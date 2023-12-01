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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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足的神经损伤

（趾间神经痛；趾间神经性痛；莫顿神经瘤；莫顿神经痛）

作者：James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
已审核/已修订 12月 2023
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趾间神经（位于跖骨球内）受刺激可导致这些神经肿大，引发跖球部疼痛。

  • 典型的症状包括第三或第四趾周围的轻微疼痛，可伴有烧灼感或麻木感。

  • 诊断基于患者的病史以及足部的检查。

  • 调整鞋子、护垫，有时注射皮质类固醇有助于缓解症状。

（还可参阅足部问题概述。）

足部神经受损是跖球部疼痛（跖骨痛）的常见原因。

足部神经损伤的病因

支配足底及足趾的神经（趾间神经）分布于各足趾骨间。跖球部疼痛可能是由神经长期受刺激导致。这种刺激常常导致神经周围组织的增大和非癌性（良性）增厚（神经瘤），通常位于第三、四趾之间（莫顿神经瘤）。不过，这些神经刺激也可发生于任何脚趾之间。神经瘤病大多都只生长于单足，而且女性更常见。

许多因素会刺激神经，特别是没有支撑性或不合脚的鞋子。其他因素包括跖球部的脂肪变薄、脚部姿势不良或使神经拉伸的异常脚部结构。

足部神经损伤的症状

在早期阶段，仅在第四趾周围产生轻微疼痛症状，偶有烧灼或针刺感。当穿某款鞋时症状会更加明显，特别是对于足前部来说太小的鞋，尤其是“尖”型鞋。一旦病情发展，不管穿何种鞋，均会产生放射到趾尖的持续性疼痛。随时间流逝，大多数人无法穿大部分不露趾的鞋。有时感觉像是在跖球部塞入了大理石或卵石一般。

足部神经损伤的诊断

  • 医生检查足部

医生依据病史及足部查体诊断足部神经的损伤。

X 光磁共振成像（MRI）和超声等检查均不能准确地确诊该病，但有助于排除其他有相似症状的疾病。

足部神经损伤的治疗

  • 鞋类的变化

  • 注射

向疼痛部位注射皮质类固醇/局麻药混合液、穿合适的鞋以及有时用矫形器（鞋内置物）能缓解症状。也推荐休息和冰敷。

有时冷冻疗法或向神经瘤注射酒精也能缓解疼痛。如果上述措施无效，手术切除神经瘤可完全消除疼痛，但却会在该神经支配区出现永久的麻木感。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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