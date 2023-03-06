癫痫发作是由于脑电活动的周期性波动造成的暂时性脑功能障碍。
当较大婴儿或幼儿癫痫发作时，通常会出现典型症状，例如身体一部分或全身震颤或抽搐，但是新生儿可能只咂嘴唇、不自主咀嚼或周期性缓慢移动。
脑电图 (EEG) 可用于诊断疾病，并可进行血液和尿液检查、脑成像，有时还进行脊椎穿刺检查，以找出原因。
当儿童发生惊厥时，父母或其他看护者应尝试保护儿童免受伤害，例如，使儿童远离楼梯、尖锐物体和其他潜在危险。不要将任何东西放在孩子嘴里，也不要试图拉拽孩子的舌头。
治疗主要集中在病因上，但是如果在病因得到治疗后癫痫发作持续，则给孩子服用抗癫痫药。
癫痫发作是大脑或部分大脑中神经细胞的异常、不受控制的放电。这种异常放电可能导致
抽搐
非自主运动
意识改变
异常感觉
抽搐是身体大面积的猛烈、非自主的抽搐和/或僵硬。
癫痫不是特定的疾病，而是指可能有或无可识别原因的反复癫痫发作。
儿童癫痫发作通常与成人癫痫发作相似。但是，某些类型的癫痫发作，如高热惊厥和婴儿痉挛症仅在儿童中发生。
儿童的某些状况，例如屏气发作和夜惊可能类似于癫痫发作，但不涉及脑部异常电活动，因此不是癫痫发作。
癫痫持续状态
癫痫持续状态是指一次长时间持续性癫痫发作，或几次较短的癫痫发作，且孩子在两次癫痫发作之间没有恢复意识。
患有癫痫持续状态的儿童有大脑损伤的风险，因此有必要对任何持续超过 5 分钟的癫痫发作进行迅速治疗。
儿童癫痫发作的病因
在新生儿中，癫痫发作可能是由于以下原因导致
由遗传性代谢紊乱造成的癫痫发作通常起始于婴儿或儿童时期。
在较大婴儿和儿童中，癫痫发作的原因可能未知。
高热惊厥在幼儿中相当常见。
癫痫发作可能会在家族中遗传
儿童癫痫发作的症状
在新生儿中，癫痫发作可能难以识别。新生儿可能会不由自主地咂嘴或咀嚼。眼睛似乎注视不同的方向。他们可能会周期性跛行和 / 或停止呼吸。
在较大婴儿或幼儿中，身体的一部分或全身可能会震颤、抽搐或紧绷。四肢可能出现不自主运动。儿童可能会凝视、神志不清、身体局部出现异常感觉（例如麻木或刺痛）或不寻常感觉（例如无缘无故地感到非常恐惧）。
你知道吗……
儿童癫痫发作的诊断
脑电图
根据孩子的症状和体格检查进行其他检查，以检查原因
立即评估有癫痫发作的儿童，检查是否有严重的原因和可纠正的原因。
如果已出现癫痫发作，医生会进行体检。还会询问父母是否有任何家庭成员出现过癫痫发作。
进行脑电图检查（EEG，一种使用放置在头皮上的传感器记录脑电波的检查），以检查大脑中是否存在异常电活动。脑电图检查在婴儿或孩子睡觉和醒着时进行。
医生根据孩子的症状和检查结果进行其他检查，以查明原因。此类检测可能包括
使用夹在手指上的传感器测量血液中的氧含量（脉搏血氧仪），以确定氧含量是否低
测量血糖（葡萄糖）、钙、镁、钠和其他物质的血检，用以检查代谢性疾病
进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）以获取大脑和脊髓周围的液体样本（脑脊液），并对其进行分析，并检查是否有脑部感染和其他疾病
血液和尿液培养，用以检查是否存在感染
脑成像检查，例如计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) ，以检查脑畸形、出血、肿瘤以及脑组织的其他结构性损伤（例如卒中）
进行基因检测，以寻找可能与癫痫发作有关的基因异常
儿童癫痫发作的治疗
立即采取措施
