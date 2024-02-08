身体的每一个活动，从举手到微笑，都涉及中枢神经系统（脑和脊髓）、周围神经与肌肉之间复杂的相互作用，这个过程中任何一个部分受损或出现功能异常都可导致运动障碍。
根据受损性质和部位不同，可出现各种不同类型的运动障碍，罗列如下：
控制自主（有意）运动的脑组织受损或脑与脊髓的联系受损：受累肌肉的自主运动无力或瘫痪，伴反射增强。
基底节受损（脑基底部神经细胞聚集的部位，位于脑深部）：出现不自主（无意）运动或运动减少，但没有肌无力和反射改变。
小脑受损：运动不协调
基底神经节有助于启动和平滑自主肌肉运动，抑制不自觉的运动，并协调姿势的变化。
小脑协调身体的运动，帮助四肢平稳准确地运动，并帮助保持平衡。
有些运动障碍，如呃逆，持续时间短暂，很少带来任何不便。其他疾病，例如帕金森病，是严重的渐进性疾病，损害了说话、使用手、行走和站立时保持平衡的能力。
基底神经节的位置
基底神经节是位于脑部深处的神经细胞的集合。它们包括：
基底神经节有助于启动和平滑肌肉运动，抑制不自觉的运动，并协调姿势的变化。
分类
对运动障碍进行分类通常有助于医生识别原因。
运动障碍通常被归类为导致以下情况的障碍
运动减少或缓慢
运动增加
减少和/或减缓运动的最常见疾病是
增加运动的疾病包括
行为规癖是指动作重复、有节奏。发生在患有自闭症谱系障碍、智力障碍或脑炎的儿童以及没有这些疾病的儿童中。分散孩子的注意力(例如叫孩子的名字)通常可使这类动作停止。
协调问题有时被分类为增加运动的疾病。通常由小脑功能障碍引起，导致震颤以及平衡和行走问题。
然而，在一些疾病中，运动会增加和减少。例如，帕金森病会导致震颤 - 非故意（非自主）运动增加 - 和故意（自主）运动缓慢。
增加运动的疾病可能是
有节奏的，主要是震颤（尽管震颤有时是不规则的，例如肌张力障碍情况下）
无节奏，可能涉及缓慢或快速的运动或持续的姿势
一些快速、无节奏的运动，例如妥瑞症，可以被暂时停止(抑制)。其他，如偏侧投掷症、舞蹈病及肌阵挛，可能难以抑制或不可能完全抑制。