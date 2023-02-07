痴呆症是一种包括记忆、思维、判断和学习能力在内的精神功能缓慢而渐进的衰退。
典型的临床表现有记忆力减退、语言和运动能力减退、性格改变、定向障碍和断续的不恰当的行为。
症状逐渐加重，导致患者生活不能自理，需要依赖他人。
根据患者的症状、体检结果和精神状态测试来作出诊断。
血液检查和影像学检查能进一步明确病因。
治疗的重点是尽可能长时间地保持患者的精神功能，并在患者功能减退时提供支持。
（另请参见谵妄和痴呆症概述）
痴呆症主要发生于年龄在65岁以上的患者。痴呆症，尤其是往往伴随破坏性行为的痴呆症，是超过50%以上的患者生活在护理院的原因。但痴呆症是一种疾病，不属于正常衰老过程。许多100岁以上的人可无痴呆症表现。
痴呆症不同于谵妄，后者的特征是不能集中注意力、定向障碍、无法清晰地思考和意识水平的波动。
痴呆症主要影响记忆力，而谵妄主要影响注意力。
痴呆症通常逐渐开始，没有明确的起点。谵妄会突然开始，常有明确的起点。
脑部中与年龄相关的变化(也称为与年龄相关的记忆障碍)会导致短期记忆下降和学习能力下降。恢复记忆的过程更缓慢。与痴呆症不同，这些变化通常随着人们年龄的增长而发生，不会影响他们的功能和日常工作能力。老年人的这种记忆力丧失不一定是痴呆症或早期阿尔茨海默病的征兆。然而，痴呆症的早期症状非常相似。
与年龄相关的记忆障碍相比，轻度认知障碍会导致更大的记忆损失。它也可能损害使用语言、思考和正确判断的能力。但是，它跟年龄相关性记忆障碍一样，不会影响工作或完成日常任务的能力。接近一半的有轻度认知功能障碍的人会在 3 年内进展为老年痴呆症。
主观认知下降是指患者注意到的精神功能持续下降，但未通过轻度认知障碍的标准检查确定。主观认知下降患者在进行此类检查时表现正常。但这些人更可能出现轻度认知障碍和痴呆症。
痴呆症是一种更严重的智力衰退，而且随着时间的推移会恶化。通常衰老的人可能将物品放错地方或忘记细节，但痴呆症患者则可能忘记整个事件。痴呆症患者在执行如驾驶、烹饪和管理钱财等正常的日常活动方面出现障碍。
快速进展性痴呆症是一组比其他痴呆进展得更快的痴呆，通常在 1 至 2 年内。这些痴呆症最明显的早期症状是精神功能迅速下降。记忆丧失。患者有语言使用困难。患者还会出现计划、解决问题、处理复杂任务（如管理银行账户）和正确判断（称为执行功能）的能力下降。
快速进展性痴呆症的其他症状包括破坏性行为、人格改变、情绪障碍、精神病、睡眠问题和行走问题。警觉和意识水平可能会改变。他们的四肢可能会不自主地摇晃和/或抽搐。快速进展性痴呆最常见的原因是一种朊病毒病。其他常见原因包括自身免疫性和副肿瘤性脑炎。有时其他类型的痴呆症比典型痴呆症进展得更快。包括一些阿尔茨海默病、路易体痴呆症、额颞叶痴呆症和潜在可逆性病因引起的痴呆症。
抑郁症可能类似痴呆症，尤其是在老年人中，但这两者通常是可以区分的。例如，抑郁患者可能饮食和睡眠减少。但痴呆症患者通常在晚期之前饮食和睡眠正常。抑郁患者可能抱怨自己记忆力减退，但极少忘记重要的当前事件或个人问题。相比之下，痴呆症患者不会觉察自己已发生精神障碍，并常常否认记忆力减退。另外，抑郁患者在治愈后可恢复精神功能。但许多人同时患抑郁与痴呆症。在这些病例中，抗抑郁治疗可能改善症状，但不能完全恢复精神功能。
一些类型的痴呆症（如阿尔茨海默病）的脑内乙酰胆碱水平低下。乙酰胆碱是一种化学信使（称为神经递质），可帮助神经细胞相互沟通。乙酰胆碱有助于学习、记忆、集中注意力，并帮助控制其他器官功能。脑内还会发生其他变化，但尚不清楚它们是由痴呆引起，还是导致痴呆的病因。
