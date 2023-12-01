足部和踝关节问题概述

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有些足部问题始于足本身，例如足损伤。足部的任何骨骼、关节、肌肉、肌腱或韧带均可出现问题。
足踝骨折相当常见。
其他足部疾患则由累及全身多部位的疾病导致，如糖尿病、痛风或其他类型的关节炎。
出现趾甲变色一定要就医检查，因为它可能是由某些疾病导致，包括真菌感染。
足
足部解剖结构
图片
患有糖尿病或周围动脉疾病（上下肢或可能的内脏器官的供血动脉发生狭窄）的患者应每天观察足部是否出现感染或溃疡迹象，并应每年找医生或足病医生（足科医生）进行至少两次足部体检（见足部护理）。
表格
足、踝部的一些常见疾病
老年人须知：足部疾病
随着年龄的增大，足部可发生许多变化：
老年人通常脚部毛发少。
斑点或斑块可导致颜色褐变（色素沉着）。
皮肤可能变干，看起来变薄，尤其是脚后跟的皮肤。
脚趾甲常常变得更厚和弯曲。
趾甲常出现真菌感染。
脚的大小可能会改变。
由于韧带和关节的变化，脚实际上可能变得更长和更宽。人们出现这些变化时，可能需要穿更大码的鞋子。所以，应定期测量脚的大小，或在购买新鞋时测量。
另外，终生穿不合脚的鞋子会损伤双脚。
足部疾病的治疗
矫形鞋和矫形器
注射麻醉剂和/或皮质类固醇
有时需要进行手术
许多足部疾病的治疗通过改变穿在脚上的鞋来治疗，比如穿不同的鞋、使用内置物或其他的装置（矫形鞋或矫形器）来改变足的位置或活动范围，达到减轻关节面压力的目的。
向患处或疼痛部位注射麻醉剂通常可以缓解疼痛并减轻肌肉痉挛，从而使关节更容易活动。有时也可注射皮质类固醇以减轻疼痛和炎症。
如果这些治疗不成功，有时需要进行手术，以改善关节的对位和功能，并减轻疼痛。