用哪种抗生素取决于感染的严重程度和药敏试验结果。 如果感染涉及骨组织或在体内的异物（如心脏起搏器、人工心脏瓣膜和关节，和血管移植物），有时将利福平和可能的另一种抗生素添加到抗生素治疗方案中。一般情况下，被感染的骨组织和异物必须手术切除来治愈感染。 若存在脓肿，通常需要引流方可治愈。

葡萄球菌感染的预防 人们可以通过坚持用肥皂和水彻底洗手或使用含酒精的洗手液来帮助预防这些细菌的传播。 有些医生建议在鼻孔内涂抹抗生素莫匹罗星以消除鼻腔的葡萄球菌。然而，过度使用莫匹罗星可能导致细菌对莫匹罗星耐药，只有当人们有可能受到感染时才考虑使用抗生素。例如，术前的预防感染或家庭成员有皮肤感染蔓延时才考虑应用抗生素。 如果葡萄球菌携带者需要进行某些类型的手术，则通常在手术前使用抗生素治疗。 存在葡萄球菌皮肤感染的人不可处理食物。 某些医疗保健机构对入院患者进行常规 MRSA 筛查。有些机构仅筛查具有 MRSA 感染高危风险的人，比如即将接受某些手术的人。筛查方法包括用棉签取鼻腔内的样本进行检测。如果检测到 MRSA菌株，则对患者进行隔离，以防细菌播散。