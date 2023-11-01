血管造影术是一种使用 X 线和造影剂生成血管图像的医学影像学检查。
对于血管造影而言，X 线用于显示血管细微图像。有时称为常规血管造影术，以区分计算机断层扫描 (CT) 血管造影术和磁共振血管造影术 (MRA)。血管造影时，医生也可同时处理血管病变。血管造影术虽属于有创检查，但是相对安全。
血管造影能提供静息或运动图像（血管荧光电影照相术）。该技术能够显示快速血流通过血管如何运动。（另见冠状动脉造影和影像学检查概述。）
血管造影术程序
血管造影术程序前，通常要求待检者禁食水12小时。
进行程序时，患者卧于 X 线检查台上（X 线可以轻易穿过的案台）。由于检查台可以倾斜，因此，用带子固定胸部和下肢。需要时可以调整 X 线摄像机的位置。置于胸部的电极用来监测心脏电活动。还监测血压和氧水平。
局部麻醉后，医生一般选取腹股沟或有时在上臂处做一个小切口。然后将一根细小、柔韧的管子（导管）插进动脉内，通过血管放到需要评估位置。导管就位后，注射不透 X 线造影剂（一种含碘液体，X 线上可见）。造影剂随血流流过血管，从而显示血管情况。影像可投照于荧光屏上，并被记录下来。所以，医生可以评估血管结构，鉴别异常表现。
在血管造影前，常予以静脉镇静药物处理，以使患者放松和安静。但在整个操作过程中都保持清醒。患者有任何不适都应报告。
根据被检部位、检查类型或操作情况，血管造影时间可以不到一个小时或几个小时不等。这通常作为一个门诊程序。
如果经动脉插入导管，操作结束后必须紧压穿刺处10到20分钟。压迫可减少出血和肿胀。
血管造影术的应用
血管造影术的分类
动脉造影
动脉造影可产生动脉图像，是最常见的血管造影类型。
静脉造影
静脉造影可产生静脉图像。在诊断静脉血栓（深静脉血栓形成）时，超声检查已很大程度上取代静脉造影。
数字减影血管造影术
数字减影血管造影可提供脑部血管的图像。在这个操作中，注射不透射线的造影剂前后，均拍摄一张血管 X 线影像。计算机从其他影像中减除一个影像。所以，除动脉影像外其他（如骨骼）都被消除。结果动脉影像更为清晰。
血管造影常见类型
类型
待检部位
临床应用
心脏血管
使用心导管，检查心脏本身
诊断冠状动脉疾病和其他心脏病
决定心脏病的严重程度
鉴别胸痛、气短或某一其他症状的原因
行心脏瓣膜置换术前明确患者心脏特殊结构
主动脉造影
主动脉
检查下列病变：
脑血管造影
脑血管
检查下列病变：
眼底血管
评估由于糖尿病（糖尿病性视网膜病）或黄斑变性对视网膜造成的损害
激光治疗前评估视网膜
外周动脉造影
上肢、下肢躯干动脉，除了主动脉和心脏动脉外
检查下列病变：
肺血管造影术*
肺血管
诊断肺栓塞（心脏通往肺部的肺动脉被血栓阻塞）并确定肺动脉和静脉异常
*CT 肺血管造影术很大程度上已经取代了常规肺血管造影术，因为它的侵入性较小。
CT=计算机断层扫描。