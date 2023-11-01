抗癫痫药或其他药物

有时需要进行手术

因为疼痛发作短暂且反复，所以典型的止痛剂通常没有帮助，但是其他药物，特别是某些口服抗癫痫药可能有帮助。（抗癫痫药可稳定神经细胞膜。） 通常首先尝试使用抗癫痫药卡马西平。如果卡马西平无效或有无法耐受的副作用，则可使用奥卡西平、拉莫三嗪、加巴喷丁或苯妥英等抗癫痫药。

也可改用巴氯芬（一种用于减轻肌肉痉挛的药物）或阿米替林（一种三环类抗抑郁药）。如果阿米替林有无法耐受的副作用，可尝试其他三环类抗抑郁药。

在疼痛区域附近注射肉毒杆菌毒素（用于麻痹肌肉或治疗皱纹）可能有所帮助，但其有效性证据有限。

如果疼痛发作频繁且剧烈，医生可能会通过神经阻滞暂时缓解疼痛，直到口服药物生效。会将麻醉剂注入神经，以暂时阻断其功能。

如果服药后持续出现剧烈疼痛，则可手术治疗。如果是异位动脉压迫引起的三叉神经痛，通过外科手术在异位动脉和三叉神经之间放置一小海绵将它们隔开。这个手术（称血管减压术）可缓解疼痛达数年。如果是肿瘤引起的三叉神经痛，需手术切除肿瘤。

如果药物治疗无效，并且手术治疗风险太大，可通过神经阻滞确定其他治疗方法能否有效。如果将麻醉剂注入神经能缓解疼痛，则表示中断神经可缓解疼痛，有时可永久止痛。中断方法可能包括

手术切断神经

用射频探针（加热）或伽马刀切断神经

用球囊压迫神经

通过注射剂（如甘油）破坏神经

然而，减轻疼痛的手术通常会导致面部麻木。另外，疼痛也常复发。因此，患者可能需要接受许多治疗。这样可能会增加难治性剧烈疼痛的风险。