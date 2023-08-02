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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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短暂性全面遗忘

作者：Juebin Huang, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center
已审核/已修订 8月 2023
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短暂性全面性遗忘症是对导致失忆的事件发生之前、期间以及之后的事情的突然暂时性记忆丧失。

  • 引起短暂性全面性遗忘症的原因尚不清楚，但类似的、暂时的记忆丧失可能由饮酒过多或服用某些药物引起。

  • 短暂性全面性遗忘症患者突然临时不能存储新的记忆，也不能记起发作期间的事件。

  • 医生主要根据症状和某些磁共振成像结果诊断这种遗忘症。

  • 短暂性全面性遗忘症没有持久影响，不需要治疗，除非确定遗忘症的病因。

短暂性全面性遗忘症常见于50至70岁的人。它罕见发于 50 岁以下的人。男性发病率略高于女性。

短暂性全面遗忘症的原因

引起短暂性全面性遗忘症的原因尚不清楚。某些专家怀疑原因是否可能包括癫痫发作、偏头痛、静脉血流问题、颞叶供血动脉临时阻塞（如由血栓引起）和/或心理因素。然而，没有强有力的证据表明任何这些疾病会导致短暂性全面性遗忘症。

短暂性全面性遗忘症可以由以下因素引发

  • 突然浸入冷水或热水中

  • 体力消耗

  • 情绪或心理压力

  • 疼痛

  • 医疗程序

  • 性交

  • 瓦尔萨尔瓦动作(用力呼气而不让空气逸出，例如排便时)

但通常无法确定诱发原因。

以下情况可引起类似于短暂性全面性遗忘症的症状：

  • 过量饮酒

  • 适量服用某些镇静剂(如巴比妥酸盐)

  • 使用任何一种非法药物

  • 有时服用相对小剂量的苯二氮卓类(镇静剂)，尤其是咪达唑仑和三唑仑

短暂性全面遗忘症的症状

短暂性全面性遗忘症患者突然临时不能记起遗忘症前后发生的事件，也不能存储新的记忆。患者意识清醒和焦虑，通常由于记不起来重复同样的问题或词语。他们可能会混淆时间和地点，但通常不会混淆其他人的身份。它们可以为不依赖于记忆的问题提供连贯的答案。

遗忘症通常持续1至8小时，但也可能持续30分钟或长达24小时（罕见）。

大多数短暂性全面性遗忘症患者一生只有一次发作，除非原因是癫痫发作或偏头痛。约5-25%的患者重复发作。

发作后，意识模糊很快消失，并完全恢复，尽管可能不记得发作时发生的事情。

由酒精或药物引起的暂时性遗忘症，如短暂性全面性遗忘症，会损害注意力、清晰思考的能力以及形成和储存新记忆的能力。然而，它与短暂性全面性遗忘症的不同之处在于：

  • 人们只会忘记在他们受到酒精或药物影响之前和/或期间发生的事件。

  • 这些患者仅在酒精或药物作用下才出现意识模糊。

  • 通常，只有当他们喝同样量的酒或服用同样量的药物时，遗忘症才会复发。

短暂性全面遗忘症的诊断

  • 医师的评估

  • 磁共振成像

医生主要基于症状诊断短暂性全面性遗忘症。他们还做检测以检查其他引起突发性遗忘症的原因：

  • 全血细胞计数，以检查遗忘症的其他可能疾病

  • 酒精和凝血障碍的血液检查

  • 非法药物尿液检查

  • 脑部磁共振成像 (MRI)

由于颞叶癫痫发作会暂时损害记忆，医生可能会进行脑电图（EEG）检查提示癫痫发作的脑部异常电活动。

当首次出现短暂性全面性遗忘时，MRI不显示特异性异常。但是，几天后，MRI 可能会在脑中对形成和检索记忆很重要的一个区域（海马体）显示微小的点。斑点可能代表小面积血流量减少区域，提示遗忘症的可能原因。

如果短暂性遗忘复发，可进行更广泛的评估。

短暂性全面遗忘症的治疗

  • 病因（若已明确）治疗

短暂性全面性遗忘症没有特定的治疗方法。它没有持久影响，仅罕见复发。

如果确定，则治疗短暂性全面性遗忘症的原因。例如，如果癫痫发作是病因，则使用抗癫痫药物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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