胸廓出口综合征(TOS)

胸廓出口综合征是由于在颈和胸之间通过的神经、动脉或大静脉受压导致的一组疾病。当神经受压时，手、颈、肩和手臂会出现疼痛和针刺感觉（感觉异常）。当动脉受压时，手臂变得苍白并发凉。当静脉受压时，手臂肿胀，表层皮肤可能看起来呈浅蓝色。

神经和血管在颈和胸之间的狭窄通道内通过时可能受到压迫。

疼痛多从颈部、肩部扩散至上肢。

多种诊断测试可用于寻找可能病因，但是没有任何测试可以确定诊断。

物理疗法、锻炼和止痛药通常有助于缓解症状，但有时需要手术。

（另请参阅周围神经系统概述）

胸部出口是颈部和胸部之间的通道，用于主要血管和许多神经进入手臂。由于此通道比较狭窄，当各个结构（如肋骨、锁骨或上面的肌肉）之间的血管或上肢神经受压时，会出现各种症状。然而，胸廓出口综合征的确切原因通常不明。

非常罕见的是，病因是明确的解剖学异常，例如：

颈部的一根额外的小肋骨(颈肋骨)，对动脉施加压力

胸部的一根异常肋骨

愈合不良的锁骨骨折

胸廓出口综合征 图片

在胸廓出口综合征中，女性比男性常见，35～55岁之间多见。

胸廓出口综合征的症状 如果神经受压，胸廓出口综合征引起疼痛和发麻的感觉，通常始于颈部或肩部，然后沿着手臂内表面扩散到手部。 如果锁骨下动脉（位于锁骨下方）之一受压，手臂血流减少，手臂会变得苍白并发凉。 如果静脉受压，受影响一侧的手、手臂和肩膀可能会肿胀，或者上覆的皮肤可能看起来发蓝（这种情况称为发绀），因为血流受损。很少情况下，压力会严重到足以引起雷诺综合征，手指会变得苍白或发蓝，并且当暴露在寒冷中时通常会麻木。

胸廓出口综合征的诊断 医师的评估

通常做神经传导检查和肌电图

通常进行磁共振成像

颈部X光片

有时进行血管造影 医生根据症状、体检结果和若干诊断测试结果来诊断胸廓出口综合征。但上述任何检查均不能百分百肯定或否定胸廓出口综合征的诊断。 通常进行以下测试： 神经传导检查和肌电图可以检测胸廓出口综合征的异常特征。

磁共振成像(MRI)检查解剖学异常。 医生可将听诊器放在锁骨上或腋窝顶部附近进行听诊，如果听到杂音，则提示被附近结构挤压的动脉中存在异常血流（杂音）。或者医生可以对颈部进行X光检查，在贯穿颈部的脊柱部分寻找额外的肋骨。 可以对手臂中的动脉(肱动脉)进行血管造影，以检测异常血流。在这项测试中，将X光上可见的物质(不透射线的造影剂)注入血流后拍摄X光片。