随着儿童成长，儿童获得了很多技能。一些能力，如控制大小便，主要依赖于儿童神经和大脑的成熟水平。其他能力，如在家里和在学校里举止得体，则是儿童身体和智力（认知）发育、健康、性情、同父母、看护者和老师的关系之间复杂的相互作用的结果（另见儿童期发育）。当孩子们寻找可帮助自己应对压力的方法时，就会出现其他行为，例如吮吸拇指。还有其他行为会根据父母的养育方式而产生。
行为问题可能变得非常麻烦，以致威胁到儿童和他人之间的正常关系，或干扰情绪、社交和智力发育。一些行为问题包括
这些问题中有许多是由于儿童容易养成的正常发育习惯而产生的。
在正常发育中，一些行为问题，如尿床可能较轻并能够快速、自发消退。其他行为问题（如在患有注意力缺陷/多动障碍 [ADHD] 的儿童中发生的问题）可能需要持续治疗。
儿童中压力相关的行为
每个儿童处理压力的方式不同。某些行为可以帮助孩子缓解压力，包括吸吮拇指、咬指甲，甚至撞击头部等。
吸吮拇指
吸吮拇指（或吸吮安慰奶嘴）是儿童早期的正常现象，大多数孩子在 1 岁或 2 岁时可自行停止，但有的可持续到学龄期。在紧张时偶尔吸吮拇指是正常的行为，但在 5 岁后如果仍有习惯性地吸吮拇指，可改变上腭的形状，导致牙齿错位，并导致其他孩子的取笑。有时，持久性吮吸拇指可能是潜在情绪障碍的体征。
所有儿童最终都会停止吸吮拇指。父母仅在牙医建议时，或者他们觉得孩子吸吮拇指成为不健康的社会行为时，才需要对其进行干涉。
父母需要温柔地鼓励儿童，使其明白为什么应停止吸吮。一旦儿童发出自愿停止的信号，温柔的口头提醒会是良好的开端。之后可将象征性奖励直接放在拇指上，如彩带、指甲油或用无毒彩色标记笔绘制的星星。可使用其他方法，如将拇指用塑料包起来，或用小夹板固定防止孩子肘部弯曲，或在拇指指甲上涂抹苦味的物质。不过，使用这些方法时均不应违背儿童的意愿。
咬指甲
咬甲癖是低龄儿童中常见的问题。这种习惯通常随年龄增长而消失，并通常与紧张和焦虑有关。
可诱导孩子采取其他的习惯动作（如旋转铅笔等）来克服咬指甲。
设立奖励系统，如果孩子停止该行为，则可获得更多奖励，从而强化期望的行为。
撞头和节奏性摇摆
撞头和节奏性摇摆在健康学步儿童中较为常见。不过仍要提醒父母，儿童并非是处于一种苦恼不安的状态，实际上他是从这些行为中获得了舒适的感觉。
孩子通常在 18 个月至 2 岁之间对摇摆、旋转和撞头等动作逐渐丧失兴趣，但有时在年长儿和青春期孩子仍然可以反复出现。
患有孤独症或其他神经发育问题的孩子也可能会撞击头部或做其他重复性动作。不过，这些儿童会伴有其他症状，从而使诊断更为明显。
虽然孩子几乎不会因为这些行为而损伤到自己，但要减少其发生的可能性（及所造成的噪音强度），可通过把摇篮从墙壁旁边移开，或去掉摇篮下的轮子或铺设地毯，以及在摇篮内放置垫塞等方法。
行为问题与父母教养方式
表扬和奖励可以加强得当的行为。有时父母只会注意到儿童的不当行为，当儿童仅得到这种关注时结果会适得其反。因为大多数儿童喜欢因为不良行为而得到的注意，而不喜欢根本不被注意，所以父母应该每天为和孩子愉快地互动创造特殊的机会，避免增加孩子的不当行为。
一些相对轻微的行为问题可能归因于父母的教养方式。
亲子相互影响的问题是在孩子和双亲之间关系中的难题，这可能在生后最初几个月就开始了。以下原因可能导致关系紧张
妊娠或分娩困难
母亲受产后抑郁症影响
父亲、伴侣、亲人或朋友对母亲的支持不足
父母冷漠
宝宝变化不定的喂养和睡觉时间表给亲密关系的建立造成压力。大多数的孩子直到 3 至 4 个月以后才能够一觉睡到天亮。不好的亲子关系可以减缓心理和社会技能的发育，还可以引发生长迟滞。
医师或护士能够讨论个别的孩子的性情，并为父母提供婴儿发育的资料和妥善处理问题的有用技巧。到那时父母才可能产生更现实的期望，接受他们的内疚和冲突是正常的事实，并尝试重新建立一个健康的亲子关系。如果关系没有得到修复，孩子可能在以后继续出现问题。
不切实际的期望导致对行为的认识问题。例如，父母期望一名 2 岁的孩子在没有帮助的情况下拿起玩具，他们可能错误地认为这是一种行为问题。家长可能误解 2 岁孩子的其他正常的、与年龄相关的行为，例如拒绝遵循大人的要求或规则。
