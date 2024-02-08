进行性核上性麻痹（PSP）

进行性核上麻痹的症状通常始于60岁以后，但可能最早始于40岁。

首发症状通常是在不弯曲颈部的情况下向下看困难，以及上下楼梯困难。患者躯干变得僵硬，导致行走困难，跌倒风险增加。

随着疾病的进展，故意向上或向下看越来越困难，试图让眼球随物体移动也一样。最终，左右看也会变得困难。眼睛似乎冻结在它们的眶内。上眼睑可能上提，呈惊讶样。

患者肌肉强直、动作变慢。步态不稳，常有向后跌倒倾向。语言和吞咽困难。

其他症状包括失眠、焦虑不安、易怒、冷漠、情绪不稳。

疾病晚期，常出现抑郁和痴呆。与帕金森病相比，进行性核上性麻痹进展更快，出现跌倒的现象更早，对治疗反应更差，导致严重的肌肉僵硬和残疾，通常在 5 年内发生。通常，在症状开始后 10 年内死亡，通常是由吸入（吸入口腔分泌物和/或他们吃的食物或喝的液体）引起。