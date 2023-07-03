雷特综合征是一种罕见的神经发育障碍，由遗传问题引起，几乎只发生在女孩中，在正常发育的最初 6 个月后可影响发育。

雷特综合征是由基因突变引起的。

症状包括初期正常发育后，语言和社交能力下降。

诊断是基于医生对孩子的早期生长发育的观察和基因检测。

治疗涉及多学科方法，其重点是症状管理和教育支持。

雷特综合征是一种罕见的神经发育和遗传性疾病，最常在女孩中诊断出。患病男孩的诊断频率比女孩低得多，因为患病的男性胎儿通常在出生前死亡。患有雷特综合征的女孩通常经历足月、平稳的妊娠和分娩。

雷特综合征是由大脑发育所需的一个或多个基因突变引起的。

它会导致社交互动能力受损、语言技能丧失和重复性手部动作。尽管许多症状类似于孤独症谱系障碍，包括社交技巧和沟通困难，但雷特综合征是另一种疾病。

雷特综合征的症状 患有雷特综合征的女孩似乎可以正常发育，直到 6 个月至 18 个月的某一时间。 当疾病开始出现时，头部增长放缓，语言和社交技能退化。随着疾病的进展，儿童通常会出现类似于洗或拧的重复性手部动作。有目的的手部动作丢失，行走障碍，且躯干动作笨拙。可能会出现呼吸问题。发生智力障碍，通常为重度。癫痫发作经常发生，而且随着时间的推移，行动能力可能会受到影响。儿童可能会在之后发生脊柱侧凸，并经常出现心脏问题。孩子可能出现生长速度减慢，并往往难以保持体重。 社交互动的自发性改善可能发生在儿童期后期和青春期早期，但是语言和手部行为问题仍然存在。

雷特综合征的诊断 医师的评估

基因检测 医生通过观察孩子早期生长发育期间的症状以及采用确立的标准来诊断雷特综合征。需要对孩子的身体和神经系统状况进行持续评估。 对突变基因和其他基因进行遗传检测以确认诊断。

雷特综合征的治疗 医疗团队的支持

特殊教育支持

症状管理

使用抗癫痫药和行为药物治疗癫痫发作和手部行为问题

可能使用 trofinetide 雷特综合征无法治愈。 雷特综合征最有用的治疗方法是接受医疗团队的方法，包括物理、职业和言语/语言治疗师。大多数患雷特综合征的人需要广泛的支持和专门的教育计划。 医生可能会给予一些药物来控制癫痫发作和手部行为问题、缓解呼吸困难或帮助改善行动不便。 Trofinetide 是一种用于治疗 2 岁及以上儿童和成人雷特综合征的药物。 需要定期进行医学重新评估，以监测脊柱侧凸的进展并监测心脏问题。 可能需要营养支持以帮助患儿保持体重。 联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校为患雷特综合征的儿童和青少年提供免费和适当的教育。必须尽可能在限制性最小、包容性最高的环境中提供教育——即在这种环境中，儿童有机会与非残障同龄人互动，并有平等机会使用社区资源。《美国残疾人法案》和《康复法案》第 504 条也规定了学校和其他公共场所的接纳。