病因治疗
抗惊厥药
若药物治疗无效，有时需要进行手术或其他程序
婴幼儿癫痫发作的治疗主要集中在癫痫发作的原因上。例如，对细菌感染的儿童给予抗生素，而对血液中糖（葡萄糖）含量低的儿童给予葡萄糖。其他可治疗的原因包括血液中钠、钙和镁水平异常，一些肿瘤以及病毒感染。
有时，儿童需要服用药物来控制癫痫发作（抗癫痫药），特别是如果病因无法纠正时。
如果药物无效，可推荐手术治疗。
立即采取措施
当儿童出现惊厥时，父母或其他看护者应采取以下措施，以尝试保护儿童免受伤害：
让孩子侧躺下。
让孩子远离潜在危险（例如楼梯或锋利物体）。
不要将任何东西放在孩子嘴里，也不要试图拉拽孩子的舌头。
癫痫发作结束后，父母或其他看护者应执行以下操作：
和患儿呆在一起直至其完全苏醒。
检查孩子是否在呼吸，如果呼吸不明显，则开始口对口急救呼吸（如果孩子有抽搐，则不必尝试急救呼吸，这可能会伤及孩子或急救人员），并向紧急医疗服务发出警示。
在孩子完全清醒之前，不要经口摄入任何食物、液体或药物。
检查是否发热，如果有，治疗。
可通过以下方式降低患儿体温：如果患儿无意识或年龄太小而无法口服药物，则使用对乙酰氨基酚直肠栓剂；如果患儿有意识，则让其口服对乙酰氨基酚或布洛芬。此外，应脱下保暖衣物。
如果发生以下任何情况，应呼叫救护车：
这是孩子的第一次癫痫发作。
癫痫发作持续超过 5 分钟。
癫痫发作期间儿童受伤或癫痫发作后呼吸困难。
立即发生另一次癫痫发作。
所有儿童第一次癫痫发作时应被送到医院急诊科。对于已知患癫痫障碍的孩子，父母应提前与医生讨论如果再次出现癫痫发作，应何时、何地评估以及所需评估的紧急程度。
为了预防癫痫持续状态，医生通常会给予药物以结束持续 5 分钟或更长时间的癫痫发作。药物包括镇静剂和抗癫痫药。这些药物通常通过静脉（静脉内）注射。如果不能静脉给药，可以将地镇静剂凝胶放入直肠或将镇静液注入鼻腔（鼻内）。仔细监测已接受这些药物或长时间癫痫发作或有癫痫持续状态的儿童的呼吸和血压问题。
如果儿童在病因得到治疗后仍继续癫痫发作，则应给他们静脉注射抗癫痫药。然后仔细观察，以检查可能的副作用，例如呼吸缓慢。
如果使用抗癫痫药控制癫痫发作，可以在儿童从育儿所或医院出院前停止使用。是否停止使用抗癫痫药取决于癫痫发作的原因、严重程度和脑电图结果。
你知道吗……
抗惊厥药
如果儿童只有一次癫痫发作，他们通常不需要服用抗癫痫药（参见侧栏使用药物治疗儿童癫痫发作）。如果癫痫发作复发或可能复发，则使用抗癫痫药。
如果标准剂量不能充分控制癫痫发作，通常会增加抗癫痫药的剂量。随着儿童的成长及其体重的增加，也可能会调整剂量。如果第一种抗癫痫药仅部分有效或有令人烦恼的副作用，则可以添加另一种抗癫痫药或使用另一种抗癫痫药替代。抗癫痫药可以与其他药物相互作用，因此，父母应将孩子服用的所有药物和补充剂告知孩子的医生。
有时，医生会进行血液检测以测量药物水平，这有助于确定剂量是否正确以及孩子是否正在服用药物。当改变剂量时、孩子有较大程度的生长或开始使用新药时，有时会重复这些检查。
继续服用抗癫痫药的必要性取决于引起癫痫发作的原因以及儿童无癫痫发作的持续时间。大多数儿童继续服用抗癫痫药直到他们两年内没有癫痫发作。2 年无癫痫发作后出现发作的风险小于 50%。但是，患有另一种会影响大脑和神经的疾病（例如脑瘫）会增加再次癫痫发作的风险。
当要停止使用抗癫痫药时，应在一段时间内逐渐降低剂量，而不是立即停止使用所有药物。
使用药物治疗儿童癫痫发作
当孩子有癫痫发作时，父母通常会担心孩子可能需要服用药物来控制癫痫发作（抗癫痫药）。父母担心出现副作用，而且知道难以定期让孩子服药。了解更多有关抗癫痫药的信息，可帮助父母更好地参与有关孩子治疗的决策。
