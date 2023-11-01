面肌痉挛是由于第7对脑神经(面神经)和/或控制它的脑部区域(称为中枢或核)的功能障碍而导致的一侧无痛的非自愿抽搐。第 7 对脑神经支配面部肌肉运动、刺激唾液腺和泪腺分泌、传导舌前部（三分之二区）味觉、以及控制听力相关的肌肉。
抽搐起初可能只是偶尔发生，但可能会发展到几乎连续发生。
医生根据症状诊断偏侧面肌痉挛，但也会进行磁共振成像来检查其他可能导致类似症状的疾病。
偏侧面肌痉挛使用肉毒杆菌毒素或其他药物治疗，但如果药物无效，可能必须手术。
（另请参见脑神经疾病概述）
男、女两性均可患偏侧面肌痉挛，但中老年女性较多见。
痉挛可能由以下原因引起
位置不正常的动脉或动脉环，在面神经离开脑干的地方对其施压(压迫)
偏侧面肌痉挛的症状
偏侧面肌痉挛常起始于患侧眼睑，尔后逐渐蔓延到同侧面颊和口角。病初，抽搐为间歇性的，以后可逐渐发展成几乎是持续性的。
偏侧面肌痉挛基本无痛，但可能会令人尴尬，类似癫痫发作。
偏侧面肌痉挛的诊断
神经检查
磁共振成像
当医生看到痉挛时，会诊断出面肌痉挛。
应进行磁共振成像（MRI）以排除肿瘤、其他结构异常和多发性硬化，这些疾病都可能导致类似的症状。此外，MRI通常可以检测到压迫神经的异常动脉环。
偏侧面肌痉挛的治疗
肉毒毒素
有时需要进行手术
肉毒杆菌毒素（用于麻痹肌肉或治疗皱纹）是治疗偏侧面肌痉挛的首选药物。可直接注射到受累肌肉。还可以使用用于治疗三叉神经痛的相同药物，例如卡马西平、加巴喷丁、苯妥英、巴氯芬和三环类抗抑郁药。
如果药物治疗无效，可通过在其间放置一小块海绵的外科手术分离异常动脉（如存在）和神经，这称为血管减压。
神经减压术
当异位动脉压迫脑神经引起疼痛时，运用称之为血管减压术的外科手术方法可缓解疼痛。血管减压术可用于治疗三叉神经痛、偏侧面肌痉挛、舌咽神经痛。
如果是三叉神经受压，先把头颅后部头发剃尽，然后做一个切口。外科医生在颅骨上钻个小孔，掀起脑组织边缘，以暴露神经。接着，医生把异位动脉与三叉神经分离，并在其之间放置一块小海绵。
这个手术需要全身麻醉，但手术风险较小。副作用包括面部麻木、面部肌肉无力、复视、感染、出血、听力和平衡改变、瘫痪。
手术常可缓解疼痛，但约 15% 的患者可以复发。