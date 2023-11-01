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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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血管造影术

作者：Mustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
已审核/已修订 11月 2023 | 修改的 12月 2023
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小知识

血管造影术是一种使用 X 线和造影剂生成血管图像的医学影像学检查。

对于血管造影而言，X 线用于显示血管细微图像。有时称为常规血管造影术，以区分计算机断层扫描 (CT) 血管造影术磁共振血管造影术 (MRA)。血管造影时，医生也可同时处理血管病变。血管造影术虽属于有创检查，但是相对安全。

血管造影能提供静息或运动图像（血管荧光电影照相术）。该技术能够显示快速血流通过血管如何运动。（另见冠状动脉造影影像学检查概述。）

血管造影术程序

血管造影术程序前，通常要求待检者禁食水12小时。

进行程序时，患者卧于 X 线检查台上（X 线可以轻易穿过的案台）。由于检查台可以倾斜，因此，用带子固定胸部和下肢。需要时可以调整 X 线摄像机的位置。置于胸部的电极用来监测心脏电活动。还监测血压和氧水平。

局部麻醉后，医生一般选取腹股沟或有时在上臂处做一个小切口。然后将一根细小、柔韧的管子（导管）插进动脉内，通过血管放到需要评估位置。导管就位后，注射不透 X 线造影剂（一种含碘液体，X 线上可见）。造影剂随血流流过血管，从而显示血管情况。影像可投照于荧光屏上，并被记录下来。所以，医生可以评估血管结构，鉴别异常表现。

在血管造影前，常予以静脉镇静药物处理，以使患者放松和安静。但在整个操作过程中都保持清醒。患者有任何不适都应报告。

根据被检部位、检查类型或操作情况，血管造影时间可以不到一个小时或几个小时不等。这通常作为一个门诊程序。

如果经动脉插入导管，操作结束后必须紧压穿刺处10到20分钟。压迫可减少出血和肿胀。

血管造影术的应用

血管造影用于检查血管（通常是动脉）是否异常。异常可包括

  • 阻塞

  • 狭窄

  • 动脉和静脉连接异常（动静脉畸形）

  • 炎症（血管炎

  • 血管壁变薄处凸起（动脉瘤

  • 血管壁撕裂（夹层

有时，血管造影期间可同时处理血管病变：

  • 可扩张狭窄的动脉。

  • 清除阻塞。

  • 为了保持动脉畅通而放置通金属网制成的管子（支架）。

  • 可修复血管撕裂和薄弱区。

  • 可阻断肿瘤或动静脉畸形的供血。

血管造影术的分类

动脉造影

动脉造影可产生动脉图像，是最常见的血管造影类型。

静脉造影

静脉造影可产生静脉图像。在诊断静脉血栓（深静脉血栓形成）时，超声检查已很大程度上取代静脉造影。

数字减影血管造影术

数字减影血管造影可提供脑部血管的图像。在这个操作中，注射不透射线的造影剂前后，均拍摄一张血管 X 线影像。计算机从其他影像中减除一个影像。所以，除动脉影像外其他（如骨骼）都被消除。结果动脉影像更为清晰。

表格
表格

血管造影常见类型

类型

待检部位

临床应用

冠脉造影

心脏血管

使用心导管，检查心脏本身

诊断冠状动脉疾病和其他心脏病

决定血管成形术冠脉旁路移植术的可行性

决定心脏病的严重程度

鉴别胸痛、气短或某一其他症状的原因

行心脏瓣膜置换术前明确患者心脏特殊结构

主动脉造影

主动脉

检查下列病变：

脑血管造影

脑血管

检查下列病变：

荧光素血管造影

眼底血管

评估由于糖尿病（糖尿病性视网膜病）或黄斑变性对视网膜造成的损害

激光治疗前评估视网膜

外周动脉造影

上肢、下肢躯干动脉，除了主动脉和心脏动脉外

检查下列病变：

肺血管造影术*

肺血管

诊断肺栓塞（心脏通往肺部的肺动脉被血栓阻塞）并确定肺动脉和静脉异常

*CT 肺血管造影术很大程度上已经取代了常规肺血管造影术，因为它的侵入性较小。

CT=计算机断层扫描。

血管造影术的缺点

对于某些患者，血管造影会引起不适。少数人会出现造影剂过敏型反应。注射部位可发生出血、感染或疼痛。导管损伤血管罕见。

严重并发症如休克惊厥、肾损伤和心脏骤停（心脏停搏）极为罕见。有时在检查期间，出现心脏短暂跳动脱漏或减慢。

尽管出现并发症的比例仍低，但老年人发生并发症的危险性较高。

血管造影术中使用的辐射量因操作程序而异，但通常比 X 线检查的辐射高得多。例如，冠状动脉造影的辐射剂量是单次胸部 X 线检查的 350 到 750 倍。

血管造影术并非总是随时可用的。必须由技术高超的医生执行。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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