短暂性全面性遗忘症是对导致失忆的事件发生之前、期间以及之后的事情的突然暂时性记忆丧失。
引起短暂性全面性遗忘症的原因尚不清楚，但类似的、暂时的记忆丧失可能由饮酒过多或服用某些药物引起。
短暂性全面性遗忘症患者突然临时不能存储新的记忆，也不能记起发作期间的事件。
医生主要根据症状和某些磁共振成像结果诊断这种遗忘症。
短暂性全面性遗忘症没有持久影响，不需要治疗，除非确定遗忘症的病因。
短暂性全面性遗忘症常见于50至70岁的人。它罕见发于 50 岁以下的人。男性发病率略高于女性。
短暂性全面遗忘症的原因
引起短暂性全面性遗忘症的原因尚不清楚。某些专家怀疑原因是否可能包括癫痫发作、偏头痛、静脉血流问题、颞叶供血动脉临时阻塞（如由血栓引起）和/或心理因素。然而，没有强有力的证据表明任何这些疾病会导致短暂性全面性遗忘症。
短暂性全面性遗忘症可以由以下因素引发
突然浸入冷水或热水中
体力消耗
情绪或心理压力
疼痛
医疗程序
性交
瓦尔萨尔瓦动作(用力呼气而不让空气逸出，例如排便时)
但通常无法确定诱发原因。
以下情况可引起类似于短暂性全面性遗忘症的症状：
过量饮酒
适量服用某些镇静剂(如巴比妥酸盐)
使用任何一种非法药物
有时服用相对小剂量的苯二氮卓类(镇静剂)，尤其是咪达唑仑和三唑仑
短暂性全面遗忘症的症状
短暂性全面性遗忘症患者突然临时不能记起遗忘症前后发生的事件，也不能存储新的记忆。患者意识清醒和焦虑，通常由于记不起来重复同样的问题或词语。他们可能会混淆时间和地点，但通常不会混淆其他人的身份。它们可以为不依赖于记忆的问题提供连贯的答案。
遗忘症通常持续1至8小时，但也可能持续30分钟或长达24小时（罕见）。
大多数短暂性全面性遗忘症患者一生只有一次发作，除非原因是癫痫发作或偏头痛。约5-25%的患者重复发作。
发作后，意识模糊很快消失，并完全恢复，尽管可能不记得发作时发生的事情。
由酒精或药物引起的暂时性遗忘症，如短暂性全面性遗忘症，会损害注意力、清晰思考的能力以及形成和储存新记忆的能力。然而，它与短暂性全面性遗忘症的不同之处在于：
人们只会忘记在他们受到酒精或药物影响之前和/或期间发生的事件。
这些患者仅在酒精或药物作用下才出现意识模糊。
通常，只有当他们喝同样量的酒或服用同样量的药物时，遗忘症才会复发。
短暂性全面遗忘症的诊断
短暂性全面遗忘症的治疗
病因（若已明确）治疗
短暂性全面性遗忘症没有特定的治疗方法。它没有持久影响，仅罕见复发。
如果确定，则治疗短暂性全面性遗忘症的原因。例如，如果癫痫发作是病因，则使用抗癫痫药物。