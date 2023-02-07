痴呆症是一种包括记忆、思维、判断和学习能力在内的精神功能缓慢而渐进的衰退。

典型的临床表现有记忆力减退、语言和运动能力减退、性格改变、定向障碍和断续的不恰当的行为。

症状逐渐加重，导致患者生活不能自理，需要依赖他人。

根据患者的症状、体检结果和精神状态测试来作出诊断。

血液检查和影像学检查能进一步明确病因。

治疗的重点是尽可能长时间地保持患者的精神功能，并在患者功能减退时提供支持。

（另请参见谵妄和痴呆症概述）

痴呆症主要发生于年龄在65岁以上的患者。痴呆症，尤其是往往伴随破坏性行为的痴呆症，是超过50%以上的患者生活在护理院的原因。但痴呆症是一种疾病，不属于正常衰老过程。许多100岁以上的人可无痴呆症表现。

痴呆症不同于谵妄，后者的特征是不能集中注意力、定向障碍、无法清晰地思考和意识水平的波动。

痴呆症主要影响记忆力，而谵妄主要影响注意力。

痴呆症通常逐渐开始，没有明确的起点。谵妄会突然开始，常有明确的起点。

脑部中与年龄相关的变化(也称为与年龄相关的记忆障碍)会导致短期记忆下降和学习能力下降。恢复记忆的过程更缓慢。与痴呆症不同，这些变化通常随着人们年龄的增长而发生，不会影响他们的功能和日常工作能力。老年人的这种记忆力丧失不一定是痴呆症或早期阿尔茨海默病的征兆。然而，痴呆症的早期症状非常相似。

与年龄相关的记忆障碍相比，轻度认知障碍会导致更大的记忆损失。它也可能损害使用语言、思考和正确判断的能力。但是，它跟年龄相关性记忆障碍一样，不会影响工作或完成日常任务的能力。接近一半的有轻度认知功能障碍的人会在 3 年内进展为老年痴呆症。

主观认知下降是指患者注意到的精神功能持续下降，但未通过轻度认知障碍的标准检查确定。主观认知下降患者在进行此类检查时表现正常。但这些人更可能出现轻度认知障碍和痴呆症。

痴呆症是一种更严重的智力衰退，而且随着时间的推移会恶化。通常衰老的人可能将物品放错地方或忘记细节，但痴呆症患者则可能忘记整个事件。痴呆症患者在执行如驾驶、烹饪和管理钱财等正常的日常活动方面出现障碍。

快速进展性痴呆症是一组比其他痴呆进展得更快的痴呆，通常在 1 至 2 年内。这些痴呆症最明显的早期症状是精神功能迅速下降。记忆丧失。患者有语言使用困难。患者还会出现计划、解决问题、处理复杂任务（如管理银行账户）和正确判断（称为执行功能）的能力下降。

快速进展性痴呆症的其他症状包括破坏性行为、人格改变、情绪障碍、精神病、睡眠问题和行走问题。警觉和意识水平可能会改变。他们的四肢可能会不自主地摇晃和/或抽搐。快速进展性痴呆最常见的原因是一种朊病毒病。其他常见原因包括自身免疫性和副肿瘤性脑炎。有时其他类型的痴呆症比典型痴呆症进展得更快。包括一些阿尔茨海默病、路易体痴呆症、额颞叶痴呆症和潜在可逆性病因引起的痴呆症。

抑郁症可能类似痴呆症，尤其是在老年人中，但这两者通常是可以区分的。例如，抑郁患者可能饮食和睡眠减少。但痴呆症患者通常在晚期之前饮食和睡眠正常。抑郁患者可能抱怨自己记忆力减退，但极少忘记重要的当前事件或个人问题。相比之下，痴呆症患者不会觉察自己已发生精神障碍，并常常否认记忆力减退。另外，抑郁患者在治愈后可恢复精神功能。但许多人同时患抑郁与痴呆症。在这些病例中，抗抑郁治疗可能改善症状，但不能完全恢复精神功能。

一些类型的痴呆症（如阿尔茨海默病）的脑内乙酰胆碱水平低下。乙酰胆碱是一种化学信使（称为神经递质），可帮助神经细胞相互沟通。乙酰胆碱有助于学习、记忆、集中注意力，并帮助控制其他器官功能。脑内还会发生其他变化，但尚不清楚它们是由痴呆引起，还是导致痴呆的病因。

