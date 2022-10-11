癌组织（恶性）可分为血液和造血组织的肿瘤（白血病和淋巴瘤）及“实体”肿瘤（实体细胞肿块）。癌性实体瘤可分类为癌或肉瘤。特定癌症可以通过它们初始发生的器官和其产生的细胞类型进一步分类，例如，皮肤鳞状细胞癌。

白血病和淋巴瘤是血液、造血组织以及免疫系统细胞的癌症。源自造血细胞的白血病排挤骨髓中正常血细胞的产生。来自淋巴瘤的癌细胞会使淋巴结增大，在腋下、腹股沟、腹部或胸部产生大肿块。

癌是内衬皮肤、肺、消化道和内脏的细胞的癌。例如，皮肤癌、肺癌、结肠癌、胃癌、乳腺癌、前列腺癌和甲状腺癌。通常，癌更常发生于老年人。

肉瘤是中胚层细胞癌。中胚层细胞正常情况下形成肌肉、血管、骨和结缔组织。例如，平滑肌肉瘤（消化器管壁中平滑肌的癌症）、骨肉瘤（骨癌）。通常，肉瘤更常发生于年轻人。