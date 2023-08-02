肠扭转需要紧急手术治疗

通常，会手术治疗并非由肠扭转引起的旋转不良症状

肠旋转不良伴肠扭转是需要立即手术的急症。婴儿需要通过静脉（静脉内）给予液体，并在数小时内开始急诊手术。如果没有及时治疗，可以导致肠道组织坏死或者死亡。如果存在症状，但没有肠扭转，通常也进行手术。

当无症状者偶然发现肠旋转不良时，医生可能会选择手术修复，但这一做法仍有争议。