你知道吗……
痴呆症的原因
痴呆症通常是一种没有其他原因的脑部疾病（称为原发性脑部疾病），但是它可以由许多疾病引起。
痴呆症的常见原因
最常见的是，痴呆症是
阿尔茨海默病，一种主要的脑部疾病
阿尔茨海默病占痴呆症患者的约60%～80%。
其他常见类型的痴呆症包括
血管性痴呆症（也称为血管性认知障碍和痴呆症）
额颞叶痴呆症（例如皮克病）
许多患者患有不止一种类型的痴呆症（称作混合性痴呆症）。最常见的混合性痴呆症是阿尔茨海默病加血管性认知障碍和痴呆症
其他可能导致痴呆症的疾病
痴呆症的可逆性或可治疗原因
多数病因导致痴呆后，症状不能逆转，但少数经治疗后痴呆改善（称作可逆转性痴呆）。（一些专家认为痴呆术语指进展的，不能逆转的疾病，如果可以部分逆转，应用术语脑病或认知丧失。） 如果没有引起脑部严重损伤，痴呆可以完全治愈。如脑部损伤非常严重，治疗虽然不能改善痴呆的症状，但可以预防出现新的损伤。
导致可逆性痴呆症的疾病包括：
甲状腺活动不足（甲状腺功能减退）
可以切除的脑肿瘤
中毒（如铅、汞等重金属）
神经梅毒，如果及早治疗
当一条或多条血管破裂时，通常是由于头部受伤，导致的硬膜下血肿(覆盖脑部的外层和中间层之间的血液积聚)。这种损伤可能是轻微的，可能无法识别。硬膜下血肿会导致精神功能缓慢下降，治疗后可能会逆转。
其他疾病
药物
痴呆症的症状
痴呆症状的进展
痴呆症患者的精神功能通常会在2至10年内恶化。然而，痴呆症的发展速度因病因而异：
血管性痴呆症（通常由中风引起）患者，症状会逐步恶化，伴随每次新发中风后突然加重，两次中风间隔期得以部分改善。
Creutzfeldt-Jakob病患者的痴呆症发展迅速且持续。
进展速度也因人而异。回首过去一年中恶化的速度，通常可以预示来年。由于痴呆症患者记忆或遵守规章制度存在困难，将其转入疗养院或其他机构后其症状可能恶化。
痴呆症患者可因疼痛、呼吸短促、尿潴留及便秘等情况导致谵妄，伴有迅速加重的意识紊乱。如及时予以纠正，患者常常能回到未发生上述情况以前的功能水平。
一般痴呆症状
早期痴呆症状
痴呆症的早期症状往往很轻微。
痴呆症常常缓慢开始，随着时间发展而逐渐加重，最初可能不易被发现。
第一个明显恶化的精神功能是
记忆，尤指对最近的事件
随着痴呆症的进展，症状会逐步加重，例如：
寻找和使用词汇困难
语言理解力下降
抽象思维（如数字）障碍
难以完成许多日常任务，如在附近找路和记住东西的存放位置
难以正确判断
情绪多变，不可预测地快速从高兴转变为悲伤。
人格改变也很常见。家人可能发现有异常行为。
一些痴呆症患者将其缺陷隐藏得很好，因为他们在家中遵循现有规则，避免进行一些诸如结平账簿、阅读和工作等复杂的活动。不改变生活方式的患者可能因不能完成日常任务而感到沮丧。他们可能忘记完成重要任务或可能错误完成。例如，他们可能忘记付账、或关灯、或关闭火炉。
在痴呆症早期，患者可以驾驶，但在交通拥挤等情况时反应差，易迷路。
中期痴呆症状
随着痴呆症进展，现有问题加重并扩大，导致以下功能变得困难或不可能：
学习和记住新信息
有时记起过往事件
生活自理能力丧失（如洗澡、吃饭、穿衣服、如厕）
识别人和物
回忆并知道存放处
理解所见所闻（导致思维紊乱）
控制行为
患者常常迷路，可能无法找到自己的卧室或浴室。他们可以行走，但易跌倒。
在约 10% 的患者中，这种意识混乱可导致精神病症状，如幻觉、妄想（错误信念，通常指对感知或经历的误解）或偏执（被迫害的无端感觉）。
随着痴呆症的进展，驾驶越来越困难，因为这需要快速决策和协调许多手动技巧。患者可能不记得他们要去往何处。
