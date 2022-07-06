很多非癌性（良性）的骨骼变异可能类似于骨肿瘤，但实际上不是骨肿瘤。
（另请参阅骨肿瘤概述。）
动脉瘤性骨囊肿
动脉瘤性骨囊肿一般发病在 25 岁之前，原因尚不明确。这些囊肿由多个充满血的囊泡组成。这些囊肿通常发生在长骨（上臂和大腿骨）内缘附近，但几乎任何骨骼都可以受累。囊肿通常生长缓慢。疼痛和肿胀常见。诊断前，囊肿可能存在数周至一年。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
要诊断动脉瘤性骨囊肿，医生会进行 X 光检查和磁共振成像 (MRI)。医生还会取出组织样本，以便在显微镜下检查（活检）。
手术切除整个囊肿是最有效的疗法，但有时囊肿会复发，特别是未完全切除的情况下。动脉瘤性骨囊肿也可注射多西环素（抗生素）、白蛋白和形成可注射泡沫的空气。可能需要一次以上或两次注射。也会使用其他含有酒精的制剂。当存在恶性肿瘤变异可能时，应避免放射线治疗。不过，对于无法手术或注射治疗且压迫脊髓的脊柱内囊肿，可选择放射疗法。
单发性骨囊肿（单纯性骨囊肿）
单发性骨囊肿多见于儿童手臂或腿部的生长板附近。生长板能够使儿童骨骼生长。
囊肿通常会导致附近的骨骼变薄，从而导致破裂（骨折）。小于或等于2英寸（约5厘米）长或宽的囊肿可能会愈合，并可能随着骨折愈合而消失。囊肿长或宽超过2英寸，尤其是儿童，可能需要治疗。然而，更好的骨折风险预测指标是囊肿大小大于骨直径的 85% 或骨壳小于 0.5 毫米。
为了诊断单发性骨囊肿，医生会进行 X 光检查。在大多数情况下，X 光检查足以进行诊断，但有时还会进行其他成像检查，例如磁共振成像（MRI）或偶尔进行的计算机断层扫描（CT）。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
通常这些囊肿可通过（通常重复）注射皮质类固醇、处理后的骨腻子或合成的骨替代物进行治疗。有时，治疗方法是通过用勺形器械（刮骨术）从骨中刮除囊肿内容物，然后将骨块从一个部位移植到另一个部位（骨移植）或使用经过处理的他人的骨头（异体骨）。无论何种方法治疗，仍有 10%-15% 的患者无效或复发。