你知道吗……

痴呆症的原因 痴呆症通常是一种没有其他原因的脑部疾病（称为原发性脑部疾病），但是它可以由许多疾病引起。 痴呆症的常见原因 最常见的是，痴呆症是 阿尔茨海默病，一种主要的脑部疾病 阿尔茨海默病占痴呆症患者的约60%～80%。 其他常见类型的痴呆症包括 血管性痴呆症（也称为血管性认知障碍和痴呆症）

路易体痴呆症

额颞叶痴呆症（例如皮克病）

人类免疫缺陷病毒(HIV)相关痴呆症 许多患者患有不止一种类型的痴呆症（称作混合性痴呆症）。最常见的混合性痴呆症是阿尔茨海默病加血管性认知障碍和痴呆症 其他可能导致痴呆症的疾病 其他病因包括： 帕金森病（常见病因，但痴呆症发生在疾病晚期）

头部受伤或某些肿瘤导致的脑损伤

亨廷顿氏舞蹈病

朊病毒疾病，例如Creutzfeldt-Jakob病（可导致快速进行性痴呆症）

进行性核上性麻痹

影响脑部的梅毒（神经梅毒） 痴呆症的可逆性或可治疗原因 多数病因导致痴呆后，症状不能逆转，但少数经治疗后痴呆改善（称作可逆转性痴呆）。（一些专家认为痴呆术语指进展的，不能逆转的疾病，如果可以部分逆转，应用术语脑病或认知丧失。） 如果没有引起脑部严重损伤，痴呆可以完全治愈。如脑部损伤非常严重，治疗虽然不能改善痴呆的症状，但可以预防出现新的损伤。 导致可逆性痴呆症的疾病包括： 正常压力脑积水

硬膜下血肿

硫胺素、烟酸或维生素B12缺乏

甲状腺活动不足（‬甲状腺功能减退）

可以切除的脑肿瘤

过量或过长时间服用药物或摄入酒精

中毒（如铅、汞等重金属）

神经梅毒，如果及早治疗

其他感染（例如莱姆病、病毒性脑炎和真菌感染隐球菌病）

自身免疫性疾病

多发性硬化症 当一条或多条血管破裂时，通常是由于头部受伤，导致的硬膜下血肿(覆盖脑部的外层和中间层之间的血液积聚)。这种损伤可能是轻微的，可能无法识别。硬膜下血肿会导致精神功能缓慢下降，治疗后可能会逆转。 其他疾病 许多疾病可使痴呆症的症状加重，包括自身免疫病、糖尿病、慢性支气管炎、肺气肿、感染、慢性肾病、肝病和心力衰竭。 药物 许多药物可短暂引起痴呆症症状或使痴呆症的症状暂时加重。其中一些药物不用处方就能购买（非处方药物）。睡眠辅助药物（它们属于镇静药）、感冒药、抗焦虑药物以及一些抗抑郁药物都是常见例子。 即使是中等量的饮酒也能使痴呆症状加重，大部分专家建议痴呆症患者应戒酒。娱乐性药物也可使痴呆症加重。

痴呆症的症状 痴呆症状的进展 痴呆症患者的精神功能通常会在2至10年内恶化。然而，痴呆症的发展速度因病因而异： 血管性痴呆症（通常由中风引起）患者，症状会逐步恶化，伴随每次新发中风后突然加重，两次中风间隔期得以部分改善。

在阿尔茨海默病或路易体痴呆症的患者中，症状倾向于逐步恶化。

Creutzfeldt-Jakob病患者的痴呆症发展迅速且持续。 进展速度也因人而异。回首过去一年中恶化的速度，通常可以预示来年。由于痴呆症患者记忆或遵守规章制度存在困难，将其转入疗养院或其他机构后其症状可能恶化。 痴呆症患者可因疼痛、呼吸短促、尿潴留及便秘等情况导致谵妄，伴有迅速加重的意识紊乱。如及时予以纠正，患者常常能回到未发生上述情况以前的功能水平。 一般痴呆症状 大多数痴呆症患者症状相似。通常，痴呆症可导致： 记忆力减退