人格特质可能越发夸大。总是担心金钱的患者会不能自拔。常常担忧的患者会持续担忧。某些患者表现为不安、焦虑、以自我为中心、固执或易怒。某些表现为更加被动、面无表情、抑郁、犹豫不决或孤僻。如果提及患者的人格改变或脑功能减退，患者会变得激动甚至敌对。
睡眠模式也不正常。多数痴呆症患者睡眠时间增加，但其深睡眠时间减少。因此夜晚时，患者变得焦躁不安。他们也可能难以入睡或维持睡眠。如果患者锻炼不够或参与活动不多，可能在白天睡眠过多，然后在夜晚睡眠不良。
痴呆症患者的行为障碍
由于患者无法控制自己的行为，因此他们有时会有行为不当或破坏性行为（例如，大喊、投掷、撞击或四处游荡）。这些行为被称为行为障碍。
痴呆症的一些方面会促进这些行为：
由于痴呆症患者已忘记正常行为的规范，因此行事可能不符合社会常理。如果感觉到热，可能在公共场所赤裸。当他们有性冲动时，可能在大庭广众下手淫、说脏话或提出性要求。
由于难以理解所看到和听到的信息，他们可能会将帮助误解为威胁并进行攻击。如旁人帮助其穿衣，他们可能认为是一种攻击行为，而尝试保护自己甚至击打对方。
患者短期记忆受损，不记得被告知或已经做过的事情。患者重复提问或对话，要求持续获得关注，或重复索要已经得到的东西（如进餐）。当他们没有得到满足时，会变得不安或失望。
由于患者不能清楚地或根本不能表达自己的需求，在其痛苦时可能高声喊叫，在孤独或恐惧时可能四处徘徊。当患者不能入睡时，他们可能四处徘徊，吼叫或大声喊叫。
确定某一特定行为是破坏性行为取决于许多因素，包括照护者的忍耐力和痴呆症患者的生活情况。如果患者生活在安全的环境中（有锁和所有房间门和大门上有警报），则可能容忍四处徘徊。但是，如果患者住在护理院或医院，四处徘徊可能不能被容忍，因为这样会打扰其他患者或干扰机构的运营。照护者在白天比晚上可以更好地容忍破坏性行为。
晚期（重度）痴呆症状
痴呆症的诊断
医师的评估
精神状态测试
有时进行精神状态学测试
验血和影像检查用于排除病因
遗忘通常是痴呆症最早的体征，由家人或医师发现。
病史
医师和其他医务人员通过询问患者或其家庭成员，常常可以对痴呆症做出诊断。
患者的年龄是多少？
家人是否患有痴呆症或其他精神障碍（家族史）？
症状何时以及如何开始？
症状恶化的速度多快？
患者如何改变（例如，是否放弃了爱好和活动）？
患者是否还有其他疾病？
患者服用什么药物（因为某些药物可导致痴呆症状）？
是否存在抑郁或忧伤（特别是当患者年龄较大时）？
心理功能测试
同时还会对患者进行精神状态测试，包括简单的问题和任务，例如命名对象、回忆短列表、写句子和复制形状。要检测记忆力，医生可以读出三个物体的清单，等待5分钟，然后让患者列出。通常，痴呆症患者不能记住它们。
有时需要进行更详细的神经心理学测试，以弄清损害的程度或确定患者是否真的出现智力下降。这项检查涵盖了情绪等所有主要的精神功能，通常需耗时1～3小时。这项测试有助于医生区分痴呆症与年龄相关的记忆障碍、轻度认知障碍和抑郁症。
医生通常可通过患者症状、家族史、及精神状态检查结果来诊断痴呆症。
根据这些信息，医生通常也可以排除谵妄是引起症状的原因（参见表谵妄和痴呆症的比较）。这样做非常必要，因为谵妄不同于痴呆症，如果及时治疗，通常可以逆转。
表明痴呆症的症状包括：
患者的思维和行为障碍影响完成日常任务。
这些障碍可进一步加重，使日常任务越来越难以完成。
患者没有可导致障碍的谵妄或精神病。
此外，患者至少有两个下列困难：
学习和记住新信息困难
语言使用能力下降
理解物体空间位置、识别物体和面孔、及理解一整体中各部分间的相互关联的能力下降
计划、解决问题、处理复杂任务（如管理银行账户）和正确判断（执行功能）的能力下降
人格、行为或态度改变
体格检查
通常进行体检，包括神经检查，以确定是否存在其他疾病。医生寻找可能导致、促进、或被误诊为痴呆症的可治疗的疾病。
