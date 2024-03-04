可能类似于周围神经疾病的疾病

可能类似于周围神经疾病的疾病

某些疾病会导致脊髓和脑部控制肌肉运动的神经细胞进行性恶化（运动神经元病），也会导致周围神经内的神经细胞进行性恶化。运动神经元病与周围神经疾病类似，周围神经疾病会累及脑和脊髓以外（而非脊髓或脑的内部）的神经细胞。运动神经元疾病可能由病毒（如脊髓灰质炎病毒）、遗传或没有明确病因（如肌萎缩性侧索硬化症）引起。

神经肌肉接头疾病与周围神经疾病不同，但它们可能会产生类似的后果，如肌肉无力。神经肌肉接头是周围神经纤维末端与肌肉膜上的特殊部位相连的地方。神经纤维释放一种化学信使（神经递质），它向神经肌肉接头发送神经冲动，并发出信号促使肌肉收缩。神经肌肉接头疾病包括

Novichok 是在俄罗斯开发的，曾用于暗杀尝试。箭毒用于在手术期间帮助放松肌肉，以及涂在毒性飞镖尖端时用于麻痹和杀死。

*影响肌肉而不是神经的疾病（周围神经疾病是如此）也会导致肌肉无力。肌肉疾病可分类为

遗传性，如进行性假肥大性肌营养不良、贝克肌营养不良、卡魏尔氏病、肢节型肌营养不良症、先天性肌强直（肌强直性白内障）和肌强直性营养不良（斯坦纳特病）

内分泌性，如肢端肥大症（由生长激素分泌过多引起的过度生长）、库欣综合征、糖尿病、甲状腺功能亢进（甲状腺过度活跃）以及甲状腺机能减退（甲状腺不够活跃）

炎性，如感染（通常为病毒性）以及多发性肌炎和皮肌炎

代谢性，如脂质和糖原贮积病、酒精使用障碍以及低钾血症（钾水平偏低）

医生通过测试来确定虚弱的原因是肌肉、神经肌肉接头还是神经疾病。