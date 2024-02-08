提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

运动障碍总览

作者：Alex Rajput, MD, University of Saskatchewan;
Eric Noyes, MD, University of Saskatchewan
已审核/已修订 2月 2024
浏览专业版

    身体的每一个活动，从举手到微笑，都涉及中枢神经系统（脑和脊髓）、周围神经与肌肉之间复杂的相互作用，这个过程中任何一个部分受损或出现功能异常都可导致运动障碍。

    根据受损性质和部位不同，可出现各种不同类型的运动障碍，罗列如下：

    • 控制自主（有意）运动的脑组织受损或脑与脊髓的联系受损：受累肌肉的自主运动无力或瘫痪，伴反射增强。

    • 基底节受损（脑基底部神经细胞聚集的部位，位于脑深部）：出现不自主（无意）运动或运动减少，但没有肌无力和反射改变。

    • 小脑受损：运动不协调

    基底神经节有助于启动和平滑自主肌肉运动，抑制不自觉的运动，并协调姿势的变化。

    小脑协调身体的运动，帮助四肢平稳准确地运动，并帮助保持平衡。

    有些运动障碍，如呃逆，持续时间短暂，很少带来任何不便。其他疾病，例如帕金森病，是严重的渐进性疾病，损害了说话、使用手、行走和站立时保持平衡的能力。

    基底神经节的位置

    基底神经节是位于脑部深处的神经细胞的集合。它们包括：

    • 尾状核（呈细尾状的C形结构）

    • 壳核

    • 苍白球（邻近壳核）

    • 丘脑底核

    • 黑质

    基底神经节有助于启动和平滑肌肉运动，抑制不自觉的运动，并协调姿势的变化。

    分类

    对运动障碍进行分类通常有助于医生识别原因。

    运动障碍通常被归类为导致以下情况的障碍

    • 运动减少或缓慢

    • 运动增加

    减少和/或减缓运动的最常见疾病是

    增加运动的疾病包括

    行为规癖是指动作重复、有节奏。发生在患有自闭症谱系障碍智力障碍脑炎的儿童以及没有这些疾病的儿童中。分散孩子的注意力(例如叫孩子的名字)通常可使这类动作停止。

    协调问题有时被分类为增加运动的疾病。通常由小脑功能障碍引起，导致震颤以及平衡和行走问题。

    然而，在一些疾病中，运动会增加和减少。例如，帕金森病会导致震颤 - 非故意（非自主）运动增加 - 和故意（自主）运动缓慢。

    增加运动的疾病可能是

    • 有节奏的，主要是震颤（尽管震颤有时是不规则的，例如肌张力障碍情况下）

    • 无节奏，可能涉及缓慢或快速的运动或持续的姿势

    一些快速、无节奏的运动，例如妥瑞症，可以被暂时停止(抑制)。其他，如偏侧投掷症、舞蹈病及肌阵挛，可能难以抑制或不可能完全抑制。

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID APPS in CHINA iOS
    ANDROID APPS in CHINA iOS
    ANDROID APPS in CHINA iOS

    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。