三叉神经痛是由于第五脑神经(三叉神经)功能障碍引起的严重面部疼痛。三叉神经将来自面部的感觉传递至脑部，同时支配咀嚼肌。
病因常不清楚，有时是由异位动脉压迫三叉神经所致。
表现为反复发作的、短暂的、闪电样、暴发性、折磨人的刺痛。
根据特征性的疼痛做出诊断。
某些抗癫痫药和抗抑郁药或巴氯芬可以缓解疼痛，但有时需要手术。
（另请参见脑神经疾病概述）
三叉神经痛通常主要影响成人，尤其是老年人。更常见于女性。
三叉神经痛的常见原因之一是
靠近脑部的三叉神经被异位动脉压迫
年轻人的三叉神经痛偶尔由多发性硬化引起的神经损伤导致。罕见情况下，三叉神经痛由肿瘤压迫引起的损伤、异常动脉静脉连接（动静脉畸形）或给脑部供血的一条动脉某处隆起（动脉瘤）所致。
三叉神经痛的症状
三叉神经痛引起的疼痛可以自发发生，但通常是通过触摸面部、嘴唇或舌头上的特定部位(称为触发点)或刷牙或咀嚼等动作触发。表现为反复发作的、短暂的、闪电样、折磨人的刺痛，可发生于下脸部任何区域，但最常见于鼻翼旁的脸颊部和下颌部。
疼痛常仅累及单侧面部。发作常持续数秒，但也可持续达2分钟。一天可发作上百次，可使人丧失能力。因疼痛非常剧烈，常出现脸部肌肉抽搐，因此本病有时也称“痛性抽搐”。症状常可自行缓解，但在经过一个较长的无痛间隔期后又会复发。
三叉神经痛的诊断
神经检查
磁共振成像
虽然尚无特异性检查方法，但根据其特征性的疼痛性质，诊断三叉神经痛并不困难。进行脑部 MRI 确定动脉是否穿过该神经。这一信息可能指导以后的治疗。脑部 MRI 也可确定肿瘤是否压迫该神经。然而，医生必须将三叉神经痛与面部疼痛的其他可能原因（例如颌、牙齿或鼻窦疾病）区分开来。
三叉神经痛的治疗
抗癫痫药或其他药物
有时需要进行手术
因为疼痛发作短暂且反复，所以典型的止痛剂通常没有帮助，但是其他药物，特别是某些口服抗癫痫药可能有帮助。（抗癫痫药可稳定神经细胞膜。） 通常首先尝试使用抗癫痫药卡马西平。如果卡马西平无效或有无法耐受的副作用，则可使用奥卡西平、拉莫三嗪、加巴喷丁或苯妥英等抗癫痫药。
也可改用巴氯芬（一种用于减轻肌肉痉挛的药物）或阿米替林（一种三环类抗抑郁药）。如果阿米替林有无法耐受的副作用，可尝试其他三环类抗抑郁药。
在疼痛区域附近注射肉毒杆菌毒素（用于麻痹肌肉或治疗皱纹）可能有所帮助，但其有效性证据有限。
如果疼痛发作频繁且剧烈，医生可能会通过神经阻滞暂时缓解疼痛，直到口服药物生效。会将麻醉剂注入神经，以暂时阻断其功能。
如果服药后持续出现剧烈疼痛，则可手术治疗。如果是异位动脉压迫引起的三叉神经痛，通过外科手术在异位动脉和三叉神经之间放置一小海绵将它们隔开。这个手术（称血管减压术）可缓解疼痛达数年。如果是肿瘤引起的三叉神经痛，需手术切除肿瘤。
如果药物治疗无效，并且手术治疗风险太大，可通过神经阻滞确定其他治疗方法能否有效。如果将麻醉剂注入神经能缓解疼痛，则表示中断神经可缓解疼痛，有时可永久止痛。中断方法可能包括
手术切断神经
用射频探针（加热）或伽马刀切断神经
用球囊压迫神经
通过注射剂（如甘油）破坏神经
然而，减轻疼痛的手术通常会导致面部麻木。另外，疼痛也常复发。因此，患者可能需要接受许多治疗。这样可能会增加难治性剧烈疼痛的风险。
神经减压术
当异位动脉压迫脑神经引起疼痛时，运用称之为血管减压术的外科手术方法可缓解疼痛。血管减压术可用于治疗三叉神经痛、偏侧面肌痉挛、舌咽神经痛。
如果是三叉神经受压，先把头颅后部头发剃尽，然后做一个切口。外科医生在颅骨上钻个小孔，掀起脑组织边缘，以暴露神经。接着，医生把异位动脉与三叉神经分离，并在其之间放置一块小海绵。
这个手术需要全身麻醉，但手术风险较小。副作用包括面部麻木、面部肌肉无力、复视、感染、出血、听力和平衡改变、瘫痪。
手术常可缓解疼痛，但约 15% 的患者可以复发。