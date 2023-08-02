短暂性全面性遗忘症患者突然临时不能记起遗忘症前后发生的事件，也不能存储新的记忆。患者意识清醒和焦虑，通常由于记不起来重复同样的问题或词语。他们可能会混淆时间和地点，但通常不会混淆其他人的身份。它们可以为不依赖于记忆的问题提供连贯的答案。

遗忘症通常持续1至8小时，但也可能持续30分钟或长达24小时（罕见）。

大多数短暂性全面性遗忘症患者一生只有一次发作，除非原因是癫痫发作或偏头痛。约5-25%的患者重复发作。

发作后，意识模糊很快消失，并完全恢复，尽管可能不记得发作时发生的事情。

由酒精或药物引起的暂时性遗忘症，如短暂性全面性遗忘症，会损害注意力、清晰思考的能力以及形成和储存新记忆的能力。然而，它与短暂性全面性遗忘症的不同之处在于：