单发性骨囊肿多见于儿童手臂或腿部的生长板附近。生长板能够使儿童骨骼生长。

囊肿通常会导致附近的骨骼变薄，从而导致破裂（骨折）。小于或等于2英寸（约5厘米）长或宽的囊肿可能会愈合，并可能随着骨折愈合而消失。囊肿长或宽超过2英寸，尤其是儿童，可能需要治疗。然而，更好的骨折风险预测指标是囊肿大小大于骨直径的 85% 或骨壳小于 0.5 毫米。

为了诊断单发性骨囊肿，医生会进行 X 光检查。在大多数情况下，X 光检查足以进行诊断，但有时还会进行其他成像检查，例如磁共振成像（MRI）或偶尔进行的计算机断层扫描（CT）。

单发性骨囊肿 图片 图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。

通常这些囊肿可通过（通常重复）注射皮质类固醇、处理后的骨腻子或合成的骨替代物进行治疗。有时，治疗方法是通过用勺形器械（刮骨术）从骨中刮除囊肿内容物，然后将骨块从一个部位移植到另一个部位（骨移植）或使用经过处理的他人的骨头（异体骨）。无论何种方法治疗，仍有 10%-15% 的患者无效或复发。