语言障碍

人格改变

定向障碍

日常任务障碍

破坏性或不当的行为 尽管出现症状的时间各不相同，但将其分类为早期，中期或晚期症状有助于受影响的人，家庭成员和其他照护者对预期的情况有所了解。 人格改变和破坏性行为(行为障碍)可以早期出现，也可以在晚期才出现。某些痴呆症患者有癫痫发作，并可随时出现。 早期痴呆症状 痴呆症的早期症状往往很轻微。 痴呆症常常缓慢开始，随着时间发展而逐渐加重，最初可能不易被发现。 第一个明显恶化的精神功能是 记忆，尤指对最近的事件 随着痴呆症的进展，症状会逐步加重，例如： 寻找和使用词汇困难

语言理解力下降

抽象思维（如数字）障碍

难以完成许多日常任务，如在附近找路和记住东西的存放位置

难以正确判断 情绪多变，不可预测地快速从高兴转变为悲伤。 人格改变也很常见。家人可能发现有异常行为。 一些痴呆症患者将其缺陷隐藏得很好，因为他们在家中遵循现有规则，避免进行一些诸如结平账簿、阅读和工作等复杂的活动。不改变生活方式的患者可能因不能完成日常任务而感到沮丧。他们可能忘记完成重要任务或可能错误完成。例如，他们可能忘记付账、或关灯、或关闭火炉。 在痴呆症早期，患者可以驾驶，但在交通拥挤等情况时反应差，易迷路。 中期痴呆症状 随着痴呆症进展，现有问题加重并扩大，导致以下功能变得困难或不可能： 学习和记住新信息

有时记起过往事件

生活自理能力丧失（如洗澡、吃饭、穿衣服、如厕）

识别人和物

回忆并知道存放处

理解所见所闻（导致思维紊乱）

控制行为 患者常常迷路，可能无法找到自己的卧室或浴室。他们可以行走，但易跌倒。 在约 10% 的患者中，这种意识混乱可导致精神病症状，如幻觉、妄想（错误信念，通常指对感知或经历的误解）或偏执（被迫害的无端感觉）。 随着痴呆症的进展，驾驶越来越困难，因为这需要快速决策和协调许多手动技巧。患者可能不记得他们要去往何处。 人格特质可能越发夸大。总是担心金钱的患者会不能自拔。常常担忧的患者会持续担忧。某些患者表现为不安、焦虑、以自我为中心、固执或易怒。某些表现为更加被动、面无表情、抑郁、犹豫不决或孤僻。如果提及患者的人格改变或脑功能减退，患者会变得激动甚至敌对。 睡眠模式也不正常。多数痴呆症患者睡眠时间增加，但其深睡眠时间减少。因此夜晚时，患者变得焦躁不安。他们也可能难以入睡或维持睡眠。如果患者锻炼不够或参与活动不多，可能在白天睡眠过多，然后在夜晚睡眠不良。 痴呆症患者的行为障碍 由于患者无法控制自己的行为，因此他们有时会有行为不当或破坏性行为（例如，大喊、投掷、撞击或四处游荡）。这些行为被称为行为障碍。 痴呆症的一些方面会促进这些行为： 由于痴呆症患者已忘记正常行为的规范，因此行事可能不符合社会常理。如果感觉到热，可能在公共场所赤裸。当他们有性冲动时，可能在大庭广众下手淫、说脏话或提出性要求。

由于难以理解所看到和听到的信息，他们可能会将帮助误解为威胁并进行攻击。如旁人帮助其穿衣，他们可能认为是一种攻击行为，而尝试保护自己甚至击打对方。

患者短期记忆受损，不记得被告知或已经做过的事情。患者重复提问或对话，要求持续获得关注，或重复索要已经得到的东西（如进餐）。当他们没有得到满足时，会变得不安或失望。

