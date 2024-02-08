对运动障碍进行分类通常有助于医生识别原因。

运动障碍通常被归类为导致以下情况的障碍

运动减少或缓慢

运动增加

减少和/或减缓运动的最常见疾病是

增加运动的疾病包括

行为规癖是指动作重复、有节奏。发生在患有自闭症谱系障碍、智力障碍或脑炎的儿童以及没有这些疾病的儿童中。分散孩子的注意力(例如叫孩子的名字)通常可使这类动作停止。

协调问题有时被分类为增加运动的疾病。通常由小脑功能障碍引起，导致震颤以及平衡和行走问题。

然而，在一些疾病中，运动会增加和减少。例如，帕金森病会导致震颤 - 非故意（非自主）运动增加 - 和故意（自主）运动缓慢。

增加运动的疾病可能是

一些快速、无节奏的运动，例如妥瑞症，可以被暂时停止(抑制)。其他，如偏侧投掷症、舞蹈病及肌阵挛，可能难以抑制或不可能完全抑制。