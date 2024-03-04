周围神经系统包括除中枢神经系统（脑和脊髓）以外的所有神经。
因此，周围神经系统包括
连接头部、面部、眼睛、鼻子、肌肉和耳朵与脑的神经（脑神经）
连接脊髓与身体其他部位的神经，包括31对脊神经
1000 多亿个神经细胞分布于全身各个部位
用大脑控制肌肉运动
肌肉运动是脑与肌肉之间通过神经传递信息来完成的。肌肉运动的动力可能起源于脑部，如一个人有意识地决定移动肌肉——例如，拿出一本书。
或者肌肉运动的动力可能起源于感觉。例如，皮肤的特殊神经末梢（感觉感受器）使人们能够感觉到疼痛或温度变化。这些感觉信息传递到脑部，脑部会传递信息至肌肉，以针对这一情况做出反应。这种类型的交换涉及两个复杂的神经通路：
如果感觉突然出现并且很严重（如在尖石上行走或拿起一杯非常热的咖啡），冲动可能会传到脊髓并直接回到运动神经，绕过脑部。其结果是肌肉快速反应——立即从引起疼痛的任何部位撤出。这种反应称为脊柱反射。
周围神经任何部位的损伤都会导致周围神经系统功能异常：
轴突（传递信息的部分）
神经细胞体
髓鞘(轴突周围的膜，其功能很像电线周围的绝缘，使神经冲动能够快速传播)
神经细胞的典型结构
神经细胞（神经元）由大的胞体和神经纤维组成，神经纤维是传出神经冲动的延长部分（轴突）及接受冲动的分支（树突）。轴突的冲动穿过突触（2 个神经细胞之间的连接处）到达另一个细胞的树突。
在脑和脊髓，轴突由少突胶质细胞环绕，在周围神经系统则由施旺细胞所包绕。这类细胞的膜由称作髓鞘的脂肪（脂蛋白）构成。细胞膜紧紧包裹在轴突周围，形成多层鞘。如同电线一样，髓鞘类似于神经的绝缘层。有髓鞘的神经纤维传递神经冲动的速度比无髓鞘的神经快得多。
绝缘的神经纤维
多数神经纤维，无论其在脑内或是在脑外，都由髓磷脂构成的多层脂肪（脂蛋白）组织所包裹。它们形成了髓鞘。就像电线周围的绝缘一样，髓鞘使神经信号(电脉冲)能够快速准确地沿着神经纤维传导。当髓鞘受损时(称为脱髓鞘)，神经不能正常传导电脉冲。
周围神经疾病可以影响
单神经（单神经病）
身体不同区域的两个或多个周围神经（多发性单神经病)
整个身体的很多神经，但通常位于身体两侧的相同区域（多发性神经病)
脊神经根（与脊髓相连的脊神经部分）
神经丛（一种神经纤维网络，其中来组不同脊神经的纤维被分类和重组以支配身体的特定区域）
神经肌肉接头（神经和肌肉的连接处）
如果运动神经（控制肌肉运动）受损，则肌肉可能会无力或瘫痪。如果感觉神经受损（传导疼痛、温度和震动等感觉信息），会导致感觉异常或感觉缺失。
周围神经疾病的病因
周围神经病变可以是遗传性或获得性（由接触毒物、受伤、感染、或代谢性、或炎症性疾病引起）。
周围神经病变和相关疾病的一些病因
类型
举例
运动神经元病*
遗传性的
0–4型脊髓性肌肉萎缩症
突发性获得性疾病
慢性获得性疾病
肌萎缩性侧索硬化症*（葛雷克氏症）、副肿瘤综合征、脊髓灰质炎后综合征和进行性延髓麻痹
神经根疾病
遗传性的
神经纤维瘤（神经组织的柔软、肉质生长物）
获得性的
神经丛疾病
获得性的
急性臂神经炎、自身免疫疾病、新生儿分娩损伤、糖尿病、血肿（血袋）、严重损伤（例如高速交通事故造成的损伤）、转移癌、放射疗法、神经纤维瘤病（罕见）和神经肿瘤
周围神经疾病
遗传性的
遗传性神经病（例如Charcot-Marie-Tooth病）
感染性