医生也会确定是否存在其他不相关的身体疾病或精神疾病（如精神分裂症），因为治疗这类疾病可能会改善痴呆症患者的全身状况。
其他检查
需要进行血液化验。它们通常包括测量甲状腺激素的血液水平以检查甲状腺疾病，以及维生素B12的水平以检查缺乏症。
如果医生怀疑痴呆症的病因是影响脑部的感染（如神经梅毒）、自身免疫病或朊病毒病，则可进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）。
在痴呆症的初步评估期间进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。这些成像检查可确定能够导致痴呆症的异常情况（例如脑肿瘤、正常压力脑积水、硬膜下血肿和中风）。
有时进行正电子发射断层扫描 (PET) 或单光子发射 CT (SPECT)，以帮助医生识别不同类型的痴呆症，例如阿尔茨海默病、额颞叶痴呆症和路易体痴呆症。这些成像检查使用放射性物质生产图像。
但有时痴呆症病因只能通过取出脑部组织样本，并在显微镜下检查方能明确。这个过程有时是在死后尸检时进行的。
痴呆症的治疗
可能导致或使痴呆症恶化的疾病的管理
安全和支持措施
可改善精神功能的药物
照护者护理
临终决定
对于大多数痴呆症，无法通过治疗恢复精神功能。然而，治疗引起或使痴呆症加重的疾病有时可以停止或逆转痴呆症。这类疾病包括甲状腺功能低下、硬膜下血肿、正常压力脑积水和维生素 B12 缺乏。当已经患有痴呆症的人发生这些疾病时，治疗这些疾病有时会减缓智力下降。对于痴呆症合并抑郁的患者，抗抑郁药物（如舍曲林和帕罗西汀）和心理咨询至少可以提供暂时的帮助。对于过量饮酒的痴呆症患者，戒酒有时可使症状长期得以改善。由于镇静剂及其他影响脑功能的药物能加重痴呆症状，应尽可能避免使用。对于甲状腺功能不全患者，甲状腺激素替代疗法可能有效。
疼痛、或尿路感染、便秘等其他疾病，不论是否与痴呆症相关，都应及时给予治疗。上述处理能帮助痴呆症患者维持在较好的功能状态。
创造安全、支持性的环境对患者十分有用，某些药物也能短时有效。家人、照料者以及所有参与护理的人员应共同讨论并制订适于痴呆症患者的最佳策略。
安全设施
安全性需要关注。来访的护士，职业或物理治疗师可以评估房屋的安全性并提出有用的建议以做出相应改进。例如，痴呆症患者在光线昏暗时更容易看错，因此家中光线应明亮。可以安置夜灯，或安装运动感应灯光。这些措施有助于预防意外（特别是跌倒），并且有助于改善患者功能。
医生可能在特定情况下评估痴呆症患者的各方面功能，如准备食物或驾驶时。如果技能受损，可能需要采取安全措施，如藏刀或拿走车钥匙。
支持治疗
轻中度痴呆症患者通常在熟悉的环境中表现较好，能够在家里生活。
一般来说，环境应该明亮、气氛活跃、安全和稳定，并包括一些刺激信息，例如收音机或电视机。环境应该设计得能帮助患者改善定向力。例如，窗户能让患者清楚知道时间。
有组织的安排和日常流程可帮助痴呆症患者保持定向力，并使他们有安全感和稳定感。环境、日常流程或照护人员的任何改变，都应对患者做出清晰简单的解释。在每一个程序或互动之前，应该充分告知患者接下去会发生什么，例如洗澡、吃饭。花时间解释可以帮助避免冲突。
每天执行规律的例行任务（例如洗澡、吃饭、睡觉），可以帮助痴呆症患者记忆。遵循一个规律的作息时间，可以帮助患者改善睡眠。
定期安排的其他活动可以通过将注意力集中在愉快或有用的任务上，帮助患者感到独立和需要。这些活动也能帮助减轻抑郁。最好选择患者在痴呆症前感兴趣的活动。同时活动应有趣并带有一定的激发作用，但不应有太多选择或挑战。
锻炼活动可缓解压力和挫败感，因此能帮助预防睡眠障碍和破坏性行为，如激动和四处徘徊。另外，还能帮助提高平衡感（有助于预防跌倒）和保持心肺健康。
