失用症患者即使具备完成任务的生理能力，并且可以完成任务的个别动作，但也无法记住或执行需要按顺序完成的简单的熟练任务或复杂任务。例如可能无法扣纽扣，其中包括一系列步骤，即使双手有生理能力完成该任务。通常，患者没有意识到他们有问题。

某些形式的失用症只影响特定任务。例如，患者可能无法完成任一下列任务：画画、写便条、扣夹克、系鞋带、接电话或演奏乐器。他们可能无法做出或模仿手势（如告别）或展示如何使用工具（如牙刷）。他们可能无法复制简单的几何形状（尽管他们能够看到和识别它），无法拿和使用笔，并无法理解任务。

言语失用症的患者由于不能始动、协调或控制发音肌肉的活动顺序，连基本的语音也发不出来。