脑电图

根据孩子的症状和体格检查进行其他检查，以检查原因

立即评估有癫痫发作的儿童，检查是否有严重的原因和可纠正的原因。

如果已出现癫痫发作，医生会进行体检。还会询问父母是否有任何家庭成员出现过癫痫发作。

进行脑电图检查（EEG，一种使用放置在头皮上的传感器记录脑电波的检查），以检查大脑中是否存在异常电活动。脑电图检查在婴儿或孩子睡觉和醒着时进行。

医生根据孩子的症状和检查结果进行其他检查，以查明原因。此类检测可能包括