持续的精神活动（包括兴趣爱好、对当前事件的兴趣和阅读）有助于使患者保持意识清醒和对生活的兴趣。随着痴呆症的加重，活动应分成几个小部分或进行简化。
应避免过多的刺激，但不能处于社交孤立状态。
同事以及朋友的频繁看望可鼓励患者保持社交。
在以下情况，可能会有所改善
简化日常事务。
对痴呆症患者的期望是现实的。
他们能够保持某种尊严和自尊。
可能需要额外帮助。家庭成员可以从医疗保健从业者、社会或人类服务或互联网（通过老年健康指南）获得可用服务的列表。这些机构可能提供家政服务、临时看护、送餐服务、日间护理、及特别为痴呆症患者设计的活动等。全日护理也可以作为选择之一，但是花费巨大。阿尔茨海默病协会提供了安全返回计划。该计划提倡建立社区支持网络，它可以帮助患者回到他们的照护者或家庭成员身边。
由于痴呆症是渐进性疾病，必须对将来进行规划。将痴呆症患者送到更有利、更有组织性的环境之前，家庭成员应该尽早计划这一行动，并评估长期护理的选择。医师、社会工作者、护士和律师均应参与，但大部分工作还是应由其家人负责。在决定是否将痴呆症患者转入更有利的环境时，需要权衡患者的安全性维护情况，尽可能持久地保持患者的独立感。这一决定依赖于许多因素，例如：
痴呆症的严重程度
患者破坏性行为的程度
家庭环境
家人和照护者的能力
经费来源
其他疾病和身体健康等因素
一些长期护理机构，包括辅助生活设施和疗养院，专门护理痴呆症患者。经培训的工作人员能明白痴呆症患者的想法和行为，懂得如何照料他们。这些机构能安排患者适当的活动，保持规律的生活节奏，让患者生活充实，不缺乏安全感。大多数机构都配有适当的安全装置。例如，张贴指示牌帮助患者找路，锁上一些门，并设置警报，以防止患者四处徘徊。如果一个机构没有这些设施及其他安全装置，则将出现行为障碍的患者送到一个有这些装置的机构优于使用药物控制行为。
一些患者从家中搬到长期护理机构后，症状加重。但多数患者很短时间后即可适应精心设计的环境，而且功能亦有所改善。
可改善精神功能的药物
多奈哌齐、加兰他敏、利凡斯的明和美金刚被用于治疗阿尔茨海默病和路易体痴呆症。利斯的明也用于治疗与帕金森病相关的痴呆症。
多奈哌齐、加兰他敏和利斯的明是胆碱酯酶抑制剂，可抑制乙酰胆碱酯酶（一种可分解乙酰胆碱的酶）。因此，这些药物有助于增加乙酰胆碱水平，促进神经细胞沟通。这些药物可暂时提高痴呆症患者的精神功能，但不会延缓痴呆症的进展。这些药物对早期痴呆症最有效，但药效因人而异。约对1/3患者无效。约1/3患者在数月内稍微改善。其余患者在较长时间内明显改善，但痴呆症最终进展。
如果一种胆碱酯酶抑制剂无效或有副作用，应尝试另一种。如果所有的胆碱酯酶抑制剂都无效或都有副作用，则不应该使用这类药物。最常见的副作用有恶心、呕吐、体重降低、腹痛和痉挛。他克林是第一种用于治疗痴呆症的乙酰胆碱酯酶抑制剂，由于其对肝脏的影响已极少使用。
美金刚，一种NMDA（N-甲基-d-天冬氨酸）拮抗剂，能改善中度至严重痴呆症患者的精神功能。美金刚的作用不同于乙酰胆碱酯酶抑制剂，它们可一起使用。合用可能较单独使用更有效。
控制破坏性行为的药物
如果破坏性行为进展，有时需要使用药物。然而，破坏性行为最好通过为特定患者定制的、不含药物的策略来控制。仅在其他策略（如环境改变）无效，并且使用药物对于保证痴呆症患者和/或他人的安全至关重要时，才使用药物。
这些药物包括：
抗精神病药物： 这些药物通常用于控制晚期痴呆症可能伴随的激动和情绪爆发。但抗精神病药物往往仅对出现幻觉、妄想或偏执（精神病行为）的患者及痴呆症患者有效。这些药物还可引起严重的不良反应，如困倦、震颤、神智错乱加重等。新型抗精神病药物（如阿立哌唑、奥氮平、利培酮和喹硫平等）副作用较少。但是，如果长时间使用，这些药物可能会增加血糖水平（一种称为高血糖症的疾病）和血脂（脂质）水平（一种称为高脂血症的疾病）并增加患2型糖尿病的风险。在具有精神病行为和患有痴呆症的老年患者中，新型抗精神病药物可能会增加中风和死亡的风险。抗精神病药物应仅在痴呆症伴有精神病行为时使用。
