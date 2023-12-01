足部和踝关节问题概述

有些足部问题始于足本身，例如足损伤。足部的任何骨骼、关节、肌肉、肌腱或韧带均可出现问题。

足踝骨折相当常见。

其他足部疾患则由累及全身多部位的疾病导致，如糖尿病、痛风或其他类型的关节炎。

出现趾甲变色一定要就医检查，因为它可能是由某些疾病导致，包括真菌感染。

足 3D 模型

足部解剖结构 图片

患有糖尿病或周围动脉疾病（上下肢或可能的内脏器官的供血动脉发生狭窄）的患者应每天观察足部是否出现感染或溃疡迹象，并应每年找医生或足病医生（足科医生）进行至少两次足部体检（见足部护理）。

表格 足、踝部的一些常见疾病 表格

老年人须知：足部疾病 随着年龄的增大，足部可发生许多变化： 老年人通常脚部毛发少。

斑点或斑块可导致颜色褐变（色素沉着）。

皮肤可能变干，看起来变薄，尤其是脚后跟的皮肤。

脚趾甲常常变得更厚和弯曲。

趾甲常出现真菌感染。

脚的大小可能会改变。 由于韧带和关节的变化，脚实际上可能变得更长和更宽。人们出现这些变化时，可能需要穿更大码的鞋子。所以，应定期测量脚的大小，或在购买新鞋时测量。 另外，终生穿不合脚的鞋子会损伤双脚。