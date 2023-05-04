儿童和青少年暴力行为

许多儿童和青少年偶尔会与他人发生身体冲突，但大多数儿童和青少年不会继续暴力行为或从事暴力犯罪。然而，在青春期之前表现出暴力行为的儿童发生犯罪的风险更高。

青少年暴力的许多危险因素与长期或反复的压力有关。这种压力会消极地改变脑发育。已知的暴力行为风险因素包括：

暴露于暴力或暴力伤害史

发育或行为问题

儿童或青少年看护者酗酒和滥用药物

父母或看护者严厉、松弛或不一致的纪律措施或忽视

与不良同龄人或帮派有关联

生活在经济机会减少、家庭严重混乱或社会混乱的社区

持有枪支

暴力与接触枪支、通过媒体（如社交媒体和新闻平台）接触暴力和接触虐待儿童和家庭暴力之间似乎存在关系。

含有暴力内容的电子游戏使儿童对暴力行为麻木。虽然专家不认为这些真的会使儿童变得暴力，但接触到这些内容的儿童更习惯于让暴力成为其生活的一部分。

（另见儿童行为问题概述和青少年行为问题。）

加入帮派 加入少年帮派一直与暴力行为相关，经常涉及枪支。 帮派成员年龄一般为 13 到 24 岁。帮派通常有名称和识别标志，如独特风格的服饰，使用特定的手势、纹身或涂鸦。一些帮派要求成员加入之前展示暴力行为。 青年人帮派中的暴力行为增加至少部分原因要归咎于帮派成员滥用药物，尤其是麻黄碱和海洛因。

欺凌 欺凌是指故意对弱小儿童造成心理或身体伤害。多达三分之一的儿童可能是恃强欺弱行为中的欺凌者、受害者或两者都是。 社会压力（如家庭收入低和父母教育水平低）是欺凌的风险因素。 欺凌有多种形式，包括 反复戏弄

威胁或恐吓

骚扰

暴力袭击

网络欺凌（利用电子邮件、短信、社交媒体和其他数字通信工具威胁和/或传播有害信息） “色情短信”，即（通常是通过手机）分享充斥着色情内容的信息或图片的行为，如果该信息或图片是与他人蓄意分享，以致使消息或图片发起者或者消息或图片中出现的人难堪或受伤害，则属于网络欺凌的一种形式。 欺凌者的行为会夸大自我价值感。他们通常称，欺凌会产生权力感和控制感。 受害者一般不会告诉任何人自己受到了欺负，这是因为他们感到羞愧，觉得对此无能为力，做不了什么事，或者因为他们害怕欺凌者会进行报复。受欺凌的儿童可能达到爆发点，在此时，他们会反抗，造成潜在的危险或灾难性结果。 欺凌者及其受害者均存在遭受不良后果的风险。受害者存在躯体损伤、自尊心差、焦虑、抑郁和缺课的风险。欺凌行为的许多受害者自己也成为欺凌者。欺凌者在以后的生活中更有可能锒铛入狱。欺凌者不太可能会继续留在学校、正常上班或成年后拥有稳定的人际关系。