积极方面：
消极方面：
在权衡问题时，父母应该记住，防止复发性癫痫发作很重要，因为控制不当的癫痫发作可能会导致智力下降（认知发育迟缓）、情绪和行为问题以及生活质量下降。另外，防止癫痫发作可防止由于癫痫发作而造成的损伤和事故。
为确保患儿定期服用药物，父母可从以下几点入手：
癫痫发作手术
如果儿童在服用两种或更多种抗癫痫药的同时继续癫痫发作，或如果副作用无法忍受，则有时可以选择手术（但通常不会新生儿或婴儿进行手术）。此手术是指手术切除相应脑部区域。通常仅在癫痫发作仅由一个脑部区域所致，且此区域可切除但不会显著影响儿童相应功能的情况下，才进行手术。有时，此手术可极大地减少儿童的癫痫发作次数。可进行检测，以帮助定位引起癫痫发作的脑部区域。这些检查包括：
在手术之前，神经外科医生和神经科医生（通常是专门照顾癫痫患者的医生）向父母解释手术的风险和益处。即使通过手术减少癫痫发作的频率和严重程度，许多儿童仍需要继续服用抗癫痫药。但是，他们通常可以服用较低剂量或更少的药物。
迷走神经刺激
刺激迷走神经（第 10 对颅神经）有时可减少儿童癫痫发作的次数。迷走神经被认为与常引起癫痫发作的大脑区域有间接联系。此操作可以用于年龄低至 4 岁的儿童。当抗癫痫药无效且无法进行癫痫手术时，医生考虑使用此操作。
为刺激迷走神经，医生会在左锁骨下方置入类似于心脏起搏器的仪器，并通过接入皮肤下方的金属线连接到颈部的迷走神经。这种仪器会在皮肤下形成小突起。该仪器不断地开启和关闭，从而定期刺激迷走神经。医生可以使用放置在设备上的磁棒轻松、无痛地更改刺激神经的设置。另外，当孩子感觉到癫痫发作开始时，或家庭成员看到癫痫发作开始时，可以使用磁铁（通常戴在手链中）来设置设备，以更频繁地刺激神经。
除抗癫痫药外，还使用迷走神经刺激。可能的副作用包括刺激神经时声音嘶哑、咳嗽、声音低沉。迷走神经刺激通常会使儿童更加警觉。警觉性提高可能会提高注意力，但有时会干扰睡眠。
大脑刺激
有时，对出现癫痫发作的大脑部分进行电刺激可能会在癫痫发作开始之前中断癫痫发作或缩短癫痫发作。响应性神经刺激系统是一种看起来像心脏起搏器的设备。它被植入头骨。该设备通过电线连接到大脑中导致癫痫发作的一两个区域。该系统监控大脑的电活动。当它检测到异常的电活动时，它刺激大脑中引起癫痫发作的区域。
除了抗癫痫药物外，还可使用反应性神经刺激系统。
植入系统的手术需要全身麻醉。孩子需要住院过夜。许多孩子在几天之内恢复了正常的日常活动。
患儿感觉不到该设备或刺激，如果需要，可以移除该设备。
生酮饮食
在某些情况下，医生可能会开具生酮饮食处方。这种严格的饮食习惯通常由营养师、神经科医生以及专业中心的其他医护人员进行医学监督。
这种生酮饮食的碳水化合物含量非常低，而脂肪含量很高。机体分解脂肪以用于获得能量时，即会形成名为酮的物质。在一些儿童中，酮有助于控制癫痫发作。
必须认真遵循生酮饮食要求，这种饮食需要准确地测量食物量。甚至咬一口或尝一尝受限制食物都可能导致癫痫发作。儿童可能很难遵循这种严格的饮食。如果采用生酮饮食的儿童的病情大为改善，通常会继续采用此饮食至少 2 年。
生酮饮食的副作用可能包括血糖水平较低，呆滞（嗜睡）和体重减轻。
有时使用阿特金斯规定饮食代替。这是生酮饮食的一种不太严格的形式。
儿童癫痫发作的预后
预后取决于原因。
癫痫发作本身似乎并不损害大脑或引发持续性问题，除非持续时间超过 30 分钟（大多数癫痫发作仅持续几分钟）。不过，导致癫痫发作的许多疾病可能会引发持续性问题。例如，某些疾病会干扰孩子的发育。关于一些类型的反复性癫痫发作是否会影响发育中的大脑，目前尚无定论。