由于患者不能清楚地或根本不能表达自己的需求，在其痛苦时可能高声喊叫，在孤独或恐惧时可能四处徘徊。当患者不能入睡时，他们可能四处徘徊，吼叫或大声喊叫。 确定某一特定行为是破坏性行为取决于许多因素，包括照护者的忍耐力和痴呆症患者的生活情况。如果患者生活在安全的环境中（有锁和所有房间门和大门上有警报），则可能容忍四处徘徊。但是，如果患者住在护理院或医院，四处徘徊可能不能被容忍，因为这样会打扰其他患者或干扰机构的运营。照护者在白天比晚上可以更好地容忍破坏性行为。 晚期（重度）痴呆症状 痴呆症患者最终不能理解谈话并不能讲话。近事记忆和远事记忆完全丧失，患者可能无法认出亲密的家庭成员甚至镜子中自己的脸。 当进入痴呆症晚期时，脑功能几乎完全损坏。晚期痴呆症影响肌肉控制。患者不能行走、进食或完成其他日常任务。患者完全依赖于他人，许多患者只能卧床。 患者最终吞咽困难。这些问题增加了营养不良、肺炎(通常是由于吸入口腔分泌物或颗粒)和压疮(因为不能移动)的风险。 多数患者因为感染（如肺炎）而导致死亡。

痴呆症的诊断 医师的评估

精神状态测试

有时进行精神状态学测试

验血和影像检查用于排除病因 遗忘通常是痴呆症最早的体征，由家人或医师发现。 病史 医师和其他医务人员通过询问患者或其家庭成员，常常可以对痴呆症做出诊断。 患者的年龄是多少？

家人是否患有痴呆症或其他精神障碍（家族史）？

症状何时以及如何开始？

症状恶化的速度多快？

患者如何改变（例如，是否放弃了爱好和活动）？

患者是否还有其他疾病？

患者服用什么药物（因为某些药物可导致痴呆症状）？

是否存在抑郁或忧伤（特别是当患者年龄较大时）？ 心理功能测试 同时还会对患者进行精神状态测试，包括简单的问题和任务，例如命名对象、回忆短列表、写句子和复制形状。要检测记忆力，医生可以读出三个物体的清单，等待5分钟，然后让患者列出。通常，痴呆症患者不能记住它们。 有时需要进行更详细的神经心理学测试，以弄清损害的程度或确定患者是否真的出现智力下降。这项检查涵盖了情绪等所有主要的精神功能，通常需耗时1～3小时。这项测试有助于医生区分痴呆症与年龄相关的记忆障碍、轻度认知障碍和抑郁症。 医生通常可通过患者症状、家族史、及精神状态检查结果来诊断痴呆症。 根据这些信息，医生通常也可以排除谵妄是引起症状的原因（参见表谵妄和痴呆症的比较）。这样做非常必要，因为谵妄不同于痴呆症，如果及时治疗，通常可以逆转。 表明痴呆症的症状包括： 患者的思维和行为障碍影响完成日常任务。

这些障碍可进一步加重，使日常任务越来越难以完成。

患者没有可导致障碍的谵妄或精神病。 此外，患者至少有两个下列困难： 学习和记住新信息困难

语言使用能力下降

理解物体空间位置、识别物体和面孔、及理解一整体中各部分间的相互关联的能力下降

计划、解决问题、处理复杂任务（如管理银行账户）和正确判断（执行功能）的能力下降

人格、行为或态度改变 体格检查 通常进行体检，包括神经检查，以确定是否存在其他疾病。医生寻找可能导致、促进、或被误诊为痴呆症的可治疗的疾病。 医生也会确定是否存在其他不相关的身体疾病或精神疾病（如精神分裂症），因为治疗这类疾病可能会改善痴呆症患者的全身状况。 其他检查 需要进行血液化验。它们通常包括测量甲状腺激素的血液水平以检查甲状腺疾病，以及维生素B12的水平以检查缺乏症。 如果医生怀疑痴呆症的病因是影响脑部的感染（如神经梅毒）、自身免疫病或朊病毒病，则可进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）。 在痴呆症的初步评估期间进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。这些成像检查可确定能够导致痴呆症的异常情况（例如脑肿瘤、正常压力脑积水、硬膜下血肿和中风）。 有时进行正电子发射断层扫描 (PET) 或单光子发射 CT (SPECT)，以帮助医生识别不同类型的痴呆症，例如阿尔茨海默病、额颞叶痴呆症和路易体痴呆症。这些成像检查使用放射性物质生产图像。 但有时痴呆症病因只能通过取出脑部组织样本，并在显微镜下检查方能明确。这个过程有时是在死后尸检时进行的。