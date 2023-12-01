跟腱止点炎是位于足跟后侧跟腱附着点的疼痛。

患者典型的症状是行走时出现足跟后侧的疼痛。

诊断包括跟腱的查体和有时进行 X 线检查。

拉伸、夜间夹板和提踵可能有所帮助。

（还可参阅足部问题概述。）

跟腱止点炎症的病因是跟腱在足跟部附着点与跟骨的慢性牵拉。久坐和超重或过度运动而导致的跟腱收缩或缩短，使风险增加。偶尔，跟腱止点炎患者有其他部位的关节炎（脊椎关节炎）。

氟喹诺酮类抗生素的使用可增加跟腱炎和跟腱破裂的风险，尤其是在 60 岁以上的人中。

足部解剖结构 图片

患者典型的症状是行走时出现鞋下方的足跟后侧的疼痛。

跟腱止点炎的诊断 医生的检查 跟腱止点炎的诊断基于跟腱的查体。如果足跟处的肌腱附着处压痛阳性，则可确诊。查体时屈伸踝关节可导致疼痛加重。