恶性循环是父母或看护者对儿童的的消极（不当）行为做出消极（生气）反应，导致儿童的行为更加消极，而使父母或看护者继续做出消极反应的一个循环。儿童从父母或看护者那里获得的关注通常会强化其不当行为。
在恶性循环中，儿童对压力和情绪不适的反应是固执、顶嘴、好斗和反抗，而不是哭闹。父母或看护者以责骂、大叫或打屁股来响应。当父母对胆怯、依赖心很强或者可操纵的儿童过度保护和过分纵容时，也会形成恶性循环。
如果父母学会忽略那些不会对他人产生负面影响的不当行为（如发脾气或拒绝进食），那么可能会打破恶性循环。将儿童的注意力重新引导至有趣的活动，借此可对期望行为进行奖励，这可使儿童和父母或看护者感受到成功。对不能忽视的行为，可以尝试转移注意力或隔离反省法。
纪律问题是当体制无效时发生的不当行为。纪律不仅是惩罚。它为孩子们提供清晰、层次分明、年龄适当的期望，让他们知道什么是预期的期望。比起惩罚不当行为，奖励所期望的行为是更容易、也更能让父母和子女双方满意。
在年龄较大的儿童和青少年中，当儿童试图摆脱父母的规则和监督时，可能会出现行为问题（见青少年行为问题）。父母应学习如何将此类问题与偶尔的判断错误区分开。
治疗
早期干预
父母的行为矫正策略
治疗的目标是通过让儿童想要改变他的行为来改掉不当行为。这一目标常需要父母的行为持续改变，继而使儿童的行为有所改善。
需要提早解决行为问题，因为这些行为存在的时间越长，则越难改变。有时，父母只需确信特定行为是正常的，或者只需听取一些简单的建议即可。给父母的一个简单的建议是：每天至少花 15 至 20 分钟与儿童进行愉快的活动，或唤起儿童对期望行为的注意力（“发现儿童的优点”）。还鼓励父母定期离开孩子，以帮助孩子学会获得安全感并能够独立生活。
纠正行为的其他策略包括：
找出孩子行为的诱因和可能不经意间强化它的因素（例如额外的关注）
向儿童明确界定哪些行为受欢迎和哪些行为不受欢迎
建立一致的规则和限制
跟踪对规则和限制的遵循情况
成功时提供奖励，行为不当时给予惩罚
关注行为本身，不要将行为等同于孩子本身（例如，说“那是不可接受的行为”，而不是“你是坏孩子”）。
执行规则时尽量减少愤怒，增加与儿童的积极互动
儿童健康专家推荐健康的纪律形式，例如积极强化得当的行为、设置限制、重新引导方向和设定未来期望。他们建议父母不要使用打屁股、击打、打耳光、威胁、侮辱、羞辱或抹黑等方式。
如果在 3 至 4 个月内行为问题无变化，医生可能会建议进行行为健康评估。
隔离反省法
当孩子们意识到他们的行为不得当或不可接受，并且他们也知道被大人暂停关注是一种惩戒时，这种方法应用起来很有效。通常来说，2 岁以后的孩子们才可以理解被大人暂停关注是对其不当行为的一种惩罚。当这种方法应用于如日托中心等群体性机构时，应特别谨慎，因为可能会产生一种有害的耻辱感。
当孩子知道他们的一种错误行为会导致隔离反省时，可以应用这种方法。在隔离反省法应用之前，孩子通常会受到口头警告和提醒。
必要时可以把孩子带过来，坐在隔离反省椅上，向其解释其不当的行为。
孩子坐在椅子上的时间为“每 1 岁实行 1 分钟”（最多 5 分钟）。应避免身体束缚。
让在规定时间之前离开椅子的儿童重新回到椅子上，并重新开始隔离反省。避免谈话和眼神接触。
当孩子到达预定时间并离开座位时，看护者应心平气和地询问隔离反省的原因。对于不能记起正确原因的孩子，可给予简单的提示。孩子不必对错误行为表示悔过，只要清楚知道隔离反省的原因。
隔离反省后，看护者应尽力认同孩子的得当行为并及时表扬。如果将孩子安排到远离不良行为的环境，并重新引导到新活动中，可能更容易实现得当的行为。
有时，当儿童接受隔离反省时，其不当行为升级。在这种情况下，看护者可能需要在隔离反省时间结束之前，将此儿童重新引导到另一项活动中。仅应在儿童理解为何进行隔离反省后，才重新引导到新活动中。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国儿科学会：惩罚孩子的最佳方式是什么？：提供帮助儿童学习可接受行为的最佳方法技巧的资源