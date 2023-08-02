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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肠旋转不良

（肠旋转异常；肠旋转不良）

作者：Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
已审核/已修订 8月 2023
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小知识

肠旋转不良是潜在危及生命的出生缺陷，其中随着胎儿发育，肠道不能移入腹腔内的正常位置。

  • 此缺陷的原因尚不清楚。

  • 典型梗阻症状包括呕吐、腹泻、腹痛和肿胀。

  • 诊断基于不同种类的 X 射线检查。

  • 肠旋转不良伴肠袢扭转（肠扭转）是需要手术的紧急情况。

旋转不良会导致肠梗阻。由于小肠未按应有方式锚固，因此可能会扭曲（肠扭转），从而切断肠的血液供应。为何肠不能移动至腹部正确位置尚不清楚。

肠旋转不良的婴儿常有其他出生缺陷。尽管旋转不良发生在婴儿中，但它也可能在幼儿期或成年期发病。在某些人中，对另一问题进行评估时偶然发现旋转不良。

（另见消化道出生缺陷概述。）

肠旋转不良的症状

患肠旋转不良的婴儿会因梗阻突然出现呕吐、腹泻、腹痛和肿胀，并且这些症状也可能会反复发作。

如果由于肠扭转而完全切断肠中部的血液供应，则会导致突然剧烈疼痛和呕吐。

患者可能会呕出胆汁（在肝脏中形成的物质），使呕吐物呈绿色。最终出现腹胀。

肠旋转不良的诊断

  • 腹部 X 线检查

  • X 射线钡餐检查

如果婴儿呕吐胆汁，医生会对腹部进行 X 射线检查以寻找梗阻。

在钡剂放置在婴儿直肠（称为钡剂灌肠）或被婴儿吞下后，还可进行 X 射线检查（称为上消化道或上 GI 系列检查）。钡在 X 射线上看起来呈白色，并可勾勒出消化道轮廓，显示出食道、胃、小肠和大肠的轮廓和内衬。钡餐 X 射线可以帮助医生观察肠道下段是否处于异常位置。

肠旋转不良的治疗

  • 肠扭转需要紧急手术治疗

  • 通常，会手术治疗并非由肠扭转引起的旋转不良症状

肠旋转不良伴肠扭转是需要立即手术的急症。婴儿需要通过静脉（静脉内）给予液体，并在数小时内开始急诊手术。如果没有及时治疗，可以导致肠道组织坏死或者死亡。如果存在症状，但没有肠扭转，通常也进行手术。

当无症状者偶然发现肠旋转不良时，医生可能会选择手术修复，但这一做法仍有争议。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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