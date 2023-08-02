失用症是指不能执行平常需要记住执行方式或顺序的活动。
失用症患者无法记住或完成简单熟练或复杂任务所需的动作序列，即使他们身体上有能力完成这些任务。
医生要求患者做或模仿常见的学习任务，并可能进行脑功能和成像测试。
物理和职业治疗师可以提供帮助，通过提高环境安全性和提供设备来改善失用症患者功能。
失用症相对不常见。
失用症的原因
失用症的症状
失用症患者即使具备完成任务的生理能力，并且可以完成任务的个别动作，但也无法记住或执行需要按顺序完成的简单的熟练任务或复杂任务。例如可能无法扣纽扣，其中包括一系列步骤，即使双手有生理能力完成该任务。通常，患者没有意识到他们有问题。
某些形式的失用症只影响特定任务。例如，患者可能无法完成任一下列任务：画画、写便条、扣夹克、系鞋带、接电话或演奏乐器。他们可能无法做出或模仿手势（如告别）或展示如何使用工具（如牙刷）。他们可能无法复制简单的几何形状（尽管他们能够看到和识别它），无法拿和使用笔，并无法理解任务。
言语失用症的患者由于不能始动、协调或控制发音肌肉的活动顺序，连基本的语音也发不出来。
失用症的诊断
医师的评估
脑功能标准化测试
成像测试，例如计算机断层扫描或核磁共振
为了诊断失用症，医生会要求患者完成或模仿所学的常见任务，例如使用牙刷、剪刀或螺丝刀。医生也可通过体格检查，确定症状是否由肌肉无力、或肌肉或关节病变引起。
询问家庭成员或照护者有关患者的日常活动情况，例如用餐具吃饭、做饭和书写。
有时可能需要进行某些标准化脑功能检查（神经心理学检查）。神经心理测试提供脑不同区域功能的信息。医生会问人们一些问题，这些问题旨在评估智力、解决问题的能力，以及计划和启动行动（称为执行功能）、注意力、记忆力、语言、动机、情绪和情感、生活质量和人格。医生还会做简单的检查，并要求患者做特定的动作，以评估他们的大脑处理请求的能力（例如要求他们做一个告别或展示如何使用锤子）。
成像测试，例如计算机断层扫描(CT)或核磁共振(MRI)，并进行其他测试以确定脑损伤的原因。
失用症的治疗
病因治疗
物理治疗和职业治疗
尽可能针对失用症的病因治疗。失用症没有特定的治疗方法。
物理和职业治疗可以帮助一些失用症患者学会补偿他们的损失。但这类治疗的主要用途是使环境更安全和帮助患者改善功能。
言语治疗师可以通过一遍又一遍地要求言语失用症患者练习发声模式来帮助他们。如果言语失用症很严重，患者可能会被教导使用字母或图板或带有键盘和信息显示的电子通讯设备。
失用症的预后
根据病因，一些失用症患者继续丧失功能并依赖他人，需要日常活动的帮助和一些监督。但是，如果失用症是由中风引起，患者可能不会继续丧失功能，甚至可能有所改善，特别是如果他们接受了包括作业疗法在内的强化康复治疗。