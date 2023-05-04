表扬和奖励可以加强得当的行为。有时父母只会注意到儿童的不当行为，当儿童仅得到这种关注时结果会适得其反。因为大多数儿童喜欢因为不良行为而得到的注意，而不喜欢根本不被注意，所以父母应该每天为和孩子愉快地互动创造特殊的机会，避免增加孩子的不当行为。

一些相对轻微的行为问题可能归因于父母的教养方式。

亲子相互影响的问题是在孩子和双亲之间关系中的难题，这可能在生后最初几个月就开始了。以下原因可能导致关系紧张

妊娠或分娩困难

母亲受产后抑郁症影响

父亲、伴侣、亲人或朋友对母亲的支持不足

父母冷漠

宝宝变化不定的喂养和睡觉时间表给亲密关系的建立造成压力。大多数的孩子直到 3 至 4 个月以后才能够一觉睡到天亮。不好的亲子关系可以减缓心理和社会技能的发育，还可以引发生长迟滞。

医师或护士能够讨论个别的孩子的性情，并为父母提供婴儿发育的资料和妥善处理问题的有用技巧。到那时父母才可能产生更现实的期望，接受他们的内疚和冲突是正常的事实，并尝试重新建立一个健康的亲子关系。如果关系没有得到修复，孩子可能在以后继续出现问题。

不切实际的期望导致对行为的认识问题。例如，父母期望一名 2 岁的孩子在没有帮助的情况下拿起玩具，他们可能错误地认为这是一种行为问题。家长可能误解 2 岁孩子的其他正常的、与年龄相关的行为，例如拒绝遵循大人的要求或规则。

恶性循环是父母或看护者对儿童的的消极（不当）行为做出消极（生气）反应，导致儿童的行为更加消极，而使父母或看护者继续做出消极反应的一个循环。儿童从父母或看护者那里获得的关注通常会强化其不当行为。

在恶性循环中，儿童对压力和情绪不适的反应是固执、顶嘴、好斗和反抗，而不是哭闹。父母或看护者以责骂、大叫或打屁股来响应。当父母对胆怯、依赖心很强或者可操纵的儿童过度保护和过分纵容时，也会形成恶性循环。

如果父母学会忽略那些不会对他人产生负面影响的不当行为（如发脾气或拒绝进食），那么可能会打破恶性循环。将儿童的注意力重新引导至有趣的活动，借此可对期望行为进行奖励，这可使儿童和父母或看护者感受到成功。对不能忽视的行为，可以尝试转移注意力或隔离反省法。

纪律问题是当体制无效时发生的不当行为。纪律不仅是惩罚。它为孩子们提供清晰、层次分明、年龄适当的期望，让他们知道什么是预期的期望。比起惩罚不当行为，奖励所期望的行为是更容易、也更能让父母和子女双方满意。

在年龄较大的儿童和青少年中，当儿童试图摆脱父母的规则和监督时，可能会出现行为问题（见青少年行为问题）。父母应学习如何将此类问题与偶尔的判断错误区分开。