丙型肝炎、带状疱疹、HIV感染、莱姆病、SARS-CoV-2（导致COVID-19的病毒）和梅毒
炎症
缺血性（由供血中断引起）
血管炎（血管炎症）
代谢性
压力相关性（称作神经卡压综合征）
毒素性
砷、铅和汞
神经肌肉接头疾病
各种原因
婴儿肉毒中毒、Eaton-Lambert综合征、重症肌无力和因暴露于某些杀虫剂（有机磷杀虫剂）或化学战争毒剂（如沙林气和Novichok，后者在俄罗斯研发，并曾用于暗杀）或使用某些药物（如箭毒，已在手术期间用于放松毒肢和毒物杀伤）引起的功能障碍
* 肌萎缩性侧索硬化症等运动神经元病会影响脑和脊髓中的神经。
可能类似于周围神经疾病的疾病
某些疾病会导致脊髓和脑部控制肌肉运动的神经细胞进行性恶化（运动神经元病），也会导致周围神经内的神经细胞进行性恶化。运动神经元病与周围神经疾病类似，周围神经疾病会累及脑和脊髓以外（而非脊髓或脑的内部）的神经细胞。运动神经元疾病可能由病毒（如脊髓灰质炎病毒）、遗传或没有明确病因（如肌萎缩性侧索硬化症）引起。
神经肌肉接头疾病与周围神经疾病不同，但它们可能会产生类似的后果，如肌肉无力。神经肌肉接头是周围神经纤维末端与肌肉膜上的特殊部位相连的地方。神经纤维释放一种化学信使（神经递质），它向神经肌肉接头发送神经冲动，并发出信号促使肌肉收缩。神经肌肉接头疾病包括
Novichok 是在俄罗斯开发的，曾用于暗杀尝试。箭毒用于在手术期间帮助放松肌肉，以及涂在毒性飞镖尖端时用于麻痹和杀死。
*影响肌肉而不是神经的疾病（周围神经疾病是如此）也会导致肌肉无力。肌肉疾病可分类为
遗传性，如进行性假肥大性肌营养不良、贝克肌营养不良、卡魏尔氏病、肢节型肌营养不良症、先天性肌强直（肌强直性白内障）和肌强直性营养不良（斯坦纳特病）
内分泌性，如肢端肥大症（由生长激素分泌过多引起的过度生长）、库欣综合征、糖尿病、甲状腺功能亢进（甲状腺过度活跃）以及甲状腺机能减退（甲状腺不够活跃）
炎性，如感染（通常为病毒性）以及多发性肌炎和皮肌炎
医生通过测试来确定虚弱的原因是肌肉、神经肌肉接头还是神经疾病。
外周神经疾病的诊断
医师的评估
可能需要进行肌电图和神经传导检查、影像学检查或活检
疑似遗传性神经病变需要行基因检测
为了诊断周围神经疾病，应要求患者描述他们的症状，包括
症状起始时间
首发症状
症状随时间有何变化
受累身体部位
什么可缓解和加重症状
医生还会询问可能的原因，例如是否患有任何感染或其他疾病，是否接触过毒素，以及是否有任何家庭成员有类似的症状。这些信息可以给医生提供导致症状的病因线索。
全面体检和神经系统检查有助于确定病因。他们会评估：
医生的检查结果可提示可能的病因和接下来需要进行的检查。
检查可包括以下内容：
肌电图和神经传导检查，以帮助医生确定问题是在神经、神经肌肉接头还是肌肉
影像学检查，以此检查影响脑神经或脊髓的异常（例如肿瘤），并排除症状的其他原因
肌肉和神经活检，以确定问题的类型（例如神经脱髓鞘或发炎）
如果医生怀疑遗传性神经病，则进行基因测试（检测异常基因的血液测试）
外周神经疾病的治疗
尽可能进行病因治疗
缓解症状
可能的物理、职业和语言治疗
如果症状由某种疾病引起，则尽可能治疗该疾病。否则，医生应侧重于缓解症状。
由医疗执业者组成的多类型团队（多学科团队）能够帮助患者应对进行性残疾。团队可能包括
如果周围神经疾病缩短了寿命，患者、家庭成员和护理人员必须与卫生保健从业人员坦率谈论卫生保健决策，以防患者无法做出卫生保健决策。最好的方法是准备一份法律文件，说明个人对医疗保健决定的愿望(称为事先指示)，以防个人无法做出医疗保健决定。