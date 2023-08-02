肠旋转不良是潜在危及生命的出生缺陷，其中随着胎儿发育，肠道不能移入腹腔内的正常位置。
此缺陷的原因尚不清楚。
典型梗阻症状包括呕吐、腹泻、腹痛和肿胀。
诊断基于不同种类的 X 射线检查。
肠旋转不良伴肠袢扭转（肠扭转）是需要手术的紧急情况。
旋转不良会导致肠梗阻。由于小肠未按应有方式锚固，因此可能会扭曲（肠扭转），从而切断肠的血液供应。为何肠不能移动至腹部正确位置尚不清楚。
肠旋转不良的婴儿常有其他出生缺陷。尽管旋转不良发生在婴儿中，但它也可能在幼儿期或成年期发病。在某些人中，对另一问题进行评估时偶然发现旋转不良。
（另见消化道出生缺陷概述。）
肠旋转不良的症状
患肠旋转不良的婴儿会因梗阻突然出现呕吐、腹泻、腹痛和肿胀，并且这些症状也可能会反复发作。
如果由于肠扭转而完全切断肠中部的血液供应，则会导致突然剧烈疼痛和呕吐。
患者可能会呕出胆汁（在肝脏中形成的物质），使呕吐物呈绿色。最终出现腹胀。
肠旋转不良的诊断
腹部 X 线检查
X 射线钡餐检查
如果婴儿呕吐胆汁，医生会对腹部进行 X 射线检查以寻找梗阻。
在钡剂放置在婴儿直肠（称为钡剂灌肠）或被婴儿吞下后，还可进行 X 射线检查（称为上消化道或上 GI 系列检查）。钡在 X 射线上看起来呈白色，并可勾勒出消化道轮廓，显示出食道、胃、小肠和大肠的轮廓和内衬。钡餐 X 射线可以帮助医生观察肠道下段是否处于异常位置。
肠旋转不良的治疗
肠扭转需要紧急手术治疗
通常，会手术治疗并非由肠扭转引起的旋转不良症状
肠旋转不良伴肠扭转是需要立即手术的急症。婴儿需要通过静脉（静脉内）给予液体，并在数小时内开始急诊手术。如果没有及时治疗，可以导致肠道组织坏死或者死亡。如果存在症状，但没有肠扭转，通常也进行手术。
当无症状者偶然发现肠旋转不良时，医生可能会选择手术修复，但这一做法仍有争议。