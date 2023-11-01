肉毒毒素

有时需要进行手术

肉毒杆菌毒素（用于麻痹肌肉或治疗皱纹）是治疗偏侧面肌痉挛的首选药物。可直接注射到受累肌肉。还可以使用用于治疗三叉神经痛的相同药物，例如卡马西平、加巴喷丁、苯妥英、巴氯芬和三环类抗抑郁药。

如果药物治疗无效，可通过在其间放置一小块海绵的外科手术分离异常动脉（如存在）和神经，这称为血管减压。