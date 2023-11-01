血管造影术程序前，通常要求待检者禁食水12小时。

进行程序时，患者卧于 X 线检查台上（X 线可以轻易穿过的案台）。由于检查台可以倾斜，因此，用带子固定胸部和下肢。需要时可以调整 X 线摄像机的位置。置于胸部的电极用来监测心脏电活动。还监测血压和氧水平。

局部麻醉后，医生一般选取腹股沟或有时在上臂处做一个小切口。然后将一根细小、柔韧的管子（导管）插进动脉内，通过血管放到需要评估位置。导管就位后，注射不透 X 线造影剂（一种含碘液体，X 线上可见）。造影剂随血流流过血管，从而显示血管情况。影像可投照于荧光屏上，并被记录下来。所以，医生可以评估血管结构，鉴别异常表现。

在血管造影前，常予以静脉镇静药物处理，以使患者放松和安静。但在整个操作过程中都保持清醒。患者有任何不适都应报告。

根据被检部位、检查类型或操作情况，血管造影时间可以不到一个小时或几个小时不等。这通常作为一个门诊程序。

如果经动脉插入导管，操作结束后必须紧压穿刺处10到20分钟。压迫可减少出血和肿胀。