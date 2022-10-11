身体对癌症的防御机制

抗原是被人体免疫系统识别并靶向破坏的外来物质。抗原存在于所有细胞表面，但正常情况下免疫系统不会对自身细胞发生作用。当细胞变为癌性时，新抗原——免疫系统不熟悉——出现在了细胞表面。免疫系统可以辨识出这些新抗原，称为肿瘤抗原，并将这些新抗原视为异物而吞噬或破坏。这就是身体破坏异常细胞的机制，并在癌形成前破坏它。但是，即使是完全正常的免疫系统也不能破坏所有的癌细胞。而且，一旦癌细胞复制并形成了一个癌细胞肿块（一个癌性肿瘤），身体的免疫系统就不可能破坏它。

在多种癌症（包括黑色素瘤、乳腺癌、卵巢癌和肝癌）中已经确定了肿瘤抗原。由肿瘤抗原制备的疫苗可能通过刺激免疫系统而预防或治疗肿瘤。这种疫苗是一个引起极大研究关注的领域。

某些肿瘤抗原可以在血液中检测到。这些抗原有时被称作肿瘤标志物。某些肿瘤标志物的测量可以用作评估患者对治疗的反应性（见表某些肿瘤标志物）。