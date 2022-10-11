癌症是异常生长的细胞群（通常来源于一个单细胞）。这些细胞失去了正常的调控机制，可以不断地生长，侵袭邻近组织，向远处部位转移，并促进新血管的生长，使癌细胞从中获取营养。癌性（恶性）细胞可以从体内任何组织演变而来。
癌细胞经过生长、繁殖，形成癌组织肿块——称作肿瘤——浸润、破坏正常的邻近组织。术语“肿瘤”指异常生长或肿块。肿瘤可以是癌性也可以是非癌性。从原发（起始）部位来的癌细胞可以扩散（转移）到身体的各个部位。
甲状腺癌的分类
癌组织（恶性）可分为血液和造血组织的肿瘤（白血病和淋巴瘤）及“实体”肿瘤（实体细胞肿块）。癌性实体瘤可分类为癌或肉瘤。特定癌症可以通过它们初始发生的器官和其产生的细胞类型进一步分类，例如，皮肤鳞状细胞癌。
白血病和淋巴瘤是血液、造血组织以及免疫系统细胞的癌症。源自造血细胞的白血病排挤骨髓中正常血细胞的产生。来自淋巴瘤的癌细胞会使淋巴结增大，在腋下、腹股沟、腹部或胸部产生大肿块。
癌是内衬皮肤、肺、消化道和内脏的细胞的癌。例如，皮肤癌、肺癌、结肠癌、胃癌、乳腺癌、前列腺癌和甲状腺癌。通常，癌更常发生于老年人。
肉瘤是中胚层细胞癌。中胚层细胞正常情况下形成肌肉、血管、骨和结缔组织。例如，平滑肌肉瘤（消化器管壁中平滑肌的癌症）、骨肉瘤（骨癌）。通常，肉瘤更常发生于年轻人。
癌症术语
以下术语通常用于讨论癌症：
侵入性： 肿瘤生长和扩散的程度（或速度）
良性： 非癌性。良性肿瘤不侵袭邻近组织，也不会通过血流或淋巴系统扩散至远处部位（转移）。然而，良性肿瘤仍可能在原位生长，并通过压迫附近组织引起问题。
致癌物： 引起癌症的物质
原位癌： 癌细胞仍位于它开始生长的组织中，还没有侵袭周围正常组织或扩散到身体其他部位。
治愈： 完全消除癌症，特定的癌症不会复发
分化： 癌细胞的成熟程度、停止增殖并恢复正常细胞功能的程度，使它们不再看起来像快速增殖的原始细胞
等级： 癌细胞在显微镜下外观异常的程度，外观异常程度越高的细胞越具侵袭性
侵袭性： 癌症侵入和破坏周围组织的能力
恶性： 癌细胞可侵袭邻近组织，并可扩散到身体其它部位
恶变： 健康细胞发展成癌细胞的复杂过程
转移： 癌细胞扩散至一个新的部位
新生物： 对肿瘤的通称，不论是癌性的还是非癌性的
复发： 癌细胞在治疗后再现，无论是在原发部位还是作为转移灶（扩散）
缓解： 治疗后没有癌症存在的任何证据，但是体内仍可能存在癌症
分期： 癌症已经扩散的程度
生存率： 治疗后在一定时间段内存活的患者百分比（例如，5 年生存率是生存 5 年的患者百分比）
肿瘤： 异常赘生物或肿块
你知道吗……