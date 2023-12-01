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趾间神经（位于跖骨球内）受刺激可导致这些神经肿大，引发跖球部疼痛。
典型的症状包括第三或第四趾周围的轻微疼痛，可伴有烧灼感或麻木感。
诊断基于患者的病史以及足部的检查。
调整鞋子、护垫，有时注射皮质类固醇有助于缓解症状。
（还可参阅足部问题概述。）
足部神经受损是跖球部疼痛（跖骨痛）的常见原因。
足部神经损伤的病因
支配足底及足趾的神经（趾间神经）分布于各足趾骨间。跖球部疼痛可能是由神经长期受刺激导致。这种刺激常常导致神经周围组织的增大和非癌性（良性）增厚（神经瘤），通常位于第三、四趾之间（莫顿神经瘤）。不过，这些神经刺激也可发生于任何脚趾之间。神经瘤病大多都只生长于单足，而且女性更常见。
许多因素会刺激神经，特别是没有支撑性或不合脚的鞋子。其他因素包括跖球部的脂肪变薄、脚部姿势不良或使神经拉伸的异常脚部结构。
足部神经损伤的症状
在早期阶段，仅在第四趾周围产生轻微疼痛症状，偶有烧灼或针刺感。当穿某款鞋时症状会更加明显，特别是对于足前部来说太小的鞋，尤其是“尖”型鞋。一旦病情发展，不管穿何种鞋，均会产生放射到趾尖的持续性疼痛。随时间流逝，大多数人无法穿大部分不露趾的鞋。有时感觉像是在跖球部塞入了大理石或卵石一般。
足部神经损伤的诊断
足部神经损伤的治疗
鞋类的变化
注射
向疼痛部位注射皮质类固醇/局麻药混合液、穿合适的鞋以及有时用矫形器（鞋内置物）能缓解症状。也推荐休息和冰敷。
有时冷冻疗法或向神经瘤注射酒精也能缓解疼痛。如果上述措施无效，手术切除神经瘤可完全消除疼痛，但却会在该神经支配区出现永久的麻木感。