癌症可能引起许多不同的症状，一些隐匿，一些绝不隐匿。（另见癌症的概况和癌症症状）

一些症状在癌症过程中早期出现，例如乳腺中无痛包块，并且因此应当由医生评价重要警示体征。其它症状，例如体重减轻或发烧，仅在癌症进展后才出现。另外，其它症状，例如大便习惯改变、便中带血或吞咽困难，是特定身体部位的癌症体征。

因为如果治疗启动时癌症不太晚期，则更可能治愈癌症，所以关键是早期发现癌症。一些症状可能是癌症的早期警示并且因此促使人们寻求医疗护理。幸运地，这些症状大部分通常由不太严重的疾病引起。然而，不应当忽略任何癌症的警示体征的出现。

一些警示体征具有普遍性。即，它们是不明确的变化，无助于确定任何特定癌症。然而，它们的存在仍可能有助于指引医生实施必要体检和实验室检查以排除或确诊。其它症状更具特异性，并且为医生指明癌症的具体种类或位置。

可能的癌症警示体征包括：