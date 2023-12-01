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跟腱止点炎是位于足跟后侧跟腱附着点的疼痛。
患者典型的症状是行走时出现足跟后侧的疼痛。
诊断包括跟腱的查体和有时进行 X 线检查。
拉伸、夜间夹板和提踵可能有所帮助。
（还可参阅足部问题概述。）
跟腱止点炎症的病因是跟腱在足跟部附着点与跟骨的慢性牵拉。久坐和超重或过度运动而导致的跟腱收缩或缩短，使风险增加。偶尔，跟腱止点炎患者有其他部位的关节炎（脊椎关节炎）。
氟喹诺酮类抗生素的使用可增加跟腱炎和跟腱破裂的风险，尤其是在 60 岁以上的人中。
足部解剖结构
图片
患者典型的症状是行走时出现鞋下方的足跟后侧的疼痛。
跟腱止点炎的诊断
医生的检查
跟腱止点炎的诊断基于跟腱的查体。如果足跟处的肌腱附着处压痛阳性，则可确诊。查体时屈伸踝关节可导致疼痛加重。
跟腱止点炎的治疗
拉伸、夜间夹板和提踵运动
治疗脊柱关节炎（如果存在）
每日 2-3 次拉伸腓肠肌 10 分钟有助于跟腱止点炎患者的症状缓解。患者可面壁约一臂距离，通过伸直膝、足背伸，以牵伸腓肠肌和跟腱。
站立腓肠肌伸展
当长时间休息后准备行走时，应该积极主动地活动足踝约一分钟，以最大程度地减少步行时对跟腱的压力。
夜间睡眠时可通过夹板牵伸肌腱以防止小腿肌肉变得过紧。
短暂抬高双侧足跟也有助于减轻疼痛和减小肌腱压力，并纠正行走时髋部或背部的异常运动。
对于患有与基础脊柱关节炎相关的跟腱止点炎的患者，非甾体类抗炎药 (NSAID) 或其他类型药物（一种生物制剂，如 TNF 抑制剂）可能会有所帮助。
对于难以治愈的止点炎，医生可能会考虑体外脉搏激活疗法 (EPAT)，也称为体外震波疗法 (ESWT)。进行这种治疗时，医生使用设备向脚后跟施加声压波。压力波刺激血液循环，这可能有助于康复。