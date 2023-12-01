支配足底及足趾的神经（趾间神经）分布于各足趾骨间。跖球部疼痛可能是由神经长期受刺激导致。这种刺激常常导致神经周围组织的增大和非癌性（良性）增厚（神经瘤），通常位于第三、四趾之间（莫顿神经瘤）。不过，这些神经刺激也可发生于任何脚趾之间。神经瘤病大多都只生长于单足，而且女性更常见。

许多因素会刺激神经，特别是没有支撑性或不合脚的鞋子。其他因素包括跖球部的脂肪变薄、脚部姿势不良或使神经拉伸的异常脚部结构。