抗癫痫药： 这些药物原本用于控制癫痫发作，但也可用于控制暴力行为。如卡马西平、加巴喷丁和丙戊酸钠。
其他药物
镇静剂(包括苯二氮卓类药物，例如劳拉西泮)有时会短期使用，以缓解与特定事件相关的焦虑，但长期不推荐使用这种治疗。
抗抑郁药通常是选择性血清素再摄取抑制剂，仅在痴呆症患者也患有抑郁症时使用。
如果使用药物，家人应定期与医生交流关于药物是否确实有效。
膳食补充剂
许多膳食补充剂已被尝试使用，但已被证明在治疗痴呆症方面价值很小。这些补充剂包括卵磷脂、甲磺酸二氢麦角碱和环扁桃酯。银杏提取物是一种膳食补充剂，作为记忆增强剂在市场上销售。然而，研究并没有显示服用银杏有任何好处，高剂量服用可能会有副作用。
维生素B12补充剂只对维生素B缺乏的患者有效
在采取任何营养支持之前，患者应与他们的医生充分交谈。
照护者的照护
照料痴呆症患者压力较大而且要求苛刻，护理人员可能会出现抑郁和精疲力竭，通常忽略了自己的身心健康。
以下措施可帮助照护者：
了解如何有效地满足痴呆症患者的需求以及对患者的要求： 照护者可以从护士、社会工作者、组织以及出版和在线材料中获得这些信息。
必要时寻求帮助： 照护者可以与社会工作者(包括当地社区医院的那些人)谈论适当的帮助来源，例如日托计划、家庭护士的探访、兼职或全职家务助理以及住宿助理。咨询和支持团体也能有所帮助。
自我照料： 照护者应记住照料自己，他们不应该放弃他们的朋友，爱好和活动。
关心护理人员
照料痴呆症患者压力较大而且要求苛刻，护理人员可能会出现抑郁和精疲力竭，通常忽略了自己的身心健康。
以下措施可帮助照护者：
临终事宜
在痴呆症发展到非常严重之前，应对患者的医疗、法律和经济保障做出决定。这些安排被称为预先指示。痴呆症患者应该委托一名代理人，其获得法律授权，代表患者利益做出治疗决定（医疗授权书），并同代理人和医师共同讨论治疗愿望（参见法律和伦理问题）。例如，早期痴呆症患者需要对痴呆症终末期是否采取人工喂养或抗生素治疗感染（诸如肺炎）做出决定。在对这些问题作出决定以前，应尽早与所有相关人员进行充分讨论。
随着痴呆症病情的恶化，治疗倾向于直接维持患者的舒适度，而不是试图延长其寿命。一些侵入性治疗（如人工喂养）常常降低患者的舒适度。
相反，侵入性较小的治疗可缓解不适。这些治疗包括
充分控制疼痛
护肤（预防压疮)
精心护理
当一名照护者（或几名）与患者培养出稳定的关系后，护理是最有帮助的。温柔体贴的声音以及和缓的音乐都能有帮助。
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阿尔茨海默病协会 (Alzheimer's Association)：提供有关阿尔茨海默病的信息，包括统计数据、并因、风险因素和症状。还提供支持资源，包括有关阿尔茨海默病患者日常护理、看护者护理和支持团体的信息。
阿尔茨海默病协会 (Alzheimer's Association)：提供痴呆症指南（包括五个重要须知）、看护者指南以及有关痴呆症类型、症状、诊断、治疗、风险因素和预防的信息。
Dementia.org：提供有关痴呆症病因、症状、治疗和分期的信息。
健康指导：痴呆症视频系列：提供有关痴呆症的一般信息，以及有关痴呆症警示体征、治疗和研究以及护理痴呆症患者的建议。还提供类似主题的文章链接。
国家神经疾病和中风痴呆症研究所信息页面：提供有关治疗和预后的信息，